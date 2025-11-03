3 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Turismo Activo

De una tesis a la realidad: la historia del parque que enamora a San Rafael

El complejo en San Rafael ofrece actividades para todas las edades, con accesibilidad, servicios y la belleza del entorno como protagonistas.

Parque de la Aventura en San Rafael.

Parque de la Aventura en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

Ubicado en Valle de las Tinajas, cerca de Valle Grande, en el departamento de San Rafael, el Parque de la Aventura funciona desde hace ocho años y ofrece experiencias de turismo activo durante todo el año. La propuesta combina naturaleza y adrenalina para públicos de todas las edades, con actividades como mini golf de montaña, tirolesas y observación de estrellas.

Embed - Parque de la Aventura en Instagram: "La primavera y la llegada del calor lo pasamos juntos en Parque de la Aventura! Piscina de Montaña, Aventura, Naturaleza, Montaña… el lugar ideal para que puedas disfrutar en familia o con amigos Desliza para ver todos nuestros servicios y tarifas. Ya podés hacer tu reserva!! www.parquedelaaventura.com +54 260 402-0628 Valle Las Tinajas 5600 San Rafael, Mendoza, Argentina #ParqueDeLaAventura #ViviLaAventura #Piscinademontaña #SanRafael #Mendoza"
View this post on Instagram

El propietario del Parque Gabriel Bessone dialogó con Sitio Andino y se explayó en cuanto a las bondades con las que cuenta este complejo que te acerca a la aventura y la diversión: "Parque la Aventura está ubicado en San Rafael a tan solo 25 km de la ciudad y de la zona de Valle Grande, Cañón de la Atúel, que son los principales espacios que más se desarrollan nuestra actividad turística. La verdad que con muy buena accesibilidad y comunicación, ya que tenemos señales de celulares, Wi-Fi en el emprendimiento y a tan solo 7 km de la ruta provincial, 173, que es la que está llevándonos a todos estos sitios turísticos".

Lee además
Ensamble Kamishibai regresa a la Sala Ana Frank.
Teatro en Mendoza

Ensamble Kamishibai esta de vuelta en la Sala Ana Frank, con tres nuevas funciones
descubriendo la guitarra: taller gratuito en guaymallen
Educación y arte

Descubriendo la guitarra: taller gratuito en Guaymallén

"Este sueño nace a través de una tesis, un proyecto de poder rendir en la facultad y de allí es que nos enamoramos de esa tesis - confesó Bessone - y pudimos llevar adelante este proyecto", para agregar, "y lo pudimos situar en este lugar tan cerca de San Rafael, finalmente se terminó dando después de 20 años de la idea original en este espacio que se llama Las Tinajas".

Embed - PARQUE DE LA AVENTURA: UNA EXPERIENCIA ENTRE MONTAÑAS

Bessone agregó además que, "hoy es Valle Las Tinajas y fue ideal emplazarlo en este espacio o en este sitio natural por las comodidades que nos brindaba, para poder desarrollar actividades que son diferentes a otros sitios, como los puentes tibetanos, el tema de emplazar una pileta en el medio de la montaña e irle de a poco entendiendo las necesidades de la gente y avanzando, pudiendo hacer tirolesas, eh lo que son los canopies, escalada en roca, vía ferrata, hasta un minigolf de montaña aquí emplazado en el medio de esta zona".

Embed - Parque de la Aventura en Instagram: "En el Parque de la Aventura la seguridad es lo primero Antes de comenzar cada actividad, nuestros guías especializados te colocan cascos, arneses y todos los elementos necesarios para que disfrutes con confianza! Vení a divertirte con tranquilidad, nosotros nos ocupamos de cuidarte #SeguridadAnteTodo #ParqueDeLaAventura #ViviLaAventura"
View this post on Instagram

"Este lugar se pensó fundamentalmente para todo público, pensando en la familia, en la que por ahí van a venir integrantes, de que algunos podían animarse a hacer actividades de aventura y otros no. Entonces, quienes pudieran hacer las actividades que el resto de la familia o los integrantes grupo puedan tener su espacio, pasarla bien, ya sea en la pileta o en algún pequeño trekking y si no todos juntos compartiendo la aventura", destacó el titular del complejo.

Ubicación de Parque de la Aventura en San Rafael

image
Temas
Seguí leyendo

Finalizó el plan aéreo del Iscamen contra la polilla de la vid en los oasis Norte y Este

San Rafael impulsó una charla masiva para promover el uso responsable de la tecnología

Halloween en la Arístides Villanueva convocó a más de 10 mil personas y dejó ventas por $200 millones

Fiesta de la Vendimia: dos distritos de San Rafael coronaron a sus respectivas reinas

Estudiantes de Santa Rosa lideran espacios de reflexión por el futuro del planeta

Godoy Cruz conecta a estudiantes con el mundo metalmecánico

Guaymallén honró las raíces hispanas con una edición multitudinaria de Verbenas Españolas

La Peatonal del Vino confirma bodegas y promete dos noches a puro brindis

LO QUE SE LEE AHORA
El operativo que puso en marcha Guaymallén para frenar una plaga que afecta el arbolado.
Prevención

El operativo que puso en marcha Guaymallén para frenar una plaga que afecta el arbolado

Las Más Leídas

Tensión y sorpresas en MasterChef Celebrity: el desafío que cambió todo este domingo video
Crece la exigencia

MasterChef Celebrity: quién se salvó de la gala de eliminación el domingo 2 de noviembre

Gustavo Olguín, acusado del homicidio de su propia bebé, en el barrio Cementista de Las Heras. 
audiencia en el polo judicial

Los insólitos planteos del hombre acusado del homicidio de su bebé en Las Heras

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre

Conocé todo sobre el nuevo sorteo del Brinco. Controlá tu cartón, los ganadores, y el pozo millonario de este domingo 2 de noviembre de 2025.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1326 del domingo 2 de noviembre

El operativo de rescate en Uspallata se inició el domingo y terminó en horas de la madrugada de hoy.
investigan cómo murió

El cuerpo hallado en Uspallata era de un hombre con discapacidad que estaba perdido

Te Puede Interesar

La Provincia de Mendoza realizará el nuevo puente sobre el río Mendoza con menor presupuesto del previsto. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
Unirá Maipú, San Martín y Lavalle

La Provincia de Mendoza realizará el nuevo puente sobre la RP 31 con menor presupuesto del previsto

Por Florencia Martinez del Rio
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre fuertes tormentas
Atención

Mendoza bajo alerta amarilla: se esperan tormentas, viento Zonda y cambio de temperatura

Por Carla Canizzaro
La DGE suma nuevos criterios a la hora de elegir a los Abanderados y Escoltas del Primario.
Ciclo lectivo 2026

La DGE suma nuevos criterios a la hora de elegir a los Abanderados y Escoltas del Primario

Por Natalia Mantineo