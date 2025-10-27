Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de Godoy Cruz

En las elecciones de este domingo, se definieron los 24 diputados y 19 senadores provinciales que ocuparán su banca desde 2026 hasta 2030. Además de los cinco diputados nacionales. En algunos departamentos también se votaron concejales. Qué se eligió en Godoy Cruz .

En las elecciones 2025 , además de boleta nacional con la categoría de diputados nacionales, en Mendoza se votó con la Boleta Única Papel por diputados y senadores.

En el caso de Godoy Cruz se votaron diputados y senadores del Tercer Distrito Electoral y 6 de los 12 concejales .

El partido La Libertad Avanza + Cambia Mendoza con 54.67% obtiene 5 escaños.

El partido Fuerza Justicialista Mendoza con 19.02% obtiene 1 escaños.

El partido Frente Verde con 8.03% obtiene 0 escaños.

El partido Frente Libertario Demócrata con 6.49% obtiene 0 escaños.

El partido Frente de Izquierda con 4.52% obtiene 0 escaños.

El partido Provincias Unidas con 2.63% obtiene 0 escaños.

El Partido de los jubilados con 2.90% obtiene 0 escaños.

El partido Protectora con 1.75% obtiene 0 escaños.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Godoy Cruz

El Concejo godoycruceño tiene 12 bancas: 7 de la UCR, 1 del PRO, 1 del Partido Verde, 1 de la Coalición Cívica - ARI, 1 de Libres del Sur y 1 del PJ.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 4 bancas de la UCR (la de Marcela Fernández, Pedro San Martín, Marianella Araya y Marcelo Corti) 1 de Libres del Sur (Silvina Anfuso, que ingresó con Cambia Mendoza) y 1 del Frente de Todos - PJ (Martín González).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Fabricio Cuaranta (Cambia Mendoza), Melisa Martínez Malanca (Cambia Mendoza), Jorge Magnaghi (Cambia Mendoza), Noelia Santino (Cambia Mendoza), Francisco Cordón (Partido Verde), Jorge Quiroga (La Unión Mendocina).

Los nuevos concejales de Godoy Cruz