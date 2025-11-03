3 de noviembre de 2025
Mercociudades y cooperación internacional

Godoy Cruz impulsa una charla clave sobre seguridad ciudadana

El Municipio de Godoy Cruz y Peñalolén, Chile, organizarán una charla virtual con la especialista Lucía Dammert.

Seguridad ciudadana en Godoy Cruz.

La actividad se realizará de manera virtual y en la misma se analizarán los desafíos para la seguridad en las ciudades, bajo el nombre "Anatomía del poder ilegal: Violencia, crimen organizado y corrupción en América Latina".

La propuesta se desarrollará el jueves 6 de noviembre a las 10 (horario de Argentina). La misma, abordará uno de los desafíos claves para la democracia en la región: la infiltración del crimen organizado en las estructuras del Estado y la economía formal.

La doctora Dammert, profesora de la Universidad de Santiago (Chile) y ex jefa de asesores de la presidencia chilena, analizará cómo la corrupción actúa como un puente para que los grupos criminales construyan "poderes ilegales" que controlan territorios y debilitan la capacidad de respuesta de los gobiernos.

Para participar, los interesados deben registrarse en el siguiente enlace

La unidad temática de Seguridad Ciudadana de la red Mercociudades

La iniciativa parte de la unidad temática de seguridad ciudadana de la red Mercociudades. Por lo que, apunta a proveer a los gestores públicos y a la ciudadanía claves para comprender y diseñar políticas locales efectivas frente a este fenómeno.

La red Mercociudades es una de las más importantes redes de gobiernos locales de América Latina y un referente destacado en los procesos de integración regional.

Actualmente está compuesta por 400 ciudades miembro de 12 países de América: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

