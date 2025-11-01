1 de noviembre de 2025
Operativos en Maipú, Godoy Cruz y Ciudad: la Policía detuvo a cinco personas y secuestró droga

Las fuerzas provinciales realizaron operativos en Maipú, Godoy Cruz y Ciudad. Enterate cómo se desarrollaron los controles y qué más hallaron las autoridades.

Operativos en Maipú, Godoy Cruz y Ciudad: la Policía detuvo a cinco personas y secuestró droga

Por Sitio Andino Policiales

La Policía de Mendoza detuvo a cinco personas y secuestró plantas de marihuana, objetos robados y proyectiles durante una serie de operativos preventivos realizados en Maipú, Godoy Cruz y Ciudad. Además, en los controles se detectó a un conductor que circulaba bajo los efectos del alcohol.

Las acciones, coordinadas por la Unidad de Acción Preventiva (UAP) junto a otras dependencias, reforzaron la presencia policial en distintos puntos del Gran Mendoza y permitieron desactivar varios hechos delictivos.

Tras media hora de búsqueda, el personal policial logró dar con el paradero del hombre
Bowen

Video: rescataron a un puestero perdido en General Alvear tras un intenso operativo de búsqueda
El menor de 16 años será imputado por amenazas
Despliegue policial

Amplio operativo en Guaymallén: desarticulan una banda delictiva y detienen a un menor y dos adultos

En Maipú, en la intersección de las calles Rivadavia y Sarmiento, de Fray Luis Beltrán, efectivos policiales frustraron un robo y detuvieron a dos hombres, de 34 y 37 años. En el procedimiento lograron recuperar una billetera, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Por otro lado, en el barrio Santa Rita de San Roque, también en ese mismo departamento, un hombre de 53 años fue aprehendido luego de que se encontraran en su vivienda 34 plantas de cannabis, una de ellas cultivada en un balde. En este caso, intervino el Juzgado Federal correspondiente.

Sin título (3)
Algunas de las plantas de cannabis halladas en el operativo en Maipú

Algunas de las plantas de cannabis halladas en el operativo en Maipú

Godoy Cruz y Ciudad: detienen a conductor alcoholizado y secuestran proyectiles

Por otro lado, en Godoy Cruz, durante un control vial en la intersección de San Martín Sur e Italia, un conductor de 50 años fue detenido al circular en un Renault Clio bajo los efectos del alcohol, registrando 1,25 gramos por litro en el test de alcoholemia.

Finalmente, en Ciudad, sobre la calle Garibaldi, un hombre de 38 años fue aprehendido tras ser observado manipulando cartuchos de escopeta, entre los cuales se secuestraron tres cartuchos PG calibre 12.

Sin título (2)
Los tres cartuchos PG calibre 12 secuestrados en Ciudad

Los tres cartuchos PG calibre 12 secuestrados en Ciudad

