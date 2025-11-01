1 de noviembre de 2025
Una fiesta que une: Godoy Cruz cerró el Mes de la Inclusión con música y juegos

El evento final permitió integrar instituciones y celebrar la diversidad como valor social del departamento de Godoy Cruz.

Fiesta en el parque San Vicente de Godoy Cruz.

Fiesta en el parque San Vicente de Godoy Cruz.

La propuesta se realizó bajo el lema “Jugar, reír, compartir: Inclusión que nos une” y se convirtió en una verdadera fiesta de encuentro y convivencia.

Cabe destacar que, participaron instituciones de personas con discapacidad del departamento y zonas cercanas. Además, se sumaron escuelas de distintas modalidades y centros de jubilados.

Por lo que, la jornada permitió generar intercambios de experiencias, aprendizajes mutuos y nuevas relaciones. De manera tal que, se reforzó la mirada inclusiva como camino compartido.

Potenciar capacidades, visibilizar el trabajo en Godoy Cruz

Las organizaciones que integran la red de trabajo con el Municipio contaron con stands y espacios propios. Así, se mostraron los proyectos que llevan adelante durante todo el año.

De esta manera, la comunidad pudo conocer el potencial, la creatividad y los logros de cada participante, rompiendo barreras y fortaleciendo el reconocimiento social.

Una fiesta que incluyó a todos en el parque San Vicente

En el gran cierre se contó con la presencia de más de 400 personas que se dieron cita en el parque. Allí, disfrutaron de una mañana recreativa con juegos, música, baile y actividades grupales.

Asimismo, el espíritu del encuentro se centró en celebrar la diversidad y promover la empatía. Como así también, destacar la recreación como derecho y herramienta clave para una sociedad más inclusiva.

En síntesis, Godoy Cruz continúa apostando por políticas públicas que generen espacios de participación y accesibilidad. De manera tal que, se garantiza que todas las personas puedan vivir, disfrutar y compartir la ciudad en igualdad de oportunidades.

