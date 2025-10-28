Godoy Cruz se suma al Noviembre Azul con acciones de cuidado para los hombres

Se acerca noviembre y, con él, una nueva oportunidad para hablar de salud masculina y fomentar el acceso a controles urológicos. Por eso, el Municipio de Godoy Cruz se suma nuevamente a la campaña “Noviembre Azul y con Bigotes”, junto a Fundación Uroclínica. Es que, el objetivo es impulsar acciones de prevención , concientización y atención gratuita vinculadas al cáncer de próstata.

A su vez, la iniciativa “Noviembre Azul y con Bigotes” invita a derribar mitos, incomodidades y prejuicios que muchas veces alejan a los hombres de la consulta médica . Entonces, un control a tiempo puede marcar la diferencia.

Muchos hombres naturalizan síntomas urinarios como parte de la edad o evitan la consulta por vergüenza. Sin embargo, está demostrado que el control urológico anual es la herramienta más eficaz para prevenir y detectar precozmente enfermedades prostáticas. Tal es el caso del cáncer de próstata y la hiperplasia benigna de próstata (HBP).

Cabe destacar que, el cáncer de próstata es el tumor más frecuente en hombres . Por lo que, en el 50% de los casos, se detecta en estadios avanzados, incrementando los riesgos.

Por lo tanto, las sociedades Argentina y Americana de Urología recomiendan los controles desde los 50 años, o desde los 40 años para quienes tengan antecedentes familiares directos.

image

Actividades y atención gratuita en Godoy Cruz

La campaña contempla dos acciones centrales en el departamento. Por un lado, el lunes 3 de noviembre, de 10.00 a 11.00 horas, se llevará adelante una capacitación abierta a la comunidad. La misma será gratuita y estará dictada por profesionales de Fundación Uroclínica. Así, el encuentro tendrá lugar en el Recinto del Honorable Concejo Deliberante, ubicado en Rivadavia 448. Por lo tanto, quienes deseen participar, deberán realizar inscripción previa a través de este enlace, debido a que los cupos son limitados.

Además, a lo largo del mes, hombres mayores de 50 años, con o sin obra social, podrán acceder a los controles de salud. De manera tal que, se realizarán consultas urológicas y ecografías en distintos Centros de Salud del departamento. De hecho, la atención será escalonada, para facilitar la llegada de vecinos de diferentes zonas, y se realizará con turno previo. Entonces, los interesados deberán solicitarlo de lunes a viernes, de 9 a 14, al 4429369.

Las jornadas médicas se desarrollarán en los siguientes centros de salud de Godoy Cruz

“Arturo Oñativia” , Centro de Salud Municipal Nº 1 – Laguna de la Niña Encantada y Laguna de la Esquina | Viernes 7/11

, Centro de Salud Municipal Nº 1 – Laguna de la Niña Encantada y Laguna de la Esquina | “Don Andrés Martín” , Centro de Salud Municipal Nº 2 – Salvador Civit y Chimbas, Bº Foecyt | Viernes 14/11

, Centro de Salud Municipal Nº 2 – Salvador Civit y Chimbas, Bº Foecyt | “Roberto Chediak” , Centro de Salud N° 29 – Juan B. Justo 1613 | Jueves 20/11

, Centro de Salud N° 29 – Juan B. Justo 1613 | CIC 908 – Illia – Juncal 1890 | Viernes 28/11

Cancer de prostata campa

Síntomas a los que hay que prestar atención

Se recomienda consultar de inmediato ante la aparición de uno o más de los siguientes signos:

Sangre en la orina

Dificultad para orinar

Necesidad frecuente de orinar, especialmente por la noche

Flujo débil o interrumpido

Dolor o ardor al orinar

Dolor persistente en zona lumbar, pelvis o parte superior de los muslos

Fundación Uroclínica: compromiso con la salud

Fundación Uroclínica es una organización con fines solidarios, integrada por profesionales altamente capacitados. Así, su labor se centra en la docencia, investigación, asistencia y concientización social. De manera tal que, garantiza prestaciones médicas de calidad a quienes más lo requieren.

Finalmente, el Noviembre Azul y con Bigotes continúa creciendo en Godoy Cruz. En este sentido, la idea es que más hombres se informen, consulten y cuiden su salud. Porque hablar, prevenir y controlar también salva vidas.