Por Juan Pablo Strappazzon 28 de octubre de 2025 - 09:00
Administración Nacional de la Seguridad Social ( ) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este Anses martes 28 de octubre. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.
ANSES: quiénes cobran este martes 28 de octubre de 2025 Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo y tengan
DNI finalizados en 8 y 9, recibirán su pago correspondiente.
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Octubre - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de noviembre. Octubre - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de noviembre. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
8 de octubre hasta el 10 de noviembre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.
ANSES: conocé el calendario de pagos completo para octubre 2025 Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo Documentos terminados en 0: 8 de octubre Documentos terminados en 1 y 2: 9 de octubre Documentos terminados en 3: 13 de octubre Documentos terminados en 4: 14 de octubre Documentos terminados en 5: 15 de octubre Documentos terminados en 6: 16 de octubre Documentos terminados en 7: 17 de octubre Documentos terminados en 8: 20 de octubre Documentos terminados en 9: 21 de octubre Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo Documentos terminados en 0 y 1: 22 de octubre Documentos terminados en 2 y 3: 23 de octubre Documentos terminados en 4 y 5: 24 de octubre Documentos terminados en 6 y 7: 27 de octubre Documentos terminados en 8 y 9: 28 de octubre Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Documentos terminados en 0: 8 de octubre Documentos terminados en 1 y 2: 9 de octubre Documentos terminados en 3: 13 de octubre Documentos terminados en 4: 14 de octubre Documentos terminados en 5: 15 de octubre Documentos terminados en 6: 16 de octubre Documentos terminados en 7: 17 de octubre Documentos terminados en 8: 20 de octubre Documentos terminados en 9: 21 de octubre Asignación por Embarazo Documentos terminados en 0: 9 de octubre Documentos terminados en 1: 13 de octubre Documentos terminados en 2: 14 de octubre Documentos terminados en 3: 15 de octubre Documentos terminados en 4: 16 de octubre Documentos terminados en 5: 17 de octubre Documentos terminados en 6: 20 de octubre Documentos terminados en 7: 21 de octubre Documentos terminados en 8: 22 de octubre Documentos terminados en 9: 23 de octubre Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad Documentos terminados en 0 y 1: 9 de octubre Documentos terminados en 2 y 3: 13 de octubre Documentos terminados en 4 y 5: 14 de octubre Documentos terminados en 6 y 7: 15 de octubre Documentos terminados en 8 y 9: 16 de octubre
La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI
Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Primera quincena: todos los documentos desde el jueves 9 de octubre al 10 de noviembre de 2025 Segunda quincena: todos los documentos desde el lunes 20 de octubre al 10 de noviembre de 2025 Pensiones No Contributivas Documentos terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre Documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: miércoles 8 de octubre al 10 de noviembre de 2025 Desempleo Plan 1 Documentos terminados en 0 y 1: 21 de octubre Documentos terminados en 2 y 3: 22 de octubre Documentos terminados en 4 y 5: 23 de octubre Documentos terminados en 6 y 7: 24 de octubre Documentos terminados en 8 y 9: 27 de octubre Desempleo Plan 2 Septiembre: todas las terminaciones de documento desde el miércoles 1 de octubre al 10 de este mismo mes. Cuándo cobro ANSES en noviembre 2025
Según los medios oficiales del organismo,
aún no se han definido las fechas de cobro de las asignaciones correspondientes a noviembre. pueden ingresar a Quienes deseen conocer las últimas novedades “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.