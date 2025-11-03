De una tesis a la realidad: la historia del parque que enamora a San Rafael

Parque de la Aventura en San Rafael.

Embed - Parque de la Aventura en Instagram: "La primavera y la llegada del calor lo pasamos juntos en Parque de la Aventura! Piscina de Montaña, Aventura, Naturaleza, Montaña… el lugar ideal para que puedas disfrutar en familia o con amigos Desliza para ver todos nuestros servicios y tarifas. Ya podés hacer tu reserva!! www.parquedelaaventura.com +54 260 402-0628 Valle Las Tinajas 5600 San Rafael, Mendoza, Argentina #ParqueDeLaAventura #ViviLaAventura #Piscinademontaña #SanRafael #Mendoza" View this post on Instagram El propietario del Parque Gabriel Bessone dialogó con Sitio Andino y se explayó en cuanto a las bondades con las que cuenta este complejo que te acerca a la aventura y la diversión: "Parque la Aventura está ubicado en San Rafael a tan solo 25 km de la ciudad y de la zona de Valle Grande, Cañón de la Atúel, que son los principales espacios que más se desarrollan nuestra actividad turística. La verdad que con muy buena accesibilidad y comunicación, ya que tenemos señales de celulares, Wi-Fi en el emprendimiento y a tan solo 7 km de la ruta provincial, 173, que es la que está llevándonos a todos estos sitios turísticos".

"Este sueño nace a través de una tesis, un proyecto de poder rendir en la facultad y de allí es que nos enamoramos de esa tesis - confesó Bessone - y pudimos llevar adelante este proyecto", para agregar, "y lo pudimos situar en este lugar tan cerca de San Rafael, finalmente se terminó dando después de 20 años de la idea original en este espacio que se llama Las Tinajas".

Embed - PARQUE DE LA AVENTURA: UNA EXPERIENCIA ENTRE MONTAÑAS Bessone agregó además que, "hoy es Valle Las Tinajas y fue ideal emplazarlo en este espacio o en este sitio natural por las comodidades que nos brindaba, para poder desarrollar actividades que son diferentes a otros sitios, como los puentes tibetanos, el tema de emplazar una pileta en el medio de la montaña e irle de a poco entendiendo las necesidades de la gente y avanzando, pudiendo hacer tirolesas, eh lo que son los canopies, escalada en roca, vía ferrata, hasta un minigolf de montaña aquí emplazado en el medio de esta zona".

Embed - Parque de la Aventura en Instagram: "En el Parque de la Aventura la seguridad es lo primero Antes de comenzar cada actividad, nuestros guías especializados te colocan cascos, arneses y todos los elementos necesarios para que disfrutes con confianza! Vení a divertirte con tranquilidad, nosotros nos ocupamos de cuidarte #SeguridadAnteTodo #ParqueDeLaAventura #ViviLaAventura" View this post on Instagram "Este lugar se pensó fundamentalmente para todo público, pensando en la familia, en la que por ahí van a venir integrantes, de que algunos podían animarse a hacer actividades de aventura y otros no. Entonces, quienes pudieran hacer las actividades que el resto de la familia o los integrantes grupo puedan tener su espacio, pasarla bien, ya sea en la pileta o en algún pequeño trekking y si no todos juntos compartiendo la aventura", destacó el titular del complejo. Ubicación de Parque de la Aventura en San Rafael image