22 de octubre de 2025
{}
Cómo reclamar si te rechazaron la Beca Progresar en octubre 2025

¿Rechazaron tu solicitud Progresar correspondiente a octubre? Aún podés presentar un reclamo para revisar tu caso. Te contamos cómo hacerlo.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Es común que algunas personas vean su solicitud para las Progresar de octubre rechazada por Anses por diversos motivos. Sin embargo, todavía estás a tiempo de presentar un reclamo para que revisen tu caso y se puedan corregir posibles errores. A continuación, te contamos más detalles.

Becas Progresar
Qué hacer si tu solicitud de Beca Progresar fue rechazada

El programa Progresar, también conocido como Becas Progresar, es un beneficio, es un beneficio destinado a incentivar a los jóvenes a completar sus estudios y continuar su formación profesional.

Por qué no cobré la Beca Progresar de octubre 2025
Becas Progresar: qué hacer si cometiste un error en tu declaración jurada
El monto bruto mensual de la beca puede ser, por ejemplo, de $35.000, pero inicialmente se deposita solo el 80% ($28.000). El 20% restante se habilita a fin de año, una vez que el beneficiario presenta la documentación que certifica la cursada del ciclo lectivo.

Por otro lado, Anses pudo haber rechazado tu cobro por varios motivos, entre ellos:

  • No presentar a tiempo la certificación de avance académico.
  • Que los ingresos del grupo familiar superen los límites establecidos por el programa.
  • Haber cambiado de institución educativa sin actualizar los datos.
  • Errores administrativos o del sistema que registren incumplimientos.

Si tu solicitud fue rechazada o encontraste algún error, todavía podés presentar un reclamo y conservar tu beneficio. Para hacerlo:

  • Ingresá al sitio oficial de Progresar.
  • Accedé con tu usuario de Mi Argentina.
  • Buscá la opción para solicitar una revisión o reclamo.
  • Completá el formulario con tus datos y la información solicitada.

Recordá que el reclamo debe presentarse dentro de los 15 días hábiles administrativos desde la publicación de los resultados. Seguir estos pasos te permitirá mantener el beneficio y evitar perder la beca.

Si querés consultar el calendario de pagos completo de octubre, con todas las asignaciones detalladas, hacé clic aquí.

