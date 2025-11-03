El operativo que puso en marcha Guaymallén para frenar una plaga que afecta el arbolado.

Por Sitio Andino Departamentales 3 de noviembre de 2025 - 11:30
La
Municipalidad de Guaymallén, a través de su Subdirección de Espacios Verdes, inició tareas de pulverización preventiva en ejemplares de morera ( Morus alba) ubicados en una zona de Dorrego para combatir la de la plaga cochinilla harinosa. El tratamiento se realizará con aceite mineral emulsionable.
La plaga de la cochinilla harinosa es causada por pequeños insectos que se cubren con una sustancia cerosa blanca, similar a la harina, para protegerse.
Se alimentan succionando la savia de las plantas, lo que
debilita el crecimiento, causa amarillamiento en las hojas y puede provocar la muerte total de la planta si no se controla.
cochinilla harinosa
La plaga de cochinilla harinosa está afectando a varios árboles de Dorrego.
Control de plaga: días y horarios
Las labores, que forman parte del
Programa de Manejo Integral de Plagas, se realizarán en horario nocturno para minimizar molestias.
Los mismos arrancaron el jueves 30 de octubre y se extenderán esta semana.
Los horarios previstos de pulverización son de 22 a 6:
Martes 4 de noviembre
Jueves 6 de noviembre
Morera harinosa, en los árboles de Dorrego: zona de Intervención
La pulverización se concentrará en el cuadrante de Dorrego delimitado por las calles:
moreras con cochinillas harinosa
El control de plaga se realizará en varias zonas de Dorrego.
Recomendaciones esenciales para los vecinos
Si bien el
aceite mineral emulsionable no es tóxico, se emiten las siguientes recomendaciones para la seguridad y el cuidado de los bienes de los residentes: Antes de la Fumigación (al caer la noche): Cerrar puertas y ventanas para evitar el ingreso del producto al hogar.
Retirar objetos sensibles: ropa tendida, juguetes, utensilios de cocina, y plantas en macetas cercanas al frente.
Proteger vehículos: de ser posible, guardarlos en cochera.
fumigacion de moreras
Para evitar inconvenientes, la pulverización se realizará de 22 a 6. Imagen ilustrativa
Durante la Fumigación (de 22 a 6 hs): No transitar por la zona, especialmente niños, personas mayores o personas con problemas de salud preexistentes.
Mantener a las mascotas dentro del hogar. Evitar el contacto directo: no permanecer debajo de los árboles mientras se está pulverizando.
Después de la Fumigación (a partir de las 6 hs): Esperar entre 2 y 4 horas antes de abrir ventanas o circular por la zona pulverizada.
Ventilar la vivienda a las dos horas de finalizada la tarea.
Lavar frutas y verduras de huertas cercanas como medida de precaución.
Se solicita la colaboración y comprensión de los vecinos para el éxito de estas tareas que buscan mantener la sanidad del arbolado público.