3 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Evento imperdible

La Peatonal del Vino confirma bodegas y promete dos noches a puro brindis

La Municipalidad de Mendoza prepara una edición recargada, con participación gratuita y una cuponera para disfrutar de la mejor propuesta en vino.

Peatonal del Vino
Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Rubino, Finca Magnolia, RPB, Monteviejo, Dante Robino, Santa Julia, Doña Paula, Casarena, Tierras Altas, Finjamos Demencia, Bodega Sánchez, Clos de Chacras, Familia Verde, Alpassion, Atilio, Fabre, Mi Terruño, Gordo Motoneta, Casa Gli Amici y Ojo de Agua son las etiquetas confirmadas para esta gran celebración que ofrecerá más de 100 etiquetas y reunirá 32 stands de bodegas locales. Con su diversidad de propuestas enológicas, estilos y experiencias, estas bodegas acompañarán dos noches dedicadas a honrar el vino como símbolo de identidad y cultura mendocina.

El evento tendrá lugar el próximo sábado 15 y domingo 16 de noviembre, desde las 19.00 horas, en el Parque Cívico y la explanada de Casa de Gobierno, que se transformarán en el corazón del vino mendocino para disfrutar de degustación, gastronomía, arte en vivo y música a cielo abierto.

El ingreso será libre y gratuito y las degustaciones se realizarán mediante cuponeras adquiridas de forma anticipada a través de la plataforma Venti.

Música, gastronomía e innovación en la Peatonal del Vino

El line up musical promete dos noches inolvidables. El sábado 15 será el turno de la música electrónica, con la presencia de Chapa y Castelo, Brigado Crew y Flor Parra. El domingo 16, la edición 2025 tendrá su jornada de bandas, con Miranda! como headliner, acompañados por Gauchito Club y Camila Coccia.

Además, la Peatonal del Vino incorporará tecnología al servicio de la experiencia. “Dionisia”, una asistente virtual desarrollada junto a la empresa de inteligencia artificial India, estará disponible vía WhatsApp para brindar recomendaciones culturales y gastronómicas a los asistentes.

Con Galicia y Pepsi como main sponsors, la Peatonal del Vino 2025 reafirma su rol como punto de encuentro cultural y turístico que celebra la tradición vitivinícola y la identidad de la Capital Internacional del Vino.

