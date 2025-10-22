Cómo reclamar si te rechazaron la Beca Progresar en octubre 2025

Es común que algunas personas vean su solicitud para las Progresar de octubre rechazada por Anses por diversos motivos. Sin embargo, todavía estás a tiempo de presentar un reclamo para que revisen tu caso y se puedan corregir posibles errores. A continuación, te contamos más detalles.

El programa Progresar , también conocido como Becas Progresar , es un beneficio, es un beneficio destinado a incentivar a los jóvenes a completar sus estudios y continuar su formación profesional .

Esto es lo que podés hacer si te rechazaron la solicitud de Beca Progresar

El monto bruto mensual de la beca puede ser, por ejemplo, de $35.000 , pero inicialmente se deposita solo el 80% ( $28.000 ). El 20% restante se habilita a fin de año, una vez que el beneficiario presenta la documentación que certifica la cursada del ciclo lectivo.

Por otro lado, Anses pudo haber rechazado tu cobro por varios motivos , entre ellos:

No presentar a tiempo la certificación de avance académico.

Que los ingresos del grupo familiar superen los límites establecidos por el programa.

Haber cambiado de institución educativa sin actualizar los datos.

Errores administrativos o del sistema que registren incumplimientos.

Si tu solicitud fue rechazada o encontraste algún error, todavía podés presentar un reclamo y conservar tu beneficio. Para hacerlo:

Ingresá al sitio oficial de Progresar .

. Accedé con tu usuario de Mi Argentina .

. Buscá la opción para solicitar una revisión o reclamo .

. Completá el formulario con tus datos y la información solicitada.

Recordá que el reclamo debe presentarse dentro de los 15 días hábiles administrativos desde la publicación de los resultados. Seguir estos pasos te permitirá mantener el beneficio y evitar perder la beca.

