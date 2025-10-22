22 de octubre de 2025
Sitio Andino
Por qué no cobré la AUH de ANSES en octubre 2025

¿No te depositaron la AUH de octubre? En esta nota te explicamos las posibles razones y qué tenés que saber sobre tu pago.

Por Juan Pablo Strappazzon

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es un beneficio que ANSES entrega de manera mensual. Sin embargo, en los últimos días, algunos titulares reportaron no haber recibido el pago correspondiente al mes de octubre. Conocé cuáles son las posibles causas.

asignacion-universal-hijo-auh-ayuda-escolar-2024jpg.webp
La Asignación Universal por Hijo (AUH) está destinada a personas que sean monotributistas sociales, trabajadores informales (sin aportes), desempleados o empleados en casas particulares, y que tengan hijos menores de 18 años a cargo.

Otorgada por ANSES, esta prestación busca reducir la desigualdad y garantizar igualdad de oportunidades para todos los niños, niñas y adolescentes del país, especialmente aquellos que pertenecen a sectores en situación de vulnerabilidad social.

Este mes, los montos de la AUH se actualizaron con un aumento del 1,88%, en línea con la inflación registrada en agosto (1,9%). Los valores quedaron de la siguiente manera:

  • AUH por hijo o hija: $93.786,90
  • AUH por hijo con discapacidad: $305.396,11
  • Asignación por Embarazo: $93.786,90

Cabe recordar que la Anses retiene el 20% del total mensual hasta que las familias presenten la Libreta AUH, documento que acredita la asistencia escolar, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación de los menores.

Si no recibiste el pago correspondiente a octubre, una de las posibles razones es que el titular percibe un ingreso superior al límite establecido para cobrar la AUH:

  • Tope máximo por integrante del grupo familiar: $2.403.613
  • Tope máximo del grupo familiar completo: $4.807.226

Este es un requisito clave: quienes superen esos montos o tengan ingresos formales por encima del mínimo no acceden al beneficio. Además, es posible que no se hayan cumplido otras condiciones:

  • El titular debe ser argentino nativo o naturalizado, con al menos dos años de residencia en el país.
  • Los hijos deben ser menores de 18 años y solteros. En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad.

Si querés consultar el calendario de pagos completo para octubre, hacé clic acá. Por otro lado, todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades pueden ingresar a "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Como alternativa, también pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

