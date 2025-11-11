Llega la Noche de los Alfajores a Mendoza: cómo acceder a descuentos

Por Sofía Pons







Este viernes y sábado llega a Mendoza La Noche de los Alfajores con descuentos y promociones. Varias marcas mendocinas ya se sumaron al evento que deleitará a los más golosos de todo el país y la provincia.

Para promover el producto autóctono que representa a la Argentina en el mundo, los emprendimientos se adhirieron a la iniciativa con el objetivo de impulsar las ventas. Después de La Noche de las Heladerías, llega la de los alfajores para que no falte algo dulce este fin de semana.

Qué promociones habrá en La Noche de los Alfajores Los interesados podrán acceder a diferentes promociones y descuentos este 14 y 15 de noviembre. Según la organización, las empresas pueden ofrecer:

50% de descuento,

25% de ahorro,

Tres alfajores al precio de dos,

Dos unidades por el valor de una. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Portal del Viento (@portaldelviento) Las promociones se podrán encontrar en tiendas físicas, como también mediante canales digitales. También estarán disponibles los envíos a nivel nacional, pero dependen de la disponibilidad. Además de alfajores se podrán adquirir chocolates, conitos de dulce de leche y galletas, entre otros productos.

Algunas marcas con presencia en la provincia de Mendoza ya confirmaron su participación como Entre Dos, Portal del Viento y Café Martinez. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por (@entredosalfajores)