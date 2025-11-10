10 de noviembre de 2025
Mercados optimistas

Festeja Javier Milei: el mercado argentino extiende su racha alcista y crece la confianza inversora

Optimismo en el mercado después de la victoria de Javier Milei: suben acciones y bonos con dólar quieto, mientras Goldman Sachs ve capacidad ociosa para crecer.

merval bolsa buenos aires
Por Marcelo López Álvarez

El mercado financiero argentino continúa mostrando signos de recuperación, después de la victoria electoral del gobierno Javier Milei. En una jornada marcada por la confianza de los inversores, el S&P Merval extendió su racha positiva impulsado por el repunte de los activos locales en Wall Street y por las expectativas favorables en torno al desempeño de la economía.

Las principales acciones del panel líder registraron incrementos de hasta dos dígitos, con protagonismo de los sectores energético e industrial. Entre las subas más destacadas se ubicaron Txar y Aluar. También mostraron un desempeño sólido Transportadora de Gas del Norte , Transener , Edenor y Loma Negra . En tanto, Pampa Energía sumó un 2,1%, mientras que las únicas bajas del día correspondieron a BYMA) y BBVA ).

En el panel general, el clima fue igualmente alentador, con aumentos en una amplia gama de papeles. Agrometal, A3 e IRSA lideraron las ganancias, reflejando una tendencia alcista que alcanzó a distintos segmentos del mercado.

image
El triunfo electoral le trajo un buen momento a Javier Milei y Luis Caputo en la relación con el mercado

El triunfo electoral le trajo un buen momento a Javier Milei y Luis Caputo en la relación con el mercado

Bonos en alza y dólar planchado

La recuperación también se extendió al mercado de bonos soberanos en dólares, donde las subas oscilaron entre 1,4% y 2,9%. El AL35D encabezó las mejoras seguido por el GD35D y el AL41D En lo que va del mes, la mayoría de los títulos muestra rendimientos positivos de entre 1,5% y 6%, consolidando una tendencia que, en términos anuales, ya supera el 10% en algunos casos.

En el frente cambiario, la calma fue la nota dominante. El dólar blue se ubicó en $1.425, con un leve incremento del 0,7%, mientras que el MEP y el CCL se mantuvieron cerca de los $1.450. El tipo de cambio oficial retrocedió 0,3% hasta $1.450,84, y el mayorista avanzó 0,6%, a $1.423. Con ello, la brecha cambiaria se mantiene por debajo del 4%, reflejando una estabilidad que contribuye a sostener el clima de optimismo en los mercados.

Señales del Gobierno y confianza inversora

El buen momento bursátil coincide con gestos de acercamiento entre el Gobierno y el sector privado. El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión en el Palacio de Hacienda con directivos de Bunge y Viterra, dos de las principales empresas agroexportadoras del país. Durante el encuentro se analizó la evolución de la industria agrícola y las políticas orientadas a incentivar el aumento de la producción.

Los ejecutivos destacaron la importancia estratégica del complejo agroindustrial argentino, líder mundial en exportación de harina y aceite de soja, mientras que Caputo subrayó la necesidad de consolidar un entorno macroeconómico que permita potenciar la inversión y el empleo.

El análisis de Goldman Sachs: margen para crecer

A nivel internacional, un informe del banco de inversión Goldman Sachs reforzó la visión de que la Argentina podría beneficiarse de un contexto favorable para los países emergentes. El estudio, titulado “Mind the Gap, There’s Room to Grow”, concluye que gran parte de las economías en desarrollo aún dispone de capacidad ociosa, lo que les permitiría expandir la actividad sin generar presiones inflacionarias.

El análisis introduce el concepto de output gap, que mide la brecha entre el producto actual de una economía y su potencial. Cuando esta diferencia es negativa, existe margen para crecer sin acelerar los precios. En ese escenario, Argentina figura entre las naciones con mayor espacio para la expansión, junto con Sudáfrica, Corea del Sur y Tailandia.

Según Goldman Sachs, el país opera por debajo de su nivel potencial debido a la contracción de la demanda interna y al impacto del ajuste macroeconómico. Sin embargo, este cuadro podría transformarse en una oportunidad si se consolida la estabilidad económica. La entidad subraya que la inflación argentina responde más a factores estructurales —como la inestabilidad cambiaria y el déficit fiscal— que a un exceso de demanda.

Perspectivas y desafíos

El informe compara la situación de la Argentina con la de otras economías emergentes: mientras Brasil ya opera por encima de su capacidad y China mantiene una brecha moderadamente negativa, el país sudamericano aún dispone de un amplio margen de recuperación. Esta brecha podría aprovecharse mediante políticas orientadas a incrementar la productividad y la inversión, siempre que se mantenga la estabilidad fiscal y cambiaria.

Goldman Sachs afirma que la mayoría de los mercados emergentes mantiene una brecha negativa entre su producto actual y el potencial, lo que representa una oportunidad de crecimiento sin tensiones inflacionarias. Para la Argentina, el desafío radica en combinar la capacidad productiva ociosa con un proceso sostenido de estabilización macroeconómica que permita transformar el optimismo financiero en crecimiento real.

