11 de noviembre de 2025
Sitio Andino
ANSES: cuáles son los descuentos para jubilados en noviembre 2025

Los jubilados podrán acceder a descuentos y reintegros en supermercados y bancos durante noviembre. ANSES amplía los beneficios del programa oficial.

 Por Analía Martín

El mes de noviembre llega con buenas noticias para los jubilados, que podrán aprovechar una nueva tanda de descuentos y reintegros a través del programa Beneficios ANSES. La iniciativa sigue vigente en Mendoza y todo el país, con promociones especiales en supermercados, farmacias y tiendas adheridas.

Descuentos para jubilados: hasta el 20 % en compras cotidianas

El programa Beneficios ANSES ofrece rebajas del 10 % y hasta el 20 % en miles de comercios, simplemente pagando con la tarjeta de débito donde los jubilados y pensionados cobran sus haberes. No se necesita inscripción previa ni trámites adicionales: los descuentos se aplican de forma automática y pueden verse reflejados en el ticket o como reintegro posterior.

Los beneficios se extienden a rubros esenciales como alimentos, limpieza, perfumería, indumentaria y electrodomésticos. Entre las cadenas participantes se encuentran Carrefour, Coto, Vea, Día, Jumbo, Disco y Chango Más, con promociones disponibles tanto en tiendas físicas como en sus plataformas online.

Supermercados adheridos y beneficios adicionales

Cada cadena mantiene condiciones propias, lo que permite a los jubilados elegir dónde aprovechar mayores rebajas. Por ejemplo:

  • Coto: 10 % de descuento general y hasta 15 % en sucursales seleccionadas.
  • Carrefour: 10 % en todas sus modalidades, incluido el formato online.
  • Jumbo, Disco y Vea: hasta 20 % en productos de perfumería y limpieza.
  • Día y Chango Más: 10 % en toda la tienda y descuentos acumulables con programas internos de ahorro.

Estos beneficios son acumulables con promociones bancarias, lo que incrementa el margen de ahorro mensual, especialmente en productos de consumo básico.

Bancos que ofrecen reintegros y promociones

Además de los descuentos de supermercados, los bancos asociados refuerzan los beneficios del programa. El Banco Nación otorga un 5 % adicional en compras con la app BNA+ Modo, con un tope de $20.000. El Banco Provincia ofrece 20 % los miércoles y jueves, mientras que el Banco Galicia suma hasta 25 % de ahorro y tres cuotas sin interés. Estos reintegros pueden combinarse con los descuentos de ANSES, generando un ahorro significativo para los jubilados mendocinos que realicen sus compras con la tarjeta de débito.

La ANSES también mantiene el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima, lo que mejora el poder adquisitivo en un contexto de suba de precios. Con el último ajuste del 2,1 % por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la jubilación mínima se ubica en $333.157,28, que asciende a $403.157,28 con bono incluido.

