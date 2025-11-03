3 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Innovación

Del fuego al aire: para enfrentar heladas tardías, apuestan por una alternativa para proteger los cultivos

Los ventiladores reemplazan a los quemadores tradicionales y ofrecen un método más ecológico y seguro para proteger los viñedos de las heladas tardías. Mirá el video.

Del fuego al aire: para enfrentar heladas tardías, apuestan por una alternativa para proteger los cultivos

Del fuego al aire: para enfrentar heladas tardías, apuestan por una alternativa para proteger los cultivos

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Economía

Las heladas suelen ser un gran enemigo de los cultivos. Los productores buscan formas de cuidar sus campos, pero a veces se vuelve una tarea imposible. Sin embargo, los desarrollos tecnológicos pueden ayudar a enfrentar las condiciones climáticas que afectan a la productividad.

En la Finca Catena Zapata en el Valle de Uco implementaron un sistema de ventiladores que mantiene la temperatura a niveles tolerables para los cultivos y de esta forma se evitan las heladas.

Lee además
Por las heladas, productores de diversas comunas realizan quemas de defensa activa
¿Cuándo mejora el tiempo?

Productores activaron quemas por las heladas, pero el frío fue menor al esperado
Productores de Mendoza podrán denunciar daños por heladas hasta el 7 de noviembre.
Cómo denunciar

Heladas del 6 de octubre: habilitan denuncias en 11 departamentos mendocinos
Imagen de WhatsApp 2025-10-31 a las 18.43.40_bb0f7eff
Cada ventilador protege entre 5 y 7 hectáreas.

Cada ventilador protege entre 5 y 7 hectáreas.

Carlos Martínez trabaja en dicho campo y contó que los ventiladores funcionan mediante motores a combustible. "Se encienden y vos lo podés programar para prenderlo de manera automática o manual", indicó.

Según detalló, si se utilizan de forma manual, los trabajadores tendrán que controlar la temperatura para encender los ventiladores en el momento exacto. "De manera automática vos los programás para que a cierta temperatura se prendan solos y que a cierta temperatura se apaguen", contó.

Los ventiladores a simple vista son similares a los aerogeneradores de energía eólica. Cada aparato cubre entre cinco y siete hectáreas.

Embed

"El día que los prendimos, había una temperatura de 0,4°C y a la media hora o cuarenta minutos subió dos grados. También había tachos con combustible prendidos cerca de los ventiladores", detalló Martínez.

Los productores usualmente protegen los viñedos y cultivos de las heladas a través de quemadores, que nivelan la temperatura y así evitan la pérdida de un largo trabajo. Sin embargo, corren el riesgo de incendios y generan humo.

Finca Catena Zapata ventiladores antiheladas
Los ventiladores pueden configurarse para uso manual o automático.

Los ventiladores pueden configurarse para uso manual o automático.

"Aparentemente los ventiladores funcionan bien y son más ecológicos que los quemadores. Hasta el momento andan bien. A nivel ambiental son una buena solución", expresó.

No es la primera vez que se utiliza este tipo de tecnología en la provincia de Mendoza. Otro caso es el de la Bodega Chakana, en Luján de Cuyo, que implementó los ventiladores el año pasado.

Embed

Heladas tardías, el enemigo de la primavera

Las heladas tardías se producen después del invierno, en el mismo momento cuando las plantas empiezan su ciclo de crecimiento o fructificación, por lo que es un riesgo importante para la agricultura por el daño que producen en los tejidos vegetales, flores y frutos.

En la provincia de Mendoza, el período de heladas tardías suele darse entre el 1 de septiembre y el 15 de noviembre, por lo que durante esos días, los productores están bajo alerta debido a los efectos perjudiciales que tiene el frío en las etapas vulnerables del desarrollo de los cultivos.

image.png
La alerta por heladas tardías se extiende hasta el 15 de noviembre.

La alerta por heladas tardías se extiende hasta el 15 de noviembre.

Ante este dilema y teniendo en cuenta que no todos los productores tienen los recursos económicos para solventar tecnología de última generación, el gobierno provincial brinda una línea de créditos específica. Se trata del Fondo Provincial para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) y el financiamiento de "Eficiencia Hídrica contra las Heladas", que tiene tasas blandas, para la instalación de sistemas de riego subarbóreo y supraarbóreo que cumplen dos funciones:

  • Hace eficiente el uso del agua regante,
  • Sirve como mecanismos de defensa para combatir las heladas, al generar condiciones térmicas que minimizan los efectos de las bajas temperaturas.

A su vez, también está la línea de "Capital de Trabajo para Contingencias Climáticas", para los productores que se vieron perjudicados por las heladas o condiciones climáticas adversas.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 3 de noviembre de 2025

Irrigación convocó a audiencia pública para revisar la tarifa del agua 2026

Cómo influye el oxígeno en la calidad y longevidad del vino: capacitación internacional en Mendoza

Mendoza renueva su lugar en la élite mundial del vino durante la conferencia en Burdeos

Arranca el Cyber Monday 2025: cómo conseguir electrodomésticos con hasta 40% de descuento

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para noviembre 2025

El Gobierno nacional avanza en la normalización del mercado eléctrico y la reducción de subsidios

Qué es el "banco de horas" que propone la reforma laboral y cómo funcionaría en Argentina

LO QUE SE LEE AHORA
La categoría “Electro y Tecno / Hogar y Deco” será una de las más visitadas del evento
Recomendaciones

Arranca el Cyber Monday 2025: cómo conseguir electrodomésticos con hasta 40% de descuento

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2400 y números ganadores del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2400 y números ganadores del domingo 2 de noviembre

La Policía de Mendoza trabaja en el lugar
Investigación

Hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición en Uspallata

Ni aburrido ni travieso: qué significa que tu perro haga pozos en el jardín, según expertos
Comportamiento canino

Ni aburrido ni travieso: qué significa que tu perro haga pozos en el jardín, según expertos

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre

Conocé todo sobre el nuevo sorteo del Brinco. Controlá tu cartón, los ganadores, y el pozo millonario de este domingo 2 de noviembre de 2025.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1326 del domingo 2 de noviembre

Te Puede Interesar

Trágico accidente vial en plena Ciudad de Mendoza. 
un menor muerto y otro muy grave

Imputaron a la anciana que provocó el trágico accidente vial del Parque

Por Sitio Andino Policiales
Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000.
Opciones para el verano

Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000

Por Natalia Mantineo
Quién es el intendente que viajó con Alfredo Cornejo a Francia y con qué objetivo
Misión oficial

Quién es el intendente que viajó con Alfredo Cornejo a Francia y con qué objetivo

Por Florencia Martinez del Rio