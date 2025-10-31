Siete diputados del PRO pasan a La Libertad Avanza y Bullrich se empodera en el nuevo Congreso

A cinco días de las elecciones legislativas, siete diputados nacionales que responden a Patricia Bullrich oficializaron su salida del bloque PRO y su incorporación a La Libertad Avanza (LLA) . La movida, que se gestó bajo reserva desde antes de los comicios, reconfigura el mapa de poder en el Congreso y confirma el ascenso político de la ministra de Seguridad dentro del oficialismo.

El nuevo grupo está compuesto por cinco diputados con mandato vigente — Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici y Patricia Vázquez — y dos recientemente electos , María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda.

Pedido urgente Elecciones 2025: Patricia Bullrich votó y llamó a la gente a asistir a las urnas

Contundente triunfo de LLA Patricia Bullrich: "Hoy el pueblo nos dio un apoyo a lo largo y a lo ancho de la Argentina"

Con ellos, Bullrich consolida un subbloque de siete legisladores que responderán directamente a su conducción dentro del esquema parlamentario de Javier Milei. Desde el entorno de la ministra señalaron que la decisión formaliza una alianza que ya existía de hecho , dado que estos diputados votaban en sintonía con el oficialismo desde la bancada amarilla.

El principal operador del movimiento fue Damián Arabia , dirigente de máxima confianza de Bullrich, quien hasta agosto se desempeñaba como vicepresidente segundo del PRO . Su desplazamiento, ordenado por Mauricio Macri , marcó un quiebre que ahora se cristaliza en el Congreso.

Patricia Bullrich suma poder en el nuevo Congreso que se conformará desde el 10 de diciembre.

Cerca de la ministra explican que “los diputados estaban con La Libertad Avanza, pero no se había explicitado para evitar roces internos”. Esa estrategia buscaba preservar la convivencia con el expresidente y con Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, hasta que pasaran las elecciones.

El pase se produce pocos días después de que Macri anunciara que su partido tendrá candidato presidencial en 2027, una frase que generó tensión con la Casa Rosada. En el oficialismo interpretaron ese gesto como una señal de autonomía política frente al Gobierno, lo que aceleró el quiebre.

Embed - Damián Arabia on Instagram: "Con la 1 " View this post on Instagram A post shared by Damián Arabia (@damianarabia)

Una octava diputada podría sumarse

El espacio bullrichista dentro de LLA podría ampliarse si se confirma la salida de Silvia Lospennato, que asumirá como legisladora porteña el 10 de diciembre. En ese caso, su reemplazante sería Lorena Petrovich, actual funcionaria del Ministerio de Seguridad y dirigente cercana a Bullrich.

Patricia Bullrich, con poder propio en el Senado

Mientras tanto, la ministra de Seguridad prepara su desembarco en el Senado de la Nación, donde asumirá un rol clave dentro de la estructura libertaria. En los últimos días participó de reuniones en ambas cámaras y fue recibida con aplausos por los senadores oficialistas, en un gesto que anticipa su peso en la futura conformación parlamentaria.

Según fuentes citadas por el sitio Infobae, Bullrich “va camino a ser la presidenta de la bancada oficialista”, desde donde buscará articular con los diputados aliados y ordenar la estrategia legislativa del Gobierno.

La llegada de Bullrich coincide con el crecimiento del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, que pasará de 6 a 20 integrantes tras las últimas elecciones, quedando a tres votos del peronismo de Unión por la Patria.

La ministra aparece como la figura más capacitada para tender puentes con radicales, provinciales y exPRO, un terreno en el que los libertarios no lograron todavía una interlocución sólida. “Patricia los conoce a todos, tiene diálogo con los radicales y los provinciales, lo que puede facilitar los acuerdos”, explicó un senador del espacio.

En esta nueva etapa, Bullrich buscará alinear la agenda legislativa del oficialismo entre ambas cámaras, defender los proyectos del Ejecutivo y fortalecer su liderazgo político dentro de La Libertad Avanza.

Fuentes: con información de Infobae y La Nación