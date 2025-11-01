1 de noviembre de 2025
Se rearma el equipo presidencial

"Ciclo cumplido": la justificación del Gobierno a los cambios en el gabinete

Las salidas de Guillermo Francos y Lisandro Catalán generaron ruido en la política, ya que se dieron tras un sólido triunfo electoral. Qué dijo una de las figuras centrales del mileísmo.

El Gobierno habló tras los cambios anunciados en el gabinete.

Foto: Prensa La Libertad Avanza

Ni me sorprende ni me deja de sorprender. Había un ciclo cumplido y creo que él lo explica bien en su renuncia”, resaltó Adorni en declaraciones radiales tras la confirmación de su nombramiento.

El funcionario contó que la decisión “se venía hablando hace unos días”, aunque sin definiciones concretas. “Cuando el Presidente toma la decisión, se ejecuta rápidamente. Pero hace unos días se venía hablando del tema, aunque sin definiciones”, explicó.

A Guillermo Francos se lo va a recordar por mucho tiempo A Guillermo Francos se lo va a recordar por mucho tiempo

Adorni expresó además su aprecio por Francos y subrayó que el sentimiento es compartido dentro del equipo de gobierno. “Le tenía mucho respeto y cariño y es el sentimiento general de todo el Gabinete. Ni me sorprende ni me deja de sorprender”, indicó el funcionario, quien jurará como ministro coordinador el próximo lunes.

Para el nuevo jefe de Gabinete, el gesto final de Francos fue “poner todas las herramientas sobre la mesa para que el Presidente tome las mejores decisiones”. “Incluso en su retirada se lo va a recordar por mucho tiempo”, consideró.

Los pedidos de Javier Milei a Manuel Adorni para su nuevo rol

En tanto, Adorni detalló que la instrucción que recibió de Milei fue “coordinar el Gabinete para que la gestión avance” y lograr que “en estos dos años nos sigamos destacando en lo que hacemos”.

Con su nueva responsabilidad, Adorni continuará en la Casa Rosada y no asumirá como legislador por la Ciudad de Buenos Aires, cargo para el que había sido electo el pasado 18 de mayo, tras ganar la elección porteña.

Se espera que en el cargo de vocero sea reemplazado por su actual números dos, Javier Lanari, aunque será el propio Adorni el que seguirá como figura central de la comunicación del Presidente.

javier milei y adorni, sala de periodistas.jpeg
Manuel Adorni fortalece su espacio de poder en el gabinete de Javier Milei.

Cuándo asume Manuel Adorni como Jefe de Gabinete

El designado jefe de Gabinete entrará formalmente en funciones el próximo lunes, cuando el presidente Milei le tome juramento como flamante ministro coordinador.

Ese mismo día comenzará de manera oficial un nuevo esquema de poder dentro de La Libertad Avanza (LLA), en el que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, saldrá fortalecida, ya que Adorni es un hombre de su círculo íntimo.

Resta confirmarse el paso de Santiago Caputo de asesor a ministro, para equiparar los contrapesos de poder dentro del "triángulo de hierro", que conforman él, junto al mandatario nacional y su hermana. El hombre de confianza del presidente tomaría el Ministerio del Interior que también dejó Lisandro Catalán, al que se le sumarían otras áreas de gobierno.

Tras ser nombrado, Adorni le agradeció al jefe de Estado por elegirlo para la "nueva etapa", donde trabajará para "profundizar las reformas estructurales".

"Gracias también a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la confianza y el apoyo permanente", expresó el aún vocero presidencial.

