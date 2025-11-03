Dengue, en alerta: Mendoza se prepara para una temporada complicada y refuerza la vigilancia.

La provincia de Mendoza se prepara con una estrategia de prevención y vigilancia reforzada ante la proyección de una nueva temporada 2025-2026 de dengue con "riesgo incrementado". Además, de las medidas preventivas, el Ministerio de Salud pone el foco en la capacitación obligatoria del personal sanitario.

Aunque la temporada anterior registró solo 18 casos confirmados , la presencia de 11 casos autóctonos y los factores de riesgo emergentes obligan a las autoridades a intensificar las medidas de control.

Según el último reporte epidemiológico provincial, durante la temporada 2024-2025 (hasta la SE30), Mendoza notificó 1829 casos sospechosos , de los cuales 18 fueron confirmados.

El dato más significativo es la clasificación de 11 casos como autóctonos , lo que confirma la circulación local del virus, transmitido por el mosquito Aedes aegypti, que ya está instalado en el territorio.

El inicio de la temporada 2025-2026 muestra una baja actividad (10 notificaciones a la SE38), pero la Dirección de Epidemiología mantiene el foco en el panorama a mediano plazo.

Dengue en Mendoza: los tres factores clave que aumentan el riesgo

El informe advierte que Mendoza inicia la nueva temporada con un riesgo incrementado debido a tres factores principales:

Tendencia climática favorable al vector: el cambio climático regional se traduce en condiciones (temperaturas, humedad y precipitaciones) que se espera intensifiquen la actividad del mosquito Aedes aegypti, el principal transmisor del dengue, zika y chikungunya.

Riesgo de introducción de nuevos serotipos: se ha alertado sobre la circulación en el país y la región de serotipos del virus del dengue diferentes a los que pudieron haber circulado previamente , incluido el DENV-4 . Es crucial entender que los serotipos son variantes del virus. La infección por un serotipo diferente al anterior aumenta drásticamente el riesgo de desarrollar las formas graves o dengue grave .

Vulnerabilidad poblacional: la introducción de estos "nuevos serotipos" en la provincia implica que la mayor parte de la población carece de inmunidad contra esa cepa viral específica, elevando el potencial de un brote más extenso y peligroso.

dengue Se ha alertado sobre la circulación de serotipos del virus del dengue diferentes a los que circularon previamente.

Estrategia provincial: capacitación y descacharreo

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud y Deportes decidió fortalecer su plan integral en cuatro ejes:

Vigilancia activa: mantener un sistema sensible para la detección temprana de casos, monitoreando el Síndrome Febril Agudo Inespecífico (SFAI) para un diagnóstico rápido.

Capacitación obligatoria del personal de Salud: mediante la Resolución N°1322/2024, se ha implementado con carácter obligatorio el "Curso de Autoaprendizaje: Diagnóstico y Manejo Clínico del Dengue". El objetivo es asegurar que los equipos sanitarios realicen un diagnóstico y manejo clínico oportuno para evitar la progresión a las formas graves y las muertes .

Estrategia comunitaria (descacharreo): se enfatiza que el control sostenido y la conciencia comunitaria son esenciales. El descacharreo continuo –la eliminación de recipientes que acumulan agua y sirven de criadero para el mosquito– sigue siendo la medida preventiva más eficaz.

acequias, basura, agua estancada, cauce, mosquitos, dengue.jpg El descacharreo y la limpieza es fundamental para evitar la presencia del mosquito. Foto: Yemel Fil

Prioridad no vacunal: las autoridades han indicado que, dada la baja incidencia registrada en la última temporada, la vacunación contra el dengue no se considera prioritaria actualmente en la estrategia provincial.

De este modo, Mendoza hace un llamado a la población a asumir un rol activo en la eliminación de criaderos y a estar atentos a los síntomas (fiebre aguda, mialgias, dolor retro-orbitario), especialmente si se ha viajado a zonas endémicas, para notificar inmediatamente y permitir la implementación de medidas de control focalizadas.