Cuándo es la noche de las heladerías en mendoza 2025: descuentos sorprendentes

La tradicional noche del 2x1 en heladería artesanal vuelve con una nueva edición en noviembre y promete convertirse en uno de los eventos más concurridos del año. La fecha genera expectativa entre familias, parejas, grupos de amigos y trabajadores del sector gastronómico. Se espera una alta participación en Mendoza , donde la cultura del helado artesanal tiene un fuerte arraigo comunitario.

El encuentro tendrá lugar el jueves 13 de noviembre desde las 19 horas y se enmarca dentro de la Semana del Helado Artesanal. La propuesta ofrece promociones como el 2x1 en cuartos de kilo , además de degustaciones, lanzamientos de sabores y actividades en los locales participantes. En ediciones pasadas, las filas se extendieron por varias cuadras en distintos puntos del país.

La iniciativa no sólo apunta al disfrute del público, sino también a visibilizar el trabajo de las y los maestros heladeros , quienes sostienen una tradición basada en recetas caseras y materias primas naturales. La fecha suele marcar el inicio de la temporada alta del consumo de helado, momento clave para el sector artesanal.

En la provincia de Mendoza , el evento tiene siempre una presencia destacada. Marcas tradicionales y también emprendimientos recientes se suman a la ocasión, fortaleciendo un circuito heladero diverso y competitivo. Para muchas personas, esta noche se vuelve una excusa para recorrer distintos barrios , probar variedades nuevas y compartir la experiencia en redes.

Además, varias ediciones anteriores incluyeron acciones solidarias destinadas a apoyar comedores comunitarios, hospitales y organizaciones que trabajan por los derechos de niñas, niños y adolescentes. Este aspecto social continúa presente, consolidando el sentido comunitario de la jornada.

Heladería y tradición: lo que se espera este año

La intención es reafirmar la identidad artesanal, priorizando ingredientes reconocibles y menos procesos industriales. El lema de la edición será nuevamente “El futuro es artesanal”.

Quienes quieran participar deberán:

Acercarse a los locales adheridos entre 19 y 23 horas.

Consultar previamente el “Mapa del Sabor”.

Tener paciencia ante la posible alta demanda.

Heladería, helado, heladero, verano, calor.jpg La noche de las heladerías, es una gran oportunidad para conocer sabores de helados nuevos Foto: Yemel Fil

La Noche de las Heladerías se convirtió en una tradición afectiva y social que reúne generaciones, identidades y barrios. Mendoza vuelve a ser protagonista, apostando a los sabores locales y al encuentro comunitario que caracteriza a la región. Perfecta para disfrutar, acompañar, celebrar y, sobre todo, compartir.