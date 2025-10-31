31 de octubre de 2025
{}
Duro comunicado

La lapidaria frase de Cristina Fernández contra Axel Kicillof tras la derrota en las elecciones

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó al gobernador de Buenos Aires por haber desdoblado los comicios provinciales.

La lapidaria frase de Cristina Kirchner contra Axel Kicillof tras la derrota en las elecciones.

La lapidaria frase de Cristina Kirchner contra Axel Kicillof tras la derrota en las elecciones.

Tras la derrota nacional del peronismo en los comicios legislativos, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y aseguró que se trató de un "error político" haber desdoblado las elecciones provinciales.

Al hacer un extenso análisis de la derrota del domingo pasado, donde La Libertad Avanza se impuso por amplio margen, la exmandataria, detenida en su domicilio por la causa Vialidad, recordó que cuando se anunció la división de las elecciones 2025 ella advirtió que era una equivocación. Lo hizo a través de un extenso documento que publicó este viernes.

"Lo hice de corazón y por un motivo sencillo, no me interesa tener razón, me interesa ganar las elecciones, como también se lo dije personalmente al Gobernador", expresó. Además, pidió a los dirigentes del Partido Justicialista (PJ) que no se dejen “romper” porque "esa será la intención del Gobierno y sus aliados", y llamó a mantener la unidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1984213812770209855&partner=&hide_thread=false

Dardos contra Axel Kicillof

En el inicio de su mensaje, Cristina Fernández de Kirchner realizó un repaso histórico de los resultados electorales desde el retorno de la democracia en 1983. Señaló que, con excepción de Fernando de la Rúa y Alberto Fernández, todos los presidentes ganaron la primera elección legislativa posterior a su asunción. Recordó que Néstor Kirchner obtuvo “el mayor porcentaje” en la provincia de Buenos Aires en los comicios de 2005, con el 45,77% de los votos, aunque advirtió que ese resultado “de ninguna manera garantiza” un triunfo en la siguiente elección presidencial.

En otro tramo de su análisis, la expresidenta centró la atención en Axel Kicillof, con quien mantiene una relación distante. Ejemplificó con el resto de los gobernadores peronistas que ganaron comicios parlamentarios como Sergio Ziliotto, de La Pampa; Ricardo Quintela, de La Rioja; Raúl Jalil, de Catamarca; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; y Gildo Insfrán, de Formosa)

"No lo digo con el diario del lunes, como suelen hacer los 'expertos y analistas'. Lo dijimos públicamente el 14 de abril cuando, ante la decisión del Gobernador de desdoblar la elección provincial, como presidenta del PJ nacional instruí a nuestra fuerza política en la Legislatura bonaerense a desistir del Proyecto de Ley de Concurrencia Electoral que tenía como objetivo que los bonaerenses votaran una sola vez para no dividir los esfuerzos en dos elecciones separadas por apenas 49 días", señaló.

En esa línea, Cristina Kirchner profundizó: "Además, en privado (por la característica del planteo) también sostuve que adelantar las elecciones de la PBA era muy riesgoso tanto por su peso electoral y su valor simbólico, como porque si se perdía iba a tener un efecto devastador para el peronismo a nivel nacional y si se ganaba iba a producir un 'efecto balotaje' que permitiría reagrupar todo el voto antiperonista para las legislativas de octubre".

El pedido a dirigentes del PJ

La expresidenta planteó que el espacio Fuerza Patria debe revisar sus estrategias y actualizar su mirada sobre distintos temas estructurales, como el Estado, la educación, la política tributaria, el sistema monetario, la salud, la economía, la seguridad y el trabajo. Señaló que el país que existía en 2015 “ya no es el mismo” y que el nuevo contexto demanda “no tenerle miedo al debate”, en una clara alusión a la necesidad de que el peronismo modernice su discurso y enfoque político.

Advirtió sobre una “fuerte ofensiva” destinada a fracturar al PJ, en momentos en que el oficialismo atraviesa tensiones internas. Su mensaje se conoció poco después de que el Gobierno convocara a una reunión con 20 gobernadores en la Casa Rosada, a la que asistieron algunos dirigentes cercanos a su sector, como Gerardo Zamora, Sergio Ziliotto, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, mientras que otros referentes, entre ellos Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gustavo Melella y Gildo Insfrán, quedaron fuera del encuentro.

Sobre el triunfo del Gobierno nacional

Cristina Kirchner analizó la derrota electoral del peronismo en la provincia de Buenos Aires y consideró que la diferencia de casi 14 puntos “operó como una PASO o balotaje”, lo que, según su visión, permitió reagrupar el voto opositor. Atribuyó además parte del resultado al “miedo” que, aseguró, influyó a parte del electorado.

Diego Santilli Javier Milei

En su repaso del contexto previo a los comicios, sostuvo que hubo sectores que “agitaron” la posibilidad de una caída del Gobierno en caso de perder la elección de medio término, lo que se sumó a la escalada del dólar, al aumento del riesgo país y a la persistente falta de divisas. En ese clima de incertidumbre, señaló, el discurso mediático y financiero generó una sensación de inestabilidad que terminó afectando el voto.

También apuntó contra la injerencia externa, al mencionar que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario del Tesoro, Scott Bessent, condicionaron un salvataje financiero al resultado electoral. Según Fernández de Kirchner, esa presión internacional intensificó el nerviosismo económico y social.

A su vez, remarcó que el Gobierno finalmente ganó las elecciones, aunque ironizó sobre la dependencia del país del valor del dólar y advirtió que “la Argentina ha sumado a un nuevo acreedor: el Tesoro de los Estados Unidos”. Fuente: NA/ La Nación.

