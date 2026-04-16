16 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Reforma laboral

Reforma laboral: el Gobierno presentó un per saltum ante la Corte para anular la suspensión de más de 80 artículos

El Ejecutivo busca que el máximo tribunal intervenga de forma directa y deje sin efecto la cautelar impulsada por la CGT que frenó parte clave de la ley.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, jueces de la Corte.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, jueces de la Corte.

Por Sitio Andino Política

El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia para que intervenga de manera directa en el conflicto por la reforma laboral y deje sin efecto la suspensión de más de 80 artículos clave de la norma.

La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro de la Nación, en representación de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de revertir el fallo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, que a fines de marzo dispuso una medida cautelar con alcance general sobre la ley.

Lee además
Reglamentaron el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones y entró en vigencia

Ya rige el RIMI para pymes: qué beneficios fiscales ofrece y quiénes pueden acceder
La nueva fórmula para el Rectorado de la UNCuyo.

El "radicalismo blue" lanzó otra fórmula para el Rectorado de la UNCuyo

Reforma laboral: qué busca el Gobierno con el per saltum

El recurso apunta a que la Corte declare la validez de la reforma y suspenda los efectos de la cautelar, permitiendo que la ley recupere su vigencia mientras se resuelve el fondo de la cuestión.

La CGT votó hoy al nuevo triunvirato de la central que estará compuesto por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros) - 03
La CGT logr&oacute; que se frenara gran parte de la reforma laboral. El Gobierno va a la Corte.

La CGT logró que se frenara gran parte de la reforma laboral. El Gobierno va a la Corte.

El per saltum es un mecanismo excepcional que permite saltear instancias judiciales intermedias y llevar el caso directamente al máximo tribunal, en busca de una definición más rápida en situaciones consideradas de gravedad institucional.

Desde el Ejecutivo sostienen que el juzgado laboral no tenía competencia para intervenir en una norma de alcance nacional, y remarcan la necesidad de que la Corte unifique criterios en medio de un conflicto que ya se expandió a distintas instancias judiciales.

La disputa con la CGT y los argumentos legales

La causa se originó a partir de una presentación de la CGT, que solicitó la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Modernización Laboral y logró que se dictara la medida cautelar que suspendió su aplicación.

La central obrera argumentó que los cambios vulneran derechos laborales y garantías constitucionales, como la protección del trabajo, la progresividad de los derechos sociales y la libertad sindical.

En respuesta, la Procuración sostiene que no existe un caso concreto ni un perjuicio comprobable, y cuestiona la legitimación de la CGT para representar a la totalidad de los trabajadores en este proceso.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano
El Gobierno nacional acudi&oacute; a la Corte para que se expida por la reforma laboral.

El Gobierno nacional acudió a la Corte para que se expida por la reforma laboral.

“Gravedad institucional” y pelea por la competencia

En el escrito presentado ante la Corte, el Gobierno advierte que la suspensión de una ley nacional por parte de un tribunal de primera instancia configura un caso de “gravedad institucional”, ya que pone en tensión la división de poderes.

Además, remarca que la causa es de competencia federal, dado que el Estado nacional es parte y los efectos del fallo alcanzan a todo el país. En esa línea, recuerda que el fuero Contencioso Administrativo Federal ya reclamó la intervención en el expediente.

Según el planteo oficial, permitir que un juez suspenda una ley con efecto general genera incertidumbre jurídica y afecta la estabilidad del sistema normativo, con impacto tanto en trabajadores como en empleadores.

Con esta jugada, el Gobierno busca acelerar los tiempos judiciales y recuperar la vigencia de una de sus principales reformas económicas, en medio de la presión sindical y los cuestionamientos sobre su constitucionalidad.

Temas
Seguí leyendo

Renovación en la Legislatura de Mendoza: quiénes ingresarán en representación del Tercer Distrito

Cuenta regresiva para los peajes en Mendoza: la Ruta Nacional 143 es una de las que tendrá este sistema

Más control y tecnología: así son los nuevos paradores del Metrotranvía en Godoy Cruz

Empresarios mendocinos se reunieron con el embajador de Chile y pidieron cambios urgentes en el Paso a Chile

¿A favor o en contra? La postura de los intendentes del Valle de Uco sobre la autonomía municipal

Inicia la millonaria obra en el Hospital Notti: cómo será el nuevo Centro Ambulatorio

Mendoza mueve fichas en Chile y busca apoyo de grandes mineras para nuevos proyectos

El pacto electoral sellado en Casa Rosada que lleva calma al oficialismo mendocino

LO QUE SE LEE AHORA
Empresarios mendocinos se reunieron con el embajador de Chile y apuntan a mejoras urgentes en el Paso Cristo Redentor

Empresarios mendocinos se reunieron con el embajador de Chile y pidieron cambios urgentes en el Paso a Chile

Las Más Leídas

Suben los alquileres y cambia la zona más cara en Mendoza: cuánto cuesta una vivienda en abril de 2026

Alquileres en alza y sorpresa en Mendoza: cambió la zona más cara y estos son los precios

La DGE y el Ministerio de Seguridad elaboraron una serie de recomendaciones para reforzar la seguridad video

Cuántos departamentos de Mendoza están afectados por amenazas de tiroteo en escuelas

Así quedó el camión que protagonizó el accidente en San Rafael. Fotos: Jonathan Chamorro.

Volcó un camión en la Cuesta de los Terneros: importante operativo policial

El homicidio generó conmoción en el oeste de Godoy Cruz. 

Crimen brutal en Godoy Cruz: la Justicia apunta a menores de edad como autores

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 16 de abril.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 16 de abril