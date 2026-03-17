17 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Gobierno Nacional

El Gobierno nacional definió cuál será su próxima agenda legislativa

La mesa política del Gobierno nacional definió un nuevo paquete de leyes que enviará al Congreso Nacional. Cuáles serán.

El Gobierno nacional definió cuál será su próxima agenda legislativa. Foto: NA.

El Gobierno nacional definió cuál será su próxima agenda legislativa. Foto: NA.

Por Sitio Andino Política

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó una nueva reunión de mesa política del Gobierno nacional en la que se definieron las prioridades de la agenda legislativa 2026: reforma del Código Penal y un paquete de leyes en defensa de la propiedad privada.

El encuentro de este martes le permitió al oficialismo establecer las claves de la hoja de ruta del Congreso de la Nación para diagramar las negociaciones que llevarán adelante los actores designados por el presidente Javier Milei, luego de las sesiones extraordinarias con resulatados positivos para el Ejecutivo.

Lee además
El Gobierno nacional confirmó la salida de la Argentina de la OMS. Foto: NA.

Qué implica que el Gobierno nacional confirme la salida de la Argentina de la OMS
Cómo impacta en la provincia de Mendoza los cambios de Nación a la RTO.

Cómo impacta en la provincia de Mendoza los cambios de Nación a la RTO
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2033943250503925911?s=20&partner=&hide_thread=false

Qué proyectos impulsará el Gobierno nacional en el Congreso

La mesa política definió la conformación del nuevo paquete de leyes que enviará al Parlamento, y que estará compuesto por la “modificación del Código Penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas” y “leyes sobre propiedad privada”, como "la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio urbana”, señaló Adorni a través de la red social X.

“Además se avanzará con la ley de Glaciares, la modificación de la ley de Discapacidad y la ley de Financiamiento Universitario para compatibilizarlas con el equilibrio fiscal”, agregó.

Reunión de la mesa política

La reunión tuvo lugar en medio de las nuevas pruebas aportadas a la causa Libra y a días de la polémica por el vuelo a Punta del Este que Manuel Adorni que realizó con su familia.

Los ministros que se encontraron en la Casa Rosada fueron Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); el tiular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el asesor presidencial, Santiago Caputo, informó Noticias Argentinas.

También estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni, que busca ordenar la estrategia para conquistar la media sanción restante de la Ley de Glaciares.

Reunión en Justicia

En paralelo, Juan Bautista Mahiques se reunió con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ante quienes “ratificó el compromiso de avanzar en la cobertura de vacantes judiciales para cubrir más de 300 cargos de jueces, fiscales y defensores en todo el país, una medida clave para normalizar la integración de los tribunales”.

El intercambio ofició, además, de instancia de contención de crisis luego de que el Poder Ejecutivo atravesara una de las semanas más complejas en el plano mediático y judicial. En los últimos días, luego de la polémica en torno a la figura de Adorni, se conocieron nuevos datos en la causa Libra tras los peritajes al teléfono de Mauricio Novelli con supuestas conversaciones con los miembros del Gobierno aquella noche del 14 de febrero de 2025.

Esta fue la primera reunión post cambios en el Gabinete luego de que Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio, alfil judicial que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, dejaran el Ministerio de Justicia y fueran reemplazados por Mahiques y Santiago Viola, ambos aprobados por la menor de los Milei.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno nacional impulsa retiros voluntarios en ANSES: cómo será el esquema de salida

No fue un "delito", sí "un error", dijo Adorni sobre el polémico viaje de su esposa en la comitiva presidencial

¿Necesitás comparar precios? Esta es la lista actualizada de la medicina prepaga

Qué dijo Manuel Adorni sobre la presencia de su esposa en el avión presidencial rumbo a Estados Unidos

Javier Milei inaugura la "Argentina Week" en Estados Unidos: los gobernadores que estarán presentes

Ley Penal Juvenil: el Gobierno de Milei promulgó la baja de imputabilidad y el nuevo régimen de sanciones

El operativo para traer argentinos desde Medio Oriente ya permitió evacuar a 248 personas

El dato de inflación llega con una amenaza externa: la suba del petróleo

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno de Mendoza ordenó reubicar las máquinas validadoras en los colectivos.

Mendoza redefine dónde pagar el colectivo con cambios en las máquinas a bordo

Las Más Leídas

El Banco Nación lanza una nueva app y cambia la forma de operar de sus clientes

El Banco Nación lanza una nueva app y cambia la forma de operar de sus clientes

La obra social emitió un comunicado oficial para responder a las acusaciones y brindar su versión 

La respuesta de OSEP tras las acusaciones por la muerte del trabajador en el Frank Romero Day

La doble vía a San Juan, una de las obras que el Gobierno quiere reactivar en el corto plazo. video

Las opciones que evalúa Nación para destrabar obras frenadas en la Ruta 40 en Mendoza

Apareció el mendocino que ganó millones en el Quini 6 y reveló qué hará con su premio

Apareció el mendocino que ganó millones en el Quini 6 y reveló qué hará con su premio

La virreina (derecha) fue recibida por su pueblo en la plaza departamental. video

En imágenes: una multitud recibió a la virreina Agustina Giacomelli en Tunuyán