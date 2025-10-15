Becas Progresar: qué hacer si cometiste un error en tu declaración jurada

Como cada mes, la ANSES sigue adelante con la entrega del programa Progresar . En las últimas horas, el Ministerio de Capital Humano habilitó la posibilidad de presentar reclamos para los estudiantes que fueron rechazados por fallas o datos incorrectos en su declaración jurada .

Es habitual que algunos estudiantes cometan errores al momento de inscribirse en las Becas Progresar, ya sea por cargar datos incorrectos o por omitir información en la declaración jurada .

Becas Progresar: permiten corregir errores en la inscripción para una nueva revisión

Para evitar quedar fuera del beneficio y lograr una nueva revisión del caso, el Ministerio de Capital Humano habilitó la posibilidad de corregir la información de forma sencilla desde la plataforma oficial.

Ingresá al sitio oficial de Becas Progresar con tu usuario y contraseña de Mi Argentina. Una vez dentro, seleccioná la opción para editar la declaración jurada y completá los datos correctamente. Revisá la información cargada, asegurate de que no haya errores y guardá los cambios antes de salir.

Tras enviar la corrección, se recomienda ingresar periódicamente al portal para consultar el estado de la solicitud y verificar si se emitió alguna respuesta o actualización. El plazo para presentar el reclamo vence el 24 de octubre de 2025. / econoblog

