13 de marzo de 2026
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Luis Caputo

Luis Caputo minimizó la polémica por el viaje de la esposa de Adorni: "No costó un centavo"

El ministro de Economía respaldó al jefe de Gabinete tras la polémica por la gira a Nueva York y sostuvo que no hubo gastos para el Estado. Mirá el video.

Banque de Caputo a Adorni tras la polémica por el viaje del jefe de Gabinete.

Banque de Caputo a Adorni tras la polémica por el viaje del jefe de Gabinete.

Foto: Prensa Casa Rosada

“Lo que hizo no le costó ni un centavo a los argentinos”, afirmó el funcionario al minimizar el episodio y cuestionar que el debate público se haya concentrado en ese punto.

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El oficialismo se ha abroquelado detrás de la figura del Jefe de Gabinete, mientras crecen los cuestionamientos en el ámbito político y mediático. El exvocero, allegado a Karina Milei, parece haber zafado de la guillotina, pero la presencia de su esposa dentro de la delegación oficial que participó de actividades vinculadas a la promoción de inversiones en Estados Unidos, generó un cimbronazo en las filas libertarias.

Luis Caputo defendió a Adorni y calificó la polémica como “irrelevante”

Durante una entrevista con el canal TN, Caputo fue categórico al respaldar al funcionario y sostuvo que no existió ningún gasto adicional para el Estado nacional por la participación de Angeletti en el viaje. “Creo en Manuel, lo banco a muerte”, expresó el ministro, quien además remarcó que la situación no implica un problema ético ni moral para el Gobierno.

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Según planteó, el episodio fue sobredimensionado y no tuvo impacto en el objetivo principal de la gira, que era presentar oportunidades de inversión en la Argentina. “Conozco a Manuel desde hace dos años y es una persona íntegra y un excelente profesional”, agregó Caputo al defender al funcionario.

El titular del Palacio de Hacienda también apuntó contra el tratamiento mediático del tema y pidió cambiar el foco de la discusión pública. “Fuimos a mostrar oportunidades e inversión y el periodismo de acá se focalizó en algo irrelevante”, sostuvo.

Caputo valoró el viaje a Nueva York y la Argentina Week

La defensa de Caputo se dio tras el cierre de la Argentina Week in New York, una serie de actividades organizadas para presentar el programa económico del gobierno de Javier Milei ante empresarios e inversores en Estados Unidos.

El ministro aseguró que la recepción internacional fue positiva y que el objetivo de la visita se cumplió, pese a la polémica que se generó en el país. “Disiento fuertemente con que esto haya opacado la Argentina Week. Al objetivo de ir a mostrar oportunidades de inversión fue espectacular”, afirmó.

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En ese contexto, reiteró que la presencia de la esposa de Adorni no generó ningún gasto para el Estado y que, de haber implicado costos, el propio funcionario no lo habría permitido. “Si esto hubiera costado un centavo, Manuel no lo habría hecho”, sostuvo.

Qué dijo Caputo sobre inflación, crecimiento y reformas

Más allá de la polémica política, Caputo también se refirió a la situación económica tras el dato de inflación de febrero, que se ubicó en 2,9%. El ministro reconoció que el número “preocupa y ocupa” al Gobierno, aunque aseguró que el proceso de desinflación continuará.

Según explicó, la suba estuvo influida por el aumento de la carne y las tarifas, además de episodios de volatilidad financiera registrados meses atrás.

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De todos modos, el funcionario planteó que la política monetaria sigue siendo restrictiva y que eso debería reflejarse en una baja sostenida de los precios. En esa línea, no descartó que la inflación mensual pueda perforar el 1% durante este año, algo que el presidente Milei había anticipado como meta.

Caputo también afirmó que la estabilidad macroeconómica es la principal herramienta para sostener el proceso de desinflación y atraer inversiones, y reiteró que el Gobierno prepara nuevas medidas.

Entre ellas mencionó cambios tributarios y una eventual baja de retenciones, aunque aclaró que dependerán del nivel de superávit fiscal.

Por último, descartó mejoras inmediatas en las jubilaciones y explicó que las decisiones económicas están condicionadas por la disponibilidad de recursos del Estado.

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