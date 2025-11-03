3 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Misión oficial

Quién es el intendente que viajó con Alfredo Cornejo a Francia y con qué objetivo

El jefe comunal de un departamento del Gran Mendoza acompañó al gobernador Alfredo Cornejo a la Conferencia Anual de las Grandes Capitales del Vino.

Quién es el intendente que viajó con Alfredo Cornejo a Francia y con qué objetivo

Quién es el intendente que viajó con Alfredo Cornejo a Francia y con qué objetivo

 Por Florencia Martinez del Rio

El gobernador Alfredo Cornejo participó de la ceremonia de apertura de la Conferencia Anual de las Grandes Capitales del Vino que se desarrolla en Burdeos, Francia, y estuvo acompañado por Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz, quien viajó para firmar un convenio de cooperación.

Lee además
El Gobierno de Mendoza dio un paso clave para avanzar con el Tren de Cercanías.
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza dio un paso clave para avanzar con el Tren de Cercanías
Cornejo participó en la apertura de la Conferencia Anual de las Grandes Capitales del Vino en Burdeos.
grandes capitales

Mendoza renueva su lugar en la élite mundial del vino durante la conferencia en Burdeos

El intendente que viajó con Alfredo Cornejo

Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz, se unió al viaje con el mandatario. Según comentó, el motivo es la firma de un Convenio Marco de Cooperación con la Fundación para la Cultura y las Civilizaciones del Vino en Francia.

"El acuerdo busca promover intercambios culturales, educativos, científicos, sociales, económicos y turísticos, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la cultura del vino y de los territorios vitivinícolas", expresó a través de las redes sociales.

cornejo,costarelli,francia

El convenio firmado por Godoy Cruz

El convenio entre Godoy Cruz y La Cité du Vin, busca proyectar al municipio como un polo de innovación y calidad en el sector, "aprovechando su profundo legado histórico para construir una oferta de valor global".

En concreto, le servirá al municipio, indicaron, en su proyecto para desarrollar el "primer museo sensorial e inmersivo del vino en Argentina" en Godoy Cruz. Y, en ese contexto, aparece Fundación para la Cultura y las Civilizaciones del Vino en Francia, reconocida por su modelo de inmersión y sus contenidos de alto valor experiencial. El acuerdo también incluirá "cooperación en ingeniería cultural y asistencia en la gestión de proyectos", y "coproducción de contenidos físicos y digitales".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegocostarelli/status/1985343200450498678&partner=&hide_thread=false

Este museo se desarrollará en el Espacio Arizu e incluirá inteligencia artificial, realidad aumentada y arte digital, en una experiencia sensorial con eje en el vino.

Gira oficial

Cada año, la Great Wine Capitals Annual Conference, reúne a representantes de las once ciudades miembro de la red, entre ellas Mendoza, junto con profesionales del vino, operadores turísticos y referentes de la industria. El evento constituye un espacio estratégico para el fortalecimiento de los vínculos internacionales y el diseño de políticas conjuntas orientadas al desarrollo sostenible del enoturismo y la valorización del patrimonio vitivinícola.

La gira de Cornejo durará varios días. Luego del paso por Francia, viajará a Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, para sumarse a la Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC), acompañado por la ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre, y el presidente de YPF, Horacio Marín.

Temas
Seguí leyendo

Hebe Casado puso "claridad" sobre la reforma laboral: qué dijo tras el encuentro con Milei

Las tres reformas que propuso Milei a los gobernadores y la postura de Mendoza

La prestigiosa ciudad a la que viajó Cornejo, por lo que faltó al encuentro con Milei

Mendoza crea el primer Clúster Minero Energético: un impulso histórico para la minería sustentable en Cuyo

Los anuncios de Cornejo en Argentina Mining 2025: regalías mineras y nuevos proyectos de cobre

Avanza PSJ Cobre Mendocino: obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental y busca aval legislativo

Milei convocó a los gobernadores afines, pero Cornejo no asistirá

Cornejo impulsa una nueva obra en la Ruta 7: llamarán a licitación de un tramo estratégico para Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Cornejo participó en la apertura de la Conferencia Anual de las Grandes Capitales del Vino en Burdeos.
grandes capitales

Mendoza renueva su lugar en la élite mundial del vino durante la conferencia en Burdeos

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2400 y números ganadores del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2400 y números ganadores del domingo 2 de noviembre

La Policía de Mendoza trabaja en el lugar
Investigación

Hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición en Uspallata

Ni aburrido ni travieso: qué significa que tu perro haga pozos en el jardín, según expertos
Comportamiento canino

Ni aburrido ni travieso: qué significa que tu perro haga pozos en el jardín, según expertos

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre

Conocé todo sobre el nuevo sorteo del Brinco. Controlá tu cartón, los ganadores, y el pozo millonario de este domingo 2 de noviembre de 2025.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1326 del domingo 2 de noviembre

Te Puede Interesar

Trágico accidente vial en plena Ciudad de Mendoza. 
un menor muerto y otro muy grave

Imputaron a la anciana que provocó el trágico accidente vial del Parque

Por Sitio Andino Policiales
Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000.
Opciones para el verano

Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000

Por Natalia Mantineo
Quién es el intendente que viajó con Alfredo Cornejo a Francia y con qué objetivo
Misión oficial

Quién es el intendente que viajó con Alfredo Cornejo a Francia y con qué objetivo

Por Florencia Martinez del Rio