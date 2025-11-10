10 de noviembre de 2025
Luis Caputo confirmó que no habrá modificaciones en el sistema de bandas cambiarias

El ministro de Economía de la Nación defendió el esquema cambiario ante versiones contrarias que trascendieron el fin de semana. Qué dijo Luis Caputo.

Foto: NA
Por Sitio Andino Economía

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, defendió el sistema de bandas cambiaras y aclaró que no habrá modificaciones, por lo que negó las versiones que habían trascendido el fin de semana. El funcionario intentó enviar un mensaje de tranquilidad a los mercados.

"El dólar flota y me siento cómodo con cualquier precio que esté dentro de la banda. Sé que no puede pasar el techo, pero no preferiría que vaya al piso de la banda", expresó. Además, aclaró que si actualmente el dólar estuviera en el mínimo de la banda "no le haría ningún bien a la economía argentina".

La defensa de Luis Caputo al sistema de bandas cambiarias

El ministro de Economía de la Nación defendió el sistema de implementó para manejar los valores del dólar. "Este esquema es superior porque la gente hoy quiere previsibilidad y les estamos dando eso", argumentó.

La gente no quiere sorpresas, levantarse mañana y que el dólar esté a $1.700 porque pasó algo. No quiere volatilidad. La gente no quiere sorpresas, levantarse mañana y que el dólar esté a $1.700 porque pasó algo. No quiere volatilidad.

Caputo manifestó que las disputas políticas siguen influyendo en el sistema económico. "La Argentina tiene todavía una demanda de dinero muy volátil y muy frágil. Es lo que vimos los últimos meses, ante cualquier situación de incertidumbre, ya sea generada por algo político o un show externo, la demanda de pesos puede caer mucho más que en un país normal", explicó.

Además, agregó: "La reacción de la gente cuando cae la demanda de dinero es ir al dólar. No es común en todos los países. En Argentina cuando la población se refugia en el dólar empeora las condiciones económicas, el trabajador y el empresario se asusta. Hoy hay que darles previsibilidad y lo hacemos con el esquema de bandas".

Otro factor que nombró es la "volatilidad política" que, según el ministro, se genera cada dos años de la mano de las elecciones. "Pasar de capitalismo a comunismo genera una volatilidad que no es normal en ningún país, ni siquiera en los que gana la izquierda, porque van por la misma autopista, nadie agarra el camino errado", indicó.

A su vez, dijo que el desafío es ganar credibilidad mostrando resultados, estabilizar la demanda de dinero y disminuir la volatilidad política. "Lo que hacemos con las bandas es flotar de manera gradual, entonces estamos logrando el mismo efecto pero dándole más tranquilidad a la gente. Si el dólar sube al techo de la banda de ahí no pasa, así que andá a dormir tranquilo", expresó.

