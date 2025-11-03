3 de noviembre de 2025
Fábricas a puertas abiertas

Godoy Cruz conecta a estudiantes con el mundo metalmecánico

La iniciativa conjunta del Municipio de Godoy Cruz y ASINMET busca fortalecer el vínculo entre empresas y escuelas técnicas.

Vínculo entre empresas y el sector público.

Así, el objetivo es acercar a jóvenes estudiantes al sector industrial y metalmecánico. Como así también promover su formación para el trabajo. En esta edición, participaron alumnos de 5to año de la escuela técnica 4-020 Ing. Gabriel del Mazo de Godoy Cruz.

Estudiantes en acción: visitas a empresas de Godoy Cruz

La primera parada del recorrido fue IMPSA. Dicha empresa es referente en equipamiento para generación de energía hidroeléctrica, eólica, solar y nuclear, así como en industria de proceso, petróleo y gas.

Luego, los jóvenes visitaron Buccolini, dedicada a equipamiento para las industrias vitivinícola, olivícola, eléctrica, minera y petrolera. Ambas fábricas abrieron sus puertas para que los estudiantes recorrieran sus instalaciones, conocieran procesos productivos y visualizaran oportunidades de futuro.

Formar talento y proyectar futuro en Godoy Cruz

Para el Municipio, es fundamental fortalecer los vínculos entre empresas y escuelas técnicas del departamento. Por lo que, este tipo de iniciativas permiten a los jóvenes descubrir la industria desde adentro. Como así también, comprender los perfiles profesionales que demanda la economía actual.

Además, la experiencia contribuye a motivar vocaciones, aportando herramientas para su inserción futura en el sector tecnológico e industrial.

Una apuesta por las nuevas generaciones de Godoy Cruz

Es importante resaltar que, el intercambio directo entre estudiantes y sector industrial enriquece la formación. A su vez, genera más oportunidades para quienes serán parte del desarrollo productivo local.

Así, Godoy Cruz continúa apostando al talento joven, acompañando su educación y ampliando sus horizontes.

