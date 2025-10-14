14 de octubre de 2025
El tiempo según los perros

Cómo percibe el tiempo tu mascota y qué siente tu perro cuando lo dejás solo

Los perros no miden el tiempo como los humanos. Descubrí cómo tu mascota percibe tu ausencia y cómo influye en su bienestar emocional.

Cómo percibe el tiempo tu mascota y qué siente tu perro cuando lo dejás solo

Cómo percibe el tiempo tu mascota y qué siente tu perro cuando lo dejás solo

 Por Analía Martín

Cuando un perro se queda sólo en casa, no está mirando el reloj ni contando las horas como lo haría una persona. Su forma de percibir el paso del tiempo es completamente distinta. Los científicos aseguran que estas mascotas sienten el tiempo a través de los olores, la rutina y los cambios del ambiente, lo que impacta directamente en cómo experimentan la soledad.

Cómo perciben el tiempo los perros

A diferencia de los humanos, que usamos la mente racional para medir minutos y horas, los perros se guían por su reloj biológico y sensorial. Su cerebro asocia los momentos del día con luces, sonidos y hábitos cotidianos. Un perro sabe que es hora de comer o salir a pasear, no por el reloj, sino por el ritmo natural del hogar.

Además, el olfato cumple un papel clave. Investigaciones recientes revelan que los perros usan la intensidad del olor de sus dueños para estimar cuánto tiempo llevan fuera. Cuando el aroma comienza a desvanecerse, el animal interpreta que la ausencia se prolonga. De hecho, tu olor es literalmente su reloj: cuanto más se disipa, más te extraña.

Qué significa la ausencia para tu mascota y su efecto emocional

La forma en que un perro percibe el tiempo está ligada a su vínculo afectivo. Los canes con un apego fuerte hacia sus tutores suelen mostrar reacciones más intensas al reencontrarse después de varias horas. No es una cuestión de reloj, sino de cuánto se apagó tu presencia sensorial en su entorno.

Por eso, cuando los videos muestran perros eufóricos tras largos periodos de separación, esa emoción tiene base científica. Los saludos varían según la duración de la ausencia, y reflejan cómo el animal experimenta tu regreso como un evento significativo en su día. Investigaciones al respecto demostraron que los perros que estuvieron cerca de tres horas separados de su tutor lo saludaban con menos euforia que aquellos que estuvieron distanciados por dos horas o más.

perro mordiendo un reloj, mascota
Mascotas | Los perros perciben el paso del tiempo en funci&oacute;n de tu olor

Mascotas | Los perros perciben el paso del tiempo en función de tu olor

Consejos para que tu mascota se sienta acompañada

Dejar sola a tu mascota por muchas horas puede generarle ansiedad. Mantener rutinas estables y un entorno familiar ayuda a reducir el estrés. Algunos consejos prácticos para cuando debas ausentarte:

  • Dejá prendas con tu olor. Tu perro se sentirá acompañado.
  • Evitá salidas abruptas. Despedite de forma calmada.
  • Usá juguetes interactivos o dispensadores de comida. Lo mantendrán ocupado.
  • Respetá horarios de paseo y comida. Refuerzan su ritmo biológico.
  • Considerá la compañía de otro animal si pasa mucho tiempo solo.

Estos pequeños gestos permiten que el perro perciba menos drásticamente tu ausencia y mantenga su bienestar emocional.

