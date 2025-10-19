Cómo saber si tu mascota te quiere: las señales sutiles que revela su amor, según expertos

El amor de una mascota no siempre se muestra con saltos o ladridos. A veces, se revela en miradas profundas, gestos sutiles o en esa costumbre de seguirte por toda la casa. Según los expertos en comportamiento animal, los animales expresan su amor con gestos cotidianos , y entender ese lenguaje fortalece el vínculo entre personas y mascotas.

Para los expertos, el cariño de un perro o gato se manifiesta en pequeños gestos diarios que muchas veces pasamos por alto. No se trata de palabras, sino de presencia y conexión. “El amor de una mascota no se mide en palabras, se siente en gestos, miradas y en silencios compartidos”, explicó el especialista, destacando la profundidad emocional que pueden tener los animales domésticos.

Entre las señales más evidentes del afecto, el veterinario señala que los animales expresan amor de forma distinta, pero igual de intensa . Algunos lo hacen acompañándote todo el día, otros con regalos improvisados o simples actos de confianza. Reconocer esos gestos permite comprender lo mucho que tu mascota te valora.

Molina identificó cinco comportamientos que revelan el amor auténtico de un perro o un gato hacia su dueño:

No siempre el amor de tu mascota se expresa con ladridos y saltos

Te sigue a todas partes: No es dependencia, es confianza. Tu presencia es su refugio y su forma de sentirse seguro.

No es dependencia, es confianza. Tu presencia es su refugio y su forma de sentirse seguro. Te lleva objetos como regalo: Una pelota, una ramita o incluso un calcetín son su manera de decir: “Esto es para vos, porque te quiero”.

Una pelota, una ramita o incluso un calcetín son su manera de decir: “Esto es para vos, porque te quiero”. Mantiene contacto visual: Cuando tu mascota te mira fijamente, está creando un lazo emocional. En esa mirada hay conexión y cariño profundo.

Cuando tu mascota te mira fijamente, está creando un lazo emocional. En esa mirada hay conexión y cariño profundo. Se acurruca junto a vos: Buscar tu calor es una demostración de amor y pertenencia. Es su manera de decir: “Aquí me siento en casa”.

Buscar tu calor es una demostración de amor y pertenencia. Es su manera de decir: “Aquí me siento en casa”. Celebra los reencuentros: Sin importar el tiempo, cada regreso es una fiesta. Para tu perro o gato, verte de nuevo es volver a sentirse completo.

mujer y gato, mascota Aunque los gatos son las mascotas más independientes, igual establecen vínculos muy estrechos con su tutor

Un amor que deja huellas

Los veterinarios también destacan que el vínculo con una mascota trasciende la vida diaria y deja una huella emocional duradera. La relación entre humanos y animales está hecha de confianza, lealtad y compañía silenciosa. Esa conexión continúa incluso después de la partida del animal. Recordar y agradecer cada gesto es una forma de honrar su amor.

El amor de una mascota, aunque discreto, tiene un poder inmenso: acompaña, consuela y enseña. Reconocer sus señales es abrirse a una forma de afecto que no necesita palabras, porque en el silencio de una mirada o en el roce de su cuerpo está todo lo que quiere decirte: “Te quiero, humano”.