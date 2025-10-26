26 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
elecciones 2025

Hebe Casado votó con expectativas altas: "Mendoza va a ser un faro para el resto del país"

La vicegobernadora votó en San Rafael y destacó el acompañamiento a la gestión y pidió “no retroceder” en el rumbo elegido en 2023.

Hebe Casado votó con expectativas altas: Mendoza va a ser un faro para el resto del país.

Hebe Casado votó con expectativas altas: "Mendoza va a ser un faro para el resto del país".

 Por Cecilia Zabala

La vicegobernadora Hebe Casado votó esta mañana en la escuela 1-082 Provincia del Chaco, en San Rafael. Fue una de las primeras referentes del oficialismo en emitir su voto en estas elecciones 2025.

La vicegobernadora dijo que la provincia “será un faro para el resto del país”, destacó el acompañamiento a la gestión y pidió “no retroceder” en el rumbo elegido en 2023.

Lee además
El Gobierno de Mendoza sigue con la limpieza legislativa: avanzó otra etapa de la Ley Hojarasca.
Legislatura

El Gobierno de Mendoza sigue con la limpieza legislativa: avanzó otra etapa de la Ley Hojarasca
Hebe Casado en la pista de educación vial en la escuela República del Chaco. video
En Cuadro Benegas

Hebe Casado participó en la inauguración de una pista educativa en San Rafael

Mendoza será un faro para el resto del país.

Casado sostuvo que estas elecciones representan “un plebiscito a la gestión” provincial y aseguró que observa “un buen acompañamiento de la gente”. En ese sentido, se mostró confiada en el resultado: “Las expectativas son buenas, altas. Estamos confiados y esperanzados”, señaló.

Votacion Hebe Casado. Elecciones 2025
La vcegobernadora Hebe Casato votó esta mañana en la escuela 1-082 Provincia del Chaco, en San Rafael.

La vcegobernadora Hebe Casato votó esta mañana en la escuela 1-082 Provincia del Chaco, en San Rafael.

“Mendoza va a ser faro para el país”

La vicegobernadora reivindicó el camino político que transita la provincia y el liderazgo local dentro del escenario nacional.

“Mendoza va a ser faro para el resto del país. Hay que mirar hacia adelante y dar oportunidades a quienes fueron elegidos democráticamente”, expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sitioandinomza/status/1982429994694709314&partner=&hide_thread=false

En esa línea, insistió en que la ciudadanía debe apostar por la continuidad: “Que la gente tome conciencia de no poner marcha atrás, de seguir avanzando y seguir apostando al futuro”.

Apoyo al rumbo nacional y mensaje al electorado

Casado también analizó el escenario político nacional, atravesado por la elección y por la marcha del plan económico del presidente Javier Milei.

“Las elecciones siempre generan incertidumbre, pero el Presidente está firme en su plan económico y eso es fundamental. Estamos teniendo apoyo de países fuertes, poderosos”, afirmó.

Votacion Hebe Casado. Elecciones 2025

“El día después va a ser positivo”, concluyó.

Temas
Seguí leyendo

Más del 25% de mendocinos ya votaron y la jornada electoral transcurre sin problemas

Votó Máximo Kirchner e hizo duras declaraciones entorno a la política exterior de Javier Milei

Votó Luis Petri en San Martín: "Se está plebiscitando el futuro y destino de los argentinos"

"Mucho diálogo y cercanía": el mensaje de Omar Félix tras votar

Votó Javier Milei junto a su hermana: se lo vio tranquilo y evitó hablar con la prensa

Emir Félix cuestionó al gobierno y afirmó que esta es una "elección trascendente": "Se define un modelo"

Cornejo: "Espero que después de esta elección se despejen los temores y que la economía empiece a crecer"

Micaela Blanco Minoli del Frente de Izquierda votó en Lavalle y pidió participación masiva en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Las Más Leídas

Este domingo 26 de octubre en Mendoza se votará con doble Boleta Única. video
ELECCIONES 2025

Paso a paso: así se vota con la Boleta Única en Mendoza

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Araña de rincón: Mendoza registra entre 25 y 30 casos de picaduras anuales.
Alerta

Araña de rincón: Mendoza registra entre 25 y 30 casos de picaduras anuales

Conmoción en San Rafael: hombre muere en plena cancha durante un partido de fútbol 
Tragedia

Conmoción en San Rafael: hombre muere en plena cancha durante un partido de fútbol

MasterChef Celebrity: qué pasará con la gala de eliminación este domingo por las elecciones
Atención

MasterChef Celebrity: qué pasará con la gala de eliminación este domingo por las elecciones

Te Puede Interesar