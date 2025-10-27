27 de octubre de 2025
{}
FILU ilumina Godoy Cruz: el arte mendocino se reúne en la sala Cristoforo Colombo

La sala Cristoforo Colombo de Godoy Cruz será sede de la cuarta edición del encuentro de ilustración.

El FILU vuelve a Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

La sala Cristoforo Colombo de Godoy Cruz volverá a ser el epicentro de FILU, el evento a gran escala que reunirá más de 50 referentes de la escena gráfica local. Habrá un gran número de atractivos, con entrada gratuita.

En primer lugar, el día 1 de noviembre desde las 16.00 horas, el público tendrá acceso a una gran exposición de ilustración. A esto se suman talleres y música en vivo. Ciertamente, esta muestra contará con una importante presencia de realizadores gráficos de nuestra provincia.

Lo que se viene en la IV FILU

El Centro Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo se llena de color, trazos y creatividad, con este plan ideal para toda la familia. Mientras tanto, FILU será el punto de encuentro entre los visitantes y un gran número de artistas, que van a exhibir y vender sus producciones en diferentes soportes.

Igualmente, las obras estarán enmarcadas en distintas corrientes contemporáneas pertenecientes al universo del dibujo, la acuarela, la pintura y los medios digitales. Asimismo, se suma un taller de animación en FlipBook y otro de historieta y creación de personajes; ambos orientados a los más pequeños y adolescentes.

Además, esta colosal muestra de arte incluye sorteos y un cierre musical, a cargo de Marcos Babar y Facundo Jofré. Con Viqui Jofré y Omar Crespo como invitados, esta agrupación ofrecerá un reconocimiento a lo mejor de la música popular nacional.

Finalmente, todas las actividades y talleres, así como también la entrada al evento, será libre y gratuita para el público general.

image

Para agendar

  • 17.00 horas. Taller de Comic e Historieta. A cargo de Nico Viñolo.
  • 19.00 horas. Taller de Animación Flipbook, con Javier Vicente.
  • 21.00 horas. Cierre musical. Marcos Babar y Facu Jofré, con invitados, hacen “Voces del pueblo”, un homenaje a la canción popular argentina.

4º FILU: la grilla de artistas participantes

  • Cande Oliva.
  • Furo Ren.
  • Catinga.
  • Sergio Hellin.
  • Maca Randis.
  • Fennel.
  • Carla Korla.
  • Aguaribay.
  • Mariposa Posa.
  • Ángeles Ochoa.
  • Florencia Aristarain.
  • Vicky Emmarilla.
  • Azamaría.
  • Lucy Ryuk.
  • Salomé Gamboa.
  • Ornella Ciarlantini.
  • Chiara Giudici (Rulo).
  • Cele Loria.
  • Nico Viñolo.
  • Pablo Serafini.
  • Flor Mestre.
  • Mñz.Cam.
  • Resinfiltro.
  • Anni ilustración.
  • Casciani.
  • Ser del sol.
  • Ramen (Nadia Dafne).
  • Oniverse.
  • Pompoms.
  • Stéfano Cattáneo.
  • Valentina Truffa.
  • I am Anddo.
  • Matías Muller.
  • Bruce Liss
  • Martín Caricaturas.
  • Garúa Editorial.
  • Manos Libres.
  • Jimena Gallegos.
  • Lloro cosas.
  • Emi Cárdenas.
  • Pablo Pavezka.
  • Taller Fabricando Imágenes Adolescentes (Lupe, Abril, Fran, Melody).
  • Ayelén Bonelli.
  • Luciana Isabel.
  • Morris.
  • Mar Delgado.
  • Jennifer HorionMuses.
  • Renyam.
  • Persianita Power.
  • Nini Malamud.
  • Abi.
  • Julieta Diconto.

