FILU ilumina Godoy Cruz: el arte mendocino se reúne en la sala Cristoforo Colombo

El FILU vuelve a Godoy Cruz.

La sala Cristoforo Colombo de Godoy Cruz volverá a ser el epicentro de FILU, el evento a gran escala que reunirá más de 50 referentes de la escena gráfica local. Habrá un gran número de atractivos, con entrada gratuita.

En primer lugar, el día 1 de noviembre desde las 16.00 horas, el público tendrá acceso a una gran exposición de ilustración. A esto se suman talleres y música en vivo. Ciertamente, esta muestra contará con una importante presencia de realizadores gráficos de nuestra provincia.

Lo que se viene en la IV FILU El Centro Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo se llena de color, trazos y creatividad, con este plan ideal para toda la familia. Mientras tanto, FILU será el punto de encuentro entre los visitantes y un gran número de artistas, que van a exhibir y vender sus producciones en diferentes soportes.

Igualmente, las obras estarán enmarcadas en distintas corrientes contemporáneas pertenecientes al universo del dibujo, la acuarela, la pintura y los medios digitales. Asimismo, se suma un taller de animación en FlipBook y otro de historieta y creación de personajes; ambos orientados a los más pequeños y adolescentes.

Además, esta colosal muestra de arte incluye sorteos y un cierre musical, a cargo de Marcos Babar y Facundo Jofré. Con Viqui Jofré y Omar Crespo como invitados, esta agrupación ofrecerá un reconocimiento a lo mejor de la música popular nacional. Finalmente, todas las actividades y talleres, así como también la entrada al evento, será libre y gratuita para el público general. image Para agendar 17.00 horas. Taller de Comic e Historieta. A cargo de Nico Viñolo.

Taller de Comic e Historieta. A cargo de Nico Viñolo. 19.00 horas. Taller de Animación Flipbook, con Javier Vicente. 21.00 horas. Cierre musical. Marcos Babar y Facu Jofré, con invitados, hacen “Voces del pueblo”, un homenaje a la canción popular argentina. 4º FILU: la grilla de artistas participantes Cande Oliva.

Furo Ren.

Catinga.

Sergio Hellin.

Maca Randis.

Fennel.

Carla Korla.

Aguaribay.

Mariposa Posa.

Ángeles Ochoa.

Florencia Aristarain.

Vicky Emmarilla.

Azamaría.

Lucy Ryuk.

Salomé Gamboa.

Ornella Ciarlantini.

Chiara Giudici (Rulo).

Cele Loria.

Nico Viñolo.

Pablo Serafini.

Flor Mestre.

Mñz.Cam.

Resinfiltro.

Anni ilustración.

Casciani.

Ser del sol.

Ramen (Nadia Dafne).

Oniverse.

Pompoms.

Stéfano Cattáneo.

Valentina Truffa.

I am Anddo.

Matías Muller.

Bruce Liss

Martín Caricaturas.

Garúa Editorial.

Manos Libres.

Jimena Gallegos.

Lloro cosas.

Emi Cárdenas.

Pablo Pavezka.

Taller Fabricando Imágenes Adolescentes (Lupe, Abril, Fran, Melody).

Ayelén Bonelli.

Luciana Isabel.

Morris.

Mar Delgado.

Jennifer HorionMuses.

Renyam.

Persianita Power.

Nini Malamud.

Abi.

Julieta Diconto.