28 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Prevenir para vivir mejor

Godoy Cruz se suma al Noviembre Azul con acciones de cuidado para los hombres

La campaña en Godoy Cruz busca derribar prejuicios que alejan a los hombres de la consulta y aumentan los riesgos de diagnósticos tardíos.

Godoy Cruz se suma a la campaña “Noviembre Azul y con Bigotes”

Godoy Cruz se suma a la campaña “Noviembre Azul y con Bigotes”

Por Sitio Andino Departamentales

Se acerca noviembre y, con él, una nueva oportunidad para hablar de salud masculina y fomentar el acceso a controles urológicos. Por eso, el Municipio de Godoy Cruz se suma nuevamente a la campaña “Noviembre Azul y con Bigotes”, junto a Fundación Uroclínica. Es que, el objetivo es impulsar acciones de prevención, concientización y atención gratuita vinculadas al cáncer de próstata.

A su vez, la iniciativa “Noviembre Azul y con Bigotes” invita a derribar mitos, incomodidades y prejuicios que muchas veces alejan a los hombres de la consulta médica. Entonces, un control a tiempo puede marcar la diferencia.

Lee además
El FILU vuelve a Godoy Cruz.
Cultura para todas las edades

FILU ilumina Godoy Cruz: el arte mendocino se reúne en la sala Cristoforo Colombo
elecciones 2025: asi quedo el concejo deliberante de godoy cruz
mapa interactivo

Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de Godoy Cruz

La importancia de los chequeos anuales

Muchos hombres naturalizan síntomas urinarios como parte de la edad o evitan la consulta por vergüenza. Sin embargo, está demostrado que el control urológico anual es la herramienta más eficaz para prevenir y detectar precozmente enfermedades prostáticas. Tal es el caso del cáncer de próstata y la hiperplasia benigna de próstata (HBP).

Cabe destacar que, el cáncer de próstata es el tumor más frecuente en hombres. Por lo que, en el 50% de los casos, se detecta en estadios avanzados, incrementando los riesgos.

Por lo tanto, las sociedades Argentina y Americana de Urología recomiendan los controles desde los 50 años, o desde los 40 años para quienes tengan antecedentes familiares directos.

image

Actividades y atención gratuita en Godoy Cruz

La campaña contempla dos acciones centrales en el departamento. Por un lado, el lunes 3 de noviembre, de 10.00 a 11.00 horas, se llevará adelante una capacitación abierta a la comunidad. La misma será gratuita y estará dictada por profesionales de Fundación Uroclínica. Así, el encuentro tendrá lugar en el Recinto del Honorable Concejo Deliberante, ubicado en Rivadavia 448. Por lo tanto, quienes deseen participar, deberán realizar inscripción previa a través de este enlace, debido a que los cupos son limitados.

Además, a lo largo del mes, hombres mayores de 50 años, con o sin obra social, podrán acceder a los controles de salud. De manera tal que, se realizarán consultas urológicas y ecografías en distintos Centros de Salud del departamento. De hecho, la atención será escalonada, para facilitar la llegada de vecinos de diferentes zonas, y se realizará con turno previo. Entonces, los interesados deberán solicitarlo de lunes a viernes, de 9 a 14, al 4429369.

Las jornadas médicas se desarrollarán en los siguientes centros de salud de Godoy Cruz

  • “Arturo Oñativia”, Centro de Salud Municipal Nº 1 – Laguna de la Niña Encantada y Laguna de la Esquina | Viernes 7/11
  • “Don Andrés Martín”, Centro de Salud Municipal Nº 2 – Salvador Civit y Chimbas, Bº Foecyt | Viernes 14/11
  • “Roberto Chediak”, Centro de Salud N° 29 – Juan B. Justo 1613 | Jueves 20/11
  • CIC 908 – Illia – Juncal 1890 | Viernes 28/11
Cancer de prostata campa

Síntomas a los que hay que prestar atención

Se recomienda consultar de inmediato ante la aparición de uno o más de los siguientes signos:

  • Sangre en la orina
  • Dificultad para orinar
  • Necesidad frecuente de orinar, especialmente por la noche
  • Flujo débil o interrumpido
  • Dolor o ardor al orinar
  • Dolor persistente en zona lumbar, pelvis o parte superior de los muslos

Fundación Uroclínica: compromiso con la salud

Fundación Uroclínica es una organización con fines solidarios, integrada por profesionales altamente capacitados. Así, su labor se centra en la docencia, investigación, asistencia y concientización social. De manera tal que, garantiza prestaciones médicas de calidad a quienes más lo requieren.

Finalmente, el Noviembre Azul y con Bigotes continúa creciendo en Godoy Cruz. En este sentido, la idea es que más hombres se informen, consulten y cuiden su salud. Porque hablar, prevenir y controlar también salva vidas.

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz lanza un curso de "Primeros Auxilios Psicológicos" para docentes

Facundo Ambrossi, campeón mendocino de ciclismo en pista: "Este título es de mi familia y de mi equipo"

La Casa de la Cultura de Godoy Cruz presenta un concierto que une la guitarra moderna y el laúd renacentista

Godoy Cruz invita a una experiencia formativa para potenciar proyectos y generar redes

Se cumplen nueve años del triple femicidio del barrio Trapiche: un caso que conmocionó a Mendoza

Godoy Cruz renovó la plazoleta Virgen del Valle en el distrito Las Tortugas

Una mujer falleció tras un fuerte choque en Godoy Cruz

Diego Costarelli acompañó el Festival "El Arte + Allá de la Escuela" en Godoy Cruz

LO QUE SE LEE AHORA
Sebastián Ferreyra junto a su madre Belén Luna con el estudio médico que demuestra el estado de su columna. video
Contrarreloj para una cirugía vital

Un joven de San Rafael podría quedar sin su operación por una deuda del Estado

Las Más Leídas

Javier Milei pretende avanzar con la reforma laboral y tributaria. 
LA PROPUESTA

En qué consiste la reforma laboral de Javier Milei

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura

Las vainas y monedas secuestradas en Guaymallén.
un detenido

Importante secuestro de bronce tras un operativo en Guaymallén

Grave caso de violencia de género en Guaymallén. 
el agresor está libre

Brutal paliza de un hombre a su pareja en Guaymallén

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 27 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 27 de octubre

Te Puede Interesar

Javier Milei le tomó juramento a Pablo Quirno y se convirtió en el nuevo canciller argentino
Asunción

Milei le tomó juramento a Pablo Quirno y se convirtió en el nuevo canciller argentino

Por Sitio Andino Política
Mendoza conmemoran el Día Mundial del ACV con llamado urgente a la acción rápida.
Toma de conciencia

Día Mundial del ACV: en Mendoza se registran alrededor de 2200 casos anuales

Por Natalia Mantineo
Cuándo es y cuánto dura el Cyber Monday 2025
Descuentos online

Cuándo es y cuánto dura el Cyber Monday 2025

Por Sofía Pons