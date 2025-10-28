ANSES: cómo cobrar el bono de 70 mil para jubilados en noviembre

La ANSES confirmó oficialmente el pago del bono extraordinario previsional de $70.000 que acompañará los haberes de jubilados y pensionados durante noviembre de 2025. La medida, publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 771/2025, busca proteger el poder adquisitivo de los adultos mayores frente al avance de la inflación y el aumento del costo de vida.

El Poder Ejecutivo dispuso que el refuerzo sea depositado de forma automática junto con los haberes mensuales, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) , así como quienes perciban pensiones no contributivas o la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), recibirán el pago correspondiente a partir del 10 de noviembre , según la terminación del DNI.

De esta manera, las jubilaciones mínimas alcanzarán los $403.150 , combinando el haber base de $333.150 con el bono extraordinario. Quienes perciban montos superiores al haber mínimo recibirán una suma proporcional hasta llegar a ese total. Por ejemplo, un jubilado que cobre $350.000 obtendrá un refuerzo de $53.150. El bono no será remunerativo, no sufrirá descuentos ni se computará para otros beneficios.

Jubilados y pensionados del sistema nacional (SIPA).

Beneficiarios de regímenes especiales derogados o transferidos desde cajas provinciales o municipales.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Personas que perciben pensiones no contributivas, cualquiera sea su naturaleza.

Según informó el organismo previsional, los haberes máximos no recibirán refuerzo, ya que el incremento sólo busca aliviar la situación de los sectores más vulnerables. En paralelo, la ANSES recordó que el sistema de actualización mensual de haberes continuará vigente hasta diciembre, cuando se aplicará el último ajuste del año con base en la inflación de octubre.

jubilados ANSES | El bono de 70 mil no será para las jubilaciones más altas

El refuerzo llega en un contexto complejo. Un reciente informe internacional del Índice Global de Pensiones 2025, elaborado por Mercer y el CFA Institute, ubicó a Argentina en el puesto 51 de 52 países evaluados, solo por encima de Filipinas. El estudio analizó tres ejes: adecuación, sostenibilidad e integridad del sistema previsional, señalando fuertes vulnerabilidades en la capacidad del régimen para garantizar ingresos dignos y estables a largo plazo.