Cambios en el gobierno

Manuel Adorni reveló cuál será la prioridad en su nuevo rol como jefe de Gabinete

El exvocero presidencial asumirá formalmente el lunes, en reemplazo de Guillermo Francos. Federico Sturzenegger saludó su llegada y destacó el trabajo del funcionario saliente.

Adorni no asumirá como legislador porteño: fue designado jefe de Gabinete.

Foto: NA

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario ligado a Karina Milei escribió: “Quiero agradecer profundamente al presidente de la Nación, Javier Milei, por haberme elegido como su jefe de Gabinete de Ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad”.

El dirigente que asumirá formalmente el lunes el cargo destacó, además, la tarea de su antecesor y el acompañamiento del resto del equipo. “Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos. Agradezco a todo el Gabinete de Ministros con quienes seguiremos compartiendo el camino que nos llevará hacia una Argentina grande y próspera”.

También tuvo palabras para la secretaria general de la Presidencia, quien se empodera internamente con este movimiento de nombres: “Gracias también a Karina Milei, por la confianza y el apoyo permanente".

Adorni cerró su mensaje con una invocación religiosa, utilizada asiduamente por el propio Milei: “Que Dios bendiga a la República Argentina y que las fuerzas del cielo nos acompañen”.

Aunque dejará formalmente su rol como vocero, se supo que continuará siendo el principal comunicador de las medidas del Poder Ejecutivo. El subsecretario de Prensa, Javier Lanari, sería quien lo reemplazará en las funciones actuales.

Uno de los que se queda: Federico Sturzenegger saludó a Francos, Catalán y felicitó a Manuel Adorni

Por su parte, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, publicó un mensaje en X donde despidió a los funcionarios salientes y celebró la llegada del nuevo jefe de Gabinete.

“Fue un placer y un honor trabajar, tanto con Guillermo Francos como con Lisandro Catalán estos dos años. A Guillermo lo conozco hace tiempo y en estos dos años nunca dejó de ser el señor que siempre conocí. A Lisandro lo conocí en la gestión y pude constatar que era de la misma madera. Estoy seguro de que el viaje sigue para ambos”, escribió.

El economista, uno de los miembros del equipo presidencial que mantendrá su cargo en esta segunda etapa de la gestión mileísta, cerró su posteo con un mensaje para Adorni: “Felicitaciones también a Manuel Adorni por la designación. Espalda con espalda para las batallas por la libertad de los argentinos. VLLC!”.

