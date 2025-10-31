31 de octubre de 2025
Hebe Casado puso "claridad" sobre la reforma laboral: qué dijo tras el encuentro con Milei

La vicegobernadora explicó algunos de los puntos que están trascendiendo sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional.

Foto: Cristian Lozano
 Por Cecilia Zabala

La vicegobernadora Hebe Casado estuvo reunida con el presidente Javier Milei y otros gobernadores, en representación de Alfredo Cornejo. Tras la reunión en la Casa Rosada explicó algunos de los puntos de la reforma laboral que impulsa el Gobierno y despejó algunas dudas.

En diálogo con el segmento La Lengua Suelta, de Aconcagua Radio, Casado quiso llevar "claridad" y destacó la convocatoria de Milei a los gobernadores: "Es lo que le venimos pidiendo al presidente desde hace un tiempo hasta ahora. Hubo un primer momento del Gobierno de Milei donde estuvo ese consenso y logró sacar la Ley Bases y la Boleta Única, entre otras leyes. Después, por diferentes razones ese diálogo se cortó y se distanció la relación entre la Nación y las provincias".

"El presidente entendió que el camino es este, el diálogo, el consenso, el poder hacer las reformas que faltan y que para ello necesita si o si el apoyo de las distintas provincias", agregó.

En cuanto a la reforma laboral e impositiva que impulsa el Ejecutivo Nacional, señaló que "desde 2011 que estamos sin crecimiento, lo primero que hay que hacer es las reformas que permitan ese crecimiento".

Javier Milei, gobernadores, encuentro Hebe Casado 30-10-25 (03)
Qué dice la reforma laboral que propone Javier Milei

"No hay ningún proyecto todavía puesto en la mesa. Se está armando y lo está trabajando la mesa del Pacto de Mayo", dijo Hebe sobre la convocatoria al Consejo de Mayo, cuyo representante por las provincias es el gobernador Alfredo Cornejo.

"No está el boceto, están viendo. Se están consultando a los sindicatos, a la Unión Industrial Argentina, al sector de las pymes, a los gobernadores. Cuando esté, se va a mandar a los gobernadores para que hagan su devolución, pero no hay nada de esas boludeces que están trascendiendo de las horas de trabajo, son cosas que no tienen nada de realidad", aclaró Hebe Casado.

"Se habló de regionalizar los acuerdos con las empresas, no es lo mismo una aceitera multinacional de La Pampa Húmeda que una aceitera familiar de Maipú", ejemplificó.

Escuchá la entrevista completa a Hebe Casado

