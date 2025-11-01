Las privatizaciones que prepara el Gobierno tras el respaldo en las urnas

El Gobierno nacional acelera su plan de privatizaciones tras el resultado favorable en las elecciones 2025, con el objetivo de traspasar activos estratégicos a manos privadas y mostrar señales de continuidad en su programa económico.
Tras el envión electoral, el Ejecutivo busca concretar privatizaciones en rutas, represas y empresas energéticas en la segunda etapa de gestión. El listado de firmas en la mira.
Durante noviembre, la administración de Javier Milei planea licitar rutas nacionales y represas hidroeléctricas, mientras define el envío al Congreso de un nuevo listado de empresas públicas que podrían pasar al control privado en una segunda etapa de gestión.
En el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas ultiman detalles para anunciar qué compañía se quedará con la “ruta del Mercosur”, la primera que concesiona el Gobierno libertario.
Siete empresas presentaron ofertas para el proyecto, y se espera que la preadjudicación se concrete en las próximas dos semanas.
El ministro Luis Caputo celebró el interés del sector privado y aseguró que “invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”.
Además, el 7 de noviembre se abrirán las ofertas para la reprivatización de cuatro represas hidroeléctricas —Alicurá, El Chocón, Arroyito y Piedra del Águila— por las que el Gobierno espera recaudar entre US$500 millones y US$700 millones.
Según fuentes del sector, los actuales operadores presentarán propuestas para mantener el control de las centrales que hoy administran:
AES Argentina: Alicurá
Enel: El Chocón y Arroyito
Central Puerto: Piedra del Águila
Orazul: Cerros Colorados
El proceso se había pospuesto por pedido de los interesados y ahora apunta a retomar impulso en el marco del nuevo clima político.
Para el resto de 2025, el Gobierno prevé lanzar la segunda etapa de licitaciones para los corredores que controla Corredores Viales, que incluyen más de 4.400 kilómetros de autopistas y rutas nacionales, entre ellas:
Riccheri, Ezeiza–Cañuelas y Newbery
Rutas nacionales 3, 5 y 7
Accesos a los puertos del Paraná
La tercera etapa, con foco en la ruta 9, se proyecta para principios de 2026.
Además de las rutas, el Ejecutivo avanza en nuevos frentes de privatización:
En Enarsa, se resolvió vender “por unidades”, comenzando por las represas del Comahue.
En Transener, se prepara la venta de las acciones estatales antes de febrero de 2026.
En AYSA, se evalúa la valuación de la empresa de agua y saneamiento del AMBA, paso previo a cotizar la mayoría accionaria en Bolsa.
El Belgrano Cargas saldrá a licitación entre noviembre y diciembre.
También se espera que la Hidrovía —clave para el agro— tenga nuevos pliegos de licitación hacia fin de año, y que la privatización parcial de Nucleoeléctrica se acelere entre diciembre y principios de 2026.
Lo que viene: nuevas firmas en carpeta
Aunque muchas de las operaciones se concretarán recién en 2026, el Gobierno ya tiene definida una hoja de ruta para continuar el retiro del Estado de la economía.
Arsat
Correo Argentino
Aerolíneas Argentinas
Estas últimas, que quedaron fuera de la Ley Bases sancionada en 2024, podrían sumarse al esquema privatizador en los primeros meses del año próximo.
Con el respaldo político reforzado tras las elecciones, la Casa Rosada busca dejar claro que el proceso no se detendrá, y que la consigna de “menos Estado y más mercado” seguirá marcando el rumbo del Gobierno.
Fuente: NA