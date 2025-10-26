Hebe Casado votó con expectativas altas: "Mendoza va a ser un faro para el resto del país".

La vicegobernadora Hebe Casado votó esta mañana en la escuela 1-082 Provincia del Chaco, en San Rafael. Fue una de las primeras referentes del oficialismo en emitir su voto en estas elecciones 2025.
La vicegobernadora Hebe Casado votó esta mañana en la escuela 1-082 Provincia del Chaco, en San Rafael. Fue una de las primeras referentes del oficialismo en emitir su voto en estas elecciones 2025.
La vicegobernadora dijo que la provincia “será un faro para el resto del país”, destacó el acompañamiento a la gestión y pidió “no retroceder” en el rumbo elegido en 2023.
Casado sostuvo que estas elecciones representan “un plebiscito a la gestión” provincial y aseguró que observa “un buen acompañamiento de la gente”. En ese sentido, se mostró confiada en el resultado: “Las expectativas son buenas, altas. Estamos confiados y esperanzados”, señaló.
La vicegobernadora reivindicó el camino político que transita la provincia y el liderazgo local dentro del escenario nacional.
“Mendoza va a ser faro para el resto del país. Hay que mirar hacia adelante y dar oportunidades a quienes fueron elegidos democráticamente”, expresó.
En esa línea, insistió en que la ciudadanía debe apostar por la continuidad: “Que la gente tome conciencia de no poner marcha atrás, de seguir avanzando y seguir apostando al futuro”.
Casado también analizó el escenario político nacional, atravesado por la elección y por la marcha del plan económico del presidente Javier Milei.
“Las elecciones siempre generan incertidumbre, pero el Presidente está firme en su plan económico y eso es fundamental. Estamos teniendo apoyo de países fuertes, poderosos”, afirmó.
“El día después va a ser positivo”, concluyó.