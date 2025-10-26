Hebe Casado votó con expectativas altas: "Mendoza va a ser un faro para el resto del país".

La vicegobernadora Hebe Casado votó esta mañana en la escuela 1-082 Provincia del Chaco, en San Rafael. Fue una de las primeras referentes del oficialismo en emitir su voto en estas elecciones 2025 .

La vicegobernadora dijo que la provincia “será un faro para el resto del país” , destacó el acompañamiento a la gestión y pidió “no retroceder” en el rumbo elegido en 2023.

Mendoza será un faro para el resto del país.

Casado sostuvo que estas elecciones representan “un plebiscito a la gestión” provincial y aseguró que observa “un buen acompañamiento de la gente”. En ese sentido, se mostró confiada en el resultado: “Las expectativas son buenas, altas. Estamos confiados y esperanzados”, señaló.

Votacion Hebe Casado. Elecciones 2025 La vcegobernadora Hebe Casato votó esta mañana en la escuela 1-082 Provincia del Chaco, en San Rafael. Medios Andinos

“Mendoza va a ser faro para el país”

La vicegobernadora reivindicó el camino político que transita la provincia y el liderazgo local dentro del escenario nacional.

“Mendoza va a ser faro para el resto del país. Hay que mirar hacia adelante y dar oportunidades a quienes fueron elegidos democráticamente”, expresó.

"Creo que Mendoza va a ser faro para el resto del país, creo que ha sido una decisión correcta, creo que la gente tiene que mirar para adelante, dejar de mirar al pasado y dar oportunidades a quienes han sido elegidos democráticamente en el 2023"

En esa línea, insistió en que la ciudadanía debe apostar por la continuidad: “Que la gente tome conciencia de no poner marcha atrás, de seguir avanzando y seguir apostando al futuro”.

Apoyo al rumbo nacional y mensaje al electorado

Casado también analizó el escenario político nacional, atravesado por la elección y por la marcha del plan económico del presidente Javier Milei.

“Las elecciones siempre generan incertidumbre, pero el Presidente está firme en su plan económico y eso es fundamental. Estamos teniendo apoyo de países fuertes, poderosos”, afirmó.

Votacion Hebe Casado. Elecciones 2025 Medios Andinos

“El día después va a ser positivo”, concluyó.