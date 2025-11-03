3 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Para tener en cuenta

Dengue, en alerta: Mendoza se prepara para una temporada complicada y refuerza la vigilancia

Salud intensificó la prevención contra el dengue y dispuso la obligatoriedad de la capacitación del personal sanitario.

Dengue, en alerta: Mendoza se prepara para una temporada complicada y refuerza la vigilancia.

Dengue, en alerta: Mendoza se prepara para una temporada complicada y refuerza la vigilancia.

 Por Natalia Mantineo

La provincia de Mendoza se prepara con una estrategia de prevención y vigilancia reforzada ante la proyección de una nueva temporada 2025-2026 de dengue con "riesgo incrementado". Además, de las medidas preventivas, el Ministerio de Salud pone el foco en la capacitación obligatoria del personal sanitario.

Aunque la temporada anterior registró solo 18 casos confirmados, la presencia de 11 casos autóctonos y los factores de riesgo emergentes obligan a las autoridades a intensificar las medidas de control.

Lee además
Cuándo es la noche de las heladerías en mendoza 2025: descuentos sorprendentes
Fecha confirmada

Cuándo es la noche de las heladerías en mendoza 2025: descuentos sorprendentes
Cronograma confirmado: cuándo serán las Vendimias departamentales
Mendoza

Cronograma confirmado: cuándo serán las Vendimias departamentales
image.png
Dengue en Mendoza: Mendoza refuerza los controles de prevención.

Dengue en Mendoza: Mendoza refuerza los controles de prevención.

Alerta por dengue: prevención por transmisión local

Según el último reporte epidemiológico provincial, durante la temporada 2024-2025 (hasta la SE30), Mendoza notificó 1829 casos sospechosos, de los cuales 18 fueron confirmados.

El dato más significativo es la clasificación de 11 casos como autóctonos, lo que confirma la circulación local del virus, transmitido por el mosquito Aedes aegypti, que ya está instalado en el territorio.

El inicio de la temporada 2025-2026 muestra una baja actividad (10 notificaciones a la SE38), pero la Dirección de Epidemiología mantiene el foco en el panorama a mediano plazo.

Dengue en Mendoza: los tres factores clave que aumentan el riesgo

El informe advierte que Mendoza inicia la nueva temporada con un riesgo incrementado debido a tres factores principales:

  • Tendencia climática favorable al vector: el cambio climático regional se traduce en condiciones (temperaturas, humedad y precipitaciones) que se espera intensifiquen la actividad del mosquito Aedes aegypti, el principal transmisor del dengue, zika y chikungunya.

  • Riesgo de introducción de nuevos serotipos: se ha alertado sobre la circulación en el país y la región de serotipos del virus del dengue diferentes a los que pudieron haber circulado previamente, incluido el DENV-4. Es crucial entender que los serotipos son variantes del virus. La infección por un serotipo diferente al anterior aumenta drásticamente el riesgo de desarrollar las formas graves o dengue grave.

  • Vulnerabilidad poblacional: la introducción de estos "nuevos serotipos" en la provincia implica que la mayor parte de la población carece de inmunidad contra esa cepa viral específica, elevando el potencial de un brote más extenso y peligroso.

dengue
Se ha alertado sobre la circulación de serotipos del virus del dengue diferentes a los que circularon previamente.

Se ha alertado sobre la circulación de serotipos del virus del dengue diferentes a los que circularon previamente.

Estrategia provincial: capacitación y descacharreo

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud y Deportes decidió fortalecer su plan integral en cuatro ejes:

  • Vigilancia activa: mantener un sistema sensible para la detección temprana de casos, monitoreando el Síndrome Febril Agudo Inespecífico (SFAI) para un diagnóstico rápido.

  • Capacitación obligatoria del personal de Salud: mediante la Resolución N°1322/2024, se ha implementado con carácter obligatorio el "Curso de Autoaprendizaje: Diagnóstico y Manejo Clínico del Dengue". El objetivo es asegurar que los equipos sanitarios realicen un diagnóstico y manejo clínico oportuno para evitar la progresión a las formas graves y las muertes.

  • Estrategia comunitaria (descacharreo): se enfatiza que el control sostenido y la conciencia comunitaria son esenciales. El descacharreo continuo –la eliminación de recipientes que acumulan agua y sirven de criadero para el mosquito– sigue siendo la medida preventiva más eficaz.

acequias, basura, agua estancada, cauce, mosquitos, dengue.jpg
El descacharreo y la limpieza es fundamental para evitar la presencia del mosquito.

El descacharreo y la limpieza es fundamental para evitar la presencia del mosquito.

  • Prioridad no vacunal: las autoridades han indicado que, dada la baja incidencia registrada en la última temporada, la vacunación contra el dengue no se considera prioritaria actualmente en la estrategia provincial.

De este modo, Mendoza hace un llamado a la población a asumir un rol activo en la eliminación de criaderos y a estar atentos a los síntomas (fiebre aguda, mialgias, dolor retro-orbitario), especialmente si se ha viajado a zonas endémicas, para notificar inmediatamente y permitir la implementación de medidas de control focalizadas.

Temas
Seguí leyendo

Mendoza bajo alerta amarilla: se esperan tormentas, viento Zonda y cambio de temperatura

La DGE suma nuevos criterios a la hora de elegir a los Abanderados y Escoltas del Primario

Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000

Mendoza realizará su primer censo provincial de matemática: cómo y cuándo será

Irrigación convocó a audiencia pública para revisar la tarifa del agua 2026

Clásico de la Fórmula 1: Senna contra Prost

Día Mundial del Sándwich: por qué se celebra este 3 de noviembre

Día del Podólogo en Argentina: origen y por qué se celebra cada 3 de noviembre

LO QUE SE LEE AHORA
Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000.
Opciones para el verano

Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000

Las Más Leídas

Tensión y sorpresas en MasterChef Celebrity: el desafío que cambió todo este domingo video
Crece la exigencia

MasterChef Celebrity: quién se salvó de la gala de eliminación el domingo 2 de noviembre

Gustavo Olguín, acusado del homicidio de su propia bebé, en el barrio Cementista de Las Heras. 
audiencia en el polo judicial

Los insólitos planteos del hombre acusado del homicidio de su bebé en Las Heras

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre

Conocé todo sobre el nuevo sorteo del Brinco. Controlá tu cartón, los ganadores, y el pozo millonario de este domingo 2 de noviembre de 2025.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1326 del domingo 2 de noviembre

El operativo de rescate en Uspallata se inició el domingo y terminó en horas de la madrugada de hoy.
investigan cómo murió

El cuerpo hallado en Uspallata era de un hombre con discapacidad que estaba perdido

Te Puede Interesar

La Provincia de Mendoza realizará el nuevo puente sobre el río Mendoza con menor presupuesto del previsto. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
Unirá Maipú, San Martín y Lavalle

La Provincia de Mendoza realizará el nuevo puente sobre la RP 31 con menor presupuesto del previsto

Por Florencia Martinez del Rio
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre fuertes tormentas
Atención

Mendoza bajo alerta amarilla: se esperan tormentas, viento Zonda y cambio de temperatura

Por Carla Canizzaro
La DGE suma nuevos criterios a la hora de elegir a los Abanderados y Escoltas del Primario.
Ciclo lectivo 2026

La DGE suma nuevos criterios a la hora de elegir a los Abanderados y Escoltas del Primario

Por Natalia Mantineo