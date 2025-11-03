3 de noviembre de 2025
Mendoza renueva su lugar en la élite mundial del vino durante la conferencia en Burdeos

La provincia de Mendoza reafirmó que es parte de los productores de vino con liderazgo global, al renovar su membresía en la red Great Wine Capitals durante el encuentro en Francia.

Cornejo participó en la apertura de la Conferencia Anual de las Grandes Capitales del Vino en Burdeos.

Cornejo participó en la apertura de la Conferencia Anual de las Grandes Capitales del Vino en Burdeos.

Por Sitio Andino Economía

El gobernador Alfredo Cornejo estuvo presente en la ceremonia de apertura de la Great Wine Capitals Annual Conference (Conferencia Anual de las Grandes Capitales del Vino), que dio inicio oficialmente a una nueva edición de este destacado encuentro internacional de la vitivinicultura.

La conferencia que se llevó a cabo en Burdeos, Francia,marca el comienzo de una semana de trabajo dedicada al intercambio de experiencias, la colaboración institucional y la promoción conjunta de las regiones vitivinícolas que integran la red global.

La participación de Cornejo forma parte de la misión oficial que el Gobierno de Mendoza desarrolla en Francia, con el propósito de consolidar la proyección internacional de la provincia como una de las principales capitales mundiales del vino y destino enoturístico de referencia.

great wine capitals
El Gobernador Alfredo Cornejo participó de la ceremonia de apertura de la Great Wine Capitals Annual Conference.

El Gobernador Alfredo Cornejo participó de la ceremonia de apertura de la Great Wine Capitals Annual Conference.

Durante la ceremonia, el mandatario puso en valor que “Mendoza forma parte de esta red internacional junto a las principales regiones vitivinícolas del mundo”, y anunció que este domingo "firmamos la renovación y continuidad después de 20 años de trabajo conjunto".

“Ser parte de las Great Wine Capitals nos da proyección global”, afirmó Cornejo al tiempo que explicó que esta acción permite a la provincia de Mendoza “mostrar al mundo no solo nuestra principal actividad económica, sino también el enorme potencial de nuestro enoturismo y de todo el ecosistema que rodea al vino mendocino”.

Sobre la edición 2025 de la Great Wine Capitals Annual Conference

Cada año reúne a representantes de las once ciudades miembro de la red —entre ellas Mendoza—, junto con profesionales del vino, operadores turísticos y referentes de la industria. El evento constituye un espacio estratégico para el fortalecimiento de los vínculos internacionales y el diseño de políticas conjuntas orientadas al desarrollo sostenible del enoturismo y la valorización del patrimonio vitivinícola.

La edición 2025 se desarrolla en Burdeos, ciudad fundadora de la red, bajo el lema “GÉNESIS”, en alusión al retorno a los orígenes y a los valores que inspiran la cooperación entre las capitales del vino. Este concepto central propone una reflexión sobre las raíces, las prácticas y la innovación que guiarán el futuro de las industrias del vino y el turismo en un contexto global de cambio y nuevos desafíos.

Alfredo Cornejo en Burdeos
La participación del gobernador en el evento, forma parte de la misión oficial que el Gobierno de Mendoza desarrolla en Francia

La participación del gobernador en el evento, forma parte de la misión oficial que el Gobierno de Mendoza desarrolla en Francia

Organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Burdeos-Gironda, la conferencia ofrece una programación que pone en relieve la riqueza y diversidad de la región de Nueva Aquitania, incluyendo actividades en las prestigiosas denominaciones de origen de Burdeos y en los viñedos históricos de Cognac.

