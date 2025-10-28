28 de octubre de 2025
{}
ANSES: quiénes cobran este martes 28 de octubre de 2025

ANSES finaliza el pago a jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y sigue entregando las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este martes 28 de octubre. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo y tengan DNI finalizados en 8 y 9, recibirán su pago correspondiente.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Octubre - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de noviembre.
  • Octubre - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de noviembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 8 de octubre hasta el 10 de noviembre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para octubre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 8 de octubre
  • Documentos terminados en 1 y 2: 9 de octubre
  • Documentos terminados en 3: 13 de octubre
  • Documentos terminados en 4: 14 de octubre
  • Documentos terminados en 5: 15 de octubre
  • Documentos terminados en 6: 16 de octubre
  • Documentos terminados en 7: 17 de octubre
  • Documentos terminados en 8: 20 de octubre
  • Documentos terminados en 9: 21 de octubre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de octubre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 23 de octubre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 24 de octubre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de octubre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 8 de octubre
  • Documentos terminados en 1 y 2: 9 de octubre
  • Documentos terminados en 3: 13 de octubre
  • Documentos terminados en 4: 14 de octubre
  • Documentos terminados en 5: 15 de octubre
  • Documentos terminados en 6: 16 de octubre
  • Documentos terminados en 7: 17 de octubre
  • Documentos terminados en 8: 20 de octubre
  • Documentos terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 9 de octubre
  • Documentos terminados en 1: 13 de octubre
  • Documentos terminados en 2: 14 de octubre
  • Documentos terminados en 3: 15 de octubre
  • Documentos terminados en 4: 16 de octubre
  • Documentos terminados en 5: 17 de octubre
  • Documentos terminados en 6: 20 de octubre
  • Documentos terminados en 7: 21 de octubre
  • Documentos terminados en 8: 22 de octubre
  • Documentos terminados en 9: 23 de octubre

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 9 de octubre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 13 de octubre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 14 de octubre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 15 de octubre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 16 de octubre

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el jueves 9 de octubre al 10 de noviembre de 2025
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el lunes 20 de octubre al 10 de noviembre de 2025

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre
  • Documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: miércoles 8 de octubre al 10 de noviembre de 2025

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 21 de octubre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 22 de octubre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 23 de octubre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 24 de octubre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 27 de octubre

Desempleo Plan 2

  • Septiembre: todas las terminaciones de documento desde el miércoles 1 de octubre al 10 de este mismo mes.

Cuándo cobro ANSES en noviembre 2025

Según los medios oficiales del organismo, aún no se han definido las fechas de cobro de las asignaciones correspondientes a noviembre.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

