3 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Fecha confirmada

Cuándo es la noche de las heladerías en mendoza 2025: descuentos sorprendentes

La noche de las heladerías es el momento ideal para disfrutar de importantes descuentos y nuevos sabores de helados en la provincia de Mendoza.

Cuándo es la noche de las heladerías en mendoza 2025: descuentos sorprendentes

Cuándo es la noche de las heladerías en mendoza 2025: descuentos sorprendentes

 Por Analía Martín

La tradicional noche del 2x1 en heladería artesanal vuelve con una nueva edición en noviembre y promete convertirse en uno de los eventos más concurridos del año. La fecha genera expectativa entre familias, parejas, grupos de amigos y trabajadores del sector gastronómico. Se espera una alta participación en Mendoza, donde la cultura del helado artesanal tiene un fuerte arraigo comunitario.

Fecha y detalles de una celebración esperada

El encuentro tendrá lugar el jueves 13 de noviembre desde las 19 horas y se enmarca dentro de la Semana del Helado Artesanal. La propuesta ofrece promociones como el 2x1 en cuartos de kilo, además de degustaciones, lanzamientos de sabores y actividades en los locales participantes. En ediciones pasadas, las filas se extendieron por varias cuadras en distintos puntos del país.

Lee además
Cronograma confirmado: cuándo serán las Vendimias departamentales
Mendoza

Cronograma confirmado: cuándo serán las Vendimias departamentales
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre fuertes tormentas
Atención

Mendoza bajo alerta amarilla: se esperan tormentas, viento Zonda y cambio de temperatura

La iniciativa no sólo apunta al disfrute del público, sino también a visibilizar el trabajo de las y los maestros heladeros, quienes sostienen una tradición basada en recetas caseras y materias primas naturales. La fecha suele marcar el inicio de la temporada alta del consumo de helado, momento clave para el sector artesanal.

helado
Acercate a tu heladería preferida

Acercate a tu heladería preferida

Provincia de Mendoza: fuerte participación local

En la provincia de Mendoza, el evento tiene siempre una presencia destacada. Marcas tradicionales y también emprendimientos recientes se suman a la ocasión, fortaleciendo un circuito heladero diverso y competitivo. Para muchas personas, esta noche se vuelve una excusa para recorrer distintos barrios, probar variedades nuevas y compartir la experiencia en redes.

Además, varias ediciones anteriores incluyeron acciones solidarias destinadas a apoyar comedores comunitarios, hospitales y organizaciones que trabajan por los derechos de niñas, niños y adolescentes. Este aspecto social continúa presente, consolidando el sentido comunitario de la jornada.

Heladería y tradición: lo que se espera este año

La intención es reafirmar la identidad artesanal, priorizando ingredientes reconocibles y menos procesos industriales. El lema de la edición será nuevamente “El futuro es artesanal”.

Quienes quieran participar deberán:

  • Acercarse a los locales adheridos entre 19 y 23 horas.
  • Consultar previamente el “Mapa del Sabor”.
  • Tener paciencia ante la posible alta demanda.
Heladería, helado, heladero, verano, calor.jpg
La noche de las heladerías, es una gran oportunidad para conocer sabores de helados nuevos

La noche de las heladerías, es una gran oportunidad para conocer sabores de helados nuevos

La Noche de las Heladerías se convirtió en una tradición afectiva y social que reúne generaciones, identidades y barrios. Mendoza vuelve a ser protagonista, apostando a los sabores locales y al encuentro comunitario que caracteriza a la región. Perfecta para disfrutar, acompañar, celebrar y, sobre todo, compartir.

Temas
Seguí leyendo

La DGE suma nuevos criterios a la hora de elegir a los Abanderados y Escoltas del Primario

Dengue, en alerta: Mendoza se prepara para una temporada complicada y refuerza la vigilancia

Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000

Mendoza realizará su primer censo provincial de matemática: cómo y cuándo será

Irrigación convocó a audiencia pública para revisar la tarifa del agua 2026

Clásico de la Fórmula 1: Senna contra Prost

Día Mundial del Sándwich: por qué se celebra este 3 de noviembre

Día del Podólogo en Argentina: origen y por qué se celebra cada 3 de noviembre

LO QUE SE LEE AHORA
Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000.
Opciones para el verano

Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000

Las Más Leídas

Tensión y sorpresas en MasterChef Celebrity: el desafío que cambió todo este domingo video
Crece la exigencia

MasterChef Celebrity: quién se salvó de la gala de eliminación el domingo 2 de noviembre

Gustavo Olguín, acusado del homicidio de su propia bebé, en el barrio Cementista de Las Heras. 
audiencia en el polo judicial

Los insólitos planteos del hombre acusado del homicidio de su bebé en Las Heras

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre

Conocé todo sobre el nuevo sorteo del Brinco. Controlá tu cartón, los ganadores, y el pozo millonario de este domingo 2 de noviembre de 2025.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1326 del domingo 2 de noviembre

El operativo de rescate en Uspallata se inició el domingo y terminó en horas de la madrugada de hoy.
investigan cómo murió

El cuerpo hallado en Uspallata era de un hombre con discapacidad que estaba perdido

Te Puede Interesar

La Provincia de Mendoza realizará el nuevo puente sobre el río Mendoza con menor presupuesto del previsto. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
Unirá Maipú, San Martín y Lavalle

La Provincia de Mendoza realizará el nuevo puente sobre la RP 31 con menor presupuesto del previsto

Por Florencia Martinez del Rio
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre fuertes tormentas
Atención

Mendoza bajo alerta amarilla: se esperan tormentas, viento Zonda y cambio de temperatura

Por Carla Canizzaro
La DGE suma nuevos criterios a la hora de elegir a los Abanderados y Escoltas del Primario.
Ciclo lectivo 2026

La DGE suma nuevos criterios a la hora de elegir a los Abanderados y Escoltas del Primario

Por Natalia Mantineo