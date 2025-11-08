Luis Caputo desliza cambios en el régimen de bandas cambiarias ante inversores.

Durante su visita a Nueva York junto al presidente Javier Milei , el ministro de Economía, Luis Caputo , mantuvo un encuentro clave con inversores internacionales . Allí, el funcionario confirmó la intención de recomprar bonos soberanos, acumular reservas internacionales y ajustes en las bandas cambiarias.

Caputo aclaró que Javier Milei no dejará flotar la moneda , sino que continuará dentro de un esquema de bandas cambiarias controladas . Según fuentes citadas por Bloomberg, el ministro dejó claro que el Ejecutivo busca mantener la estabilidad cambiaria mientras avanza con su plan de normalización económica.

Actualmente, los límites superior e inferior del rango operativo del peso se ajustan 1% por mes , lo que permite una devaluación gradual y previsible . Sin embargo, el titular del Palacio de Hacienda adelantó que podría aumentar ese ritmo al 1,5% mensual , dependiendo de la inflación y la demanda de pesos .

Caputo planea presentar el plan económico completo en los próximos 30 días , que incluirá un cronograma de acumulación de reservas , la recompra de deuda y el lanzamiento del bono “Deuda por Educación” , ya anticipado por el Gobierno. El anuncio apunta a consolidar la confianza de los mercados y demostrar que Argentina busca reinsertarse en el sistema financiero global con medidas consistentes.

Aunque el equipo económico descartó cambios en el régimen cambiario, Caputo admitió que podría ajustar las reglas para permitir que el Gobierno compre dólares dentro de la banda cuando la liquidez del mercado sea favorable. Esta maniobra buscaría fortalecer las reservas del Banco Central sin alterar la estabilidad del tipo de cambio.

Recompra de bonos y fortalecimiento del peso

El ministro de Economía también confirmó que Argentina recomprará bonos globales con vencimiento en 2029 y 2030 (GD29 y GD30) utilizando fuentes de financiamiento más baratas. La medida se enmarca en una estrategia de reducción del riesgo país y mejora del perfil de deuda, en paralelo a la búsqueda de un peso más sólido a medida que crece su demanda.

Con estas definiciones, Caputo intenta transmitir previsibilidad a los inversores internacionales y alinear la política monetaria con los objetivos fiscales del Gobierno. La combinación de recompra de deuda, acumulación de reservas y control del tipo de cambio marca un giro hacia una etapa de consolidación económica, mientras el mercado observa con atención cómo evoluciona el plan en los próximos meses.