ANSES: quiénes cobran este martes 28 de octubre de 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este martes 28 de octubre . A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo y tengan DNI finalizados en 8 y 9 , recibirán su pago correspondiente.

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

Desde el 8 de octubre hasta el 10 de noviembre , podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI .

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Primera quincena : todos los documentos desde el jueves 9 de octubre al 10 de noviembre de 2025

: todos los documentos desde el jueves 9 de octubre al 10 de noviembre de 2025 Segunda quincena: todos los documentos desde el lunes 20 de octubre al 10 de noviembre de 2025

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre

Documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: miércoles 8 de octubre al 10 de noviembre de 2025

Desempleo Plan 1

Documentos terminados en 0 y 1: 21 de octubre

Documentos terminados en 2 y 3: 22 de octubre

Documentos terminados en 4 y 5: 23 de octubre

Documentos terminados en 6 y 7: 24 de octubre

Documentos terminados en 8 y 9: 27 de octubre

Desempleo Plan 2

Septiembre: todas las terminaciones de documento desde el miércoles 1 de octubre al 10 de este mismo mes.

Cuándo cobro ANSES en noviembre 2025

Según los medios oficiales del organismo, aún no se han definido las fechas de cobro de las asignaciones correspondientes a noviembre.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.