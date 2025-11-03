Quién es el intendente que viajó con Alfredo Cornejo a Francia y con qué objetivo

El gobernador Alfredo Cornejo participó de la ceremonia de apertura de la Conferencia Anual de las Grandes Capitales del Vino que se desarrolla en Burdeos, Francia , y estuvo acompañado por Diego Costarelli , intendente de Godoy Cruz, quien viajó para firmar un convenio de cooperación.

Este lunes, la comitiva mendocina asistió a una nueva edición del encuentro internacional de la vitivinicultura llamado Great Wine Capitals Annual Conference y dio inició a la serie de actividades en ese país para "consolidar la proyección internacional de la provincia" como una de las principales capitales mundiales del vino y destino enoturístico de referencia".

grandes capitales Mendoza renueva su lugar en la élite mundial del vino durante la conferencia en Burdeos

Boletín Oficial El Gobierno de Mendoza dio un paso clave para avanzar con el Tren de Cercanías

Diego Costarelli , intendente de Godoy Cruz, se unió al viaje con el mandatario. Según comentó, el motivo es la firma de un Convenio Marco de Cooperación con la Fundación para la Cultura y las Civilizaciones del Vino en Francia .

"El acuerdo busca promover intercambios culturales, educativos, científicos, sociales, económicos y turísticos , con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la cultura del vino y de los territorios vitivinícolas", expresó a través de las redes sociales.

cornejo,costarelli,francia

El convenio firmado por Godoy Cruz

El convenio entre Godoy Cruz y La Cité du Vin, busca proyectar al municipio como un polo de innovación y calidad en el sector, "aprovechando su profundo legado histórico para construir una oferta de valor global".

En concreto, le servirá al municipio, indicaron, en su proyecto para desarrollar el "primer museo sensorial e inmersivo del vino en Argentina" en Godoy Cruz. Y, en ese contexto, aparece Fundación para la Cultura y las Civilizaciones del Vino en Francia, reconocida por su modelo de inmersión y sus contenidos de alto valor experiencial. El acuerdo también incluirá "cooperación en ingeniería cultural y asistencia en la gestión de proyectos", y "coproducción de contenidos físicos y digitales".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegocostarelli/status/1985343200450498678&partner=&hide_thread=false Junto a @alfredocornejo participamos de la conferencia anual de Great Wine Capitals



En el marco de este encuentro, firmaremos un Convenio Marco de Cooperación con la Fundación para la Cultura y las Civilizaciones del Vino en Francia.



El acuerdo busca promover intercambios… pic.twitter.com/CocTiekNBX — Diego Costarelli (@diegocostarelli) November 3, 2025

Este museo se desarrollará en el Espacio Arizu e incluirá inteligencia artificial, realidad aumentada y arte digital, en una experiencia sensorial con eje en el vino.

Gira oficial

Cada año, la Great Wine Capitals Annual Conference, reúne a representantes de las once ciudades miembro de la red, entre ellas Mendoza, junto con profesionales del vino, operadores turísticos y referentes de la industria. El evento constituye un espacio estratégico para el fortalecimiento de los vínculos internacionales y el diseño de políticas conjuntas orientadas al desarrollo sostenible del enoturismo y la valorización del patrimonio vitivinícola.

La gira de Cornejo durará varios días. Luego del paso por Francia, viajará a Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, para sumarse a la Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC), acompañado por la ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre, y el presidente de YPF, Horacio Marín.