Elecciones 2025: el Registro Civil abrirá el domingo para la entrega de DNI y certificados excusatorios.

En el marco de las Elecciones 2025, las autoridades del Registro Civil de la provincia de Mendoza anunció un operativo especial para facilitar la participación ciudadana. Por ello, el próximo domingo, sus oficinas estarán abiertas en los 18 departamentos, de 8 a 18, para la entrega de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) y la confección de certificados excusatorios.
La medida, dispuesta por el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, busca asegurar que todos los ciudadanos con trámites pendientes puedan ejercer su derecho a voto.
Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
Elecciones 2025: servicios que se prestarán el domingo 26 de octubre
Los ciudadanos podrán acceder a los siguientes servicios en las oficinas habilitadas:
Entrega de DNI: se entregarán los documentos que fueron devueltos a la oficina de origen tras no poder ser entregados en el domicilio (luego de dos visitas).
Atención importante: los DNI tramitados en las oficinas de Ventanilla Única (Casa de Gobierno), Gimnasio N°2, oficina Cuarta Sección, Legislatura y Poder Judicial deberán ser retirados en la oficina de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza (9 de Julio 500, Planta Baja).
Confección de certificados excusatorios: se emitirán certificados por diversos motivos que impidan la votación:
No haber recibido el DNI y que este no se encuentre en el Registro Civil.
Estar a más de 500 km de distancia del lugar de votación.
Pérdida o extravío del documento.
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, oficina del Registro Civil nuevo CDR. - 452754
Foto: Prensa de Gobierno de Mendoza
Trámite de certificado de extravío por internet
Para el caso de pérdida o extravío del DNI, el certificado excusatorio también podrá tramitarse de manera online.
A continuación, el listado completo de las oficinas del Registro Civil que prestarán servicio este domingo 26 de octubre, de 8 a 18:
Capital: B° La Favorita (Acceso 2 s/n), Concentradora (Peltier 351, Casa de Gobierno), Municipalidad de Capital (9 de Julio 500, PB).
Las Heras: San Miguel 1482, El Algarrobal (Paraguay y Paso Hondo s/n), Draghi Lucero (Lisandro Moyano 867), Uspallata (Ruta 7 Km 1147).
Guaymallén: Corralitos (María Elena Walsh y Rodríguez), El Bermejo (Avellaneda 4254), San José (Fco. De La Reta y Viamonte), Rodeo de la Cruz (Bandera de los Andes 8956), Dorrego (Alto Dorrego Mall), Villa Nueva (Lincoln 277).
Tupungato: Santiago Liniers 290.
San Carlos: Chilecito (San Martín s/n), San Carlos (Independencia 345), La Consulta (Centro Cívico).
Tunuyán: Vista Flores (San Martín 1120), Tunuyán (San Martín 1900, Centro Cívico).
Lavalle: Uruguay N°139 (Villa Tulumaya), Costa de Araujo (Moreno y Medina S/N), Gustavo André (Cordera y Moyano), 3 de Mayo (Carril 3 de Mayo S/N).
San Martín: Agustín Álvarez 164, B° San Pedro (Centro Comunitario), Palmira (25 de mayo y Colón s/n), Tres Porteñas (Bayo S/N), Montecaseros (Carril Montecaseros, Km 9).
Rivadavia: San Isidro 481, La Central (B° Leopoldo Lugones).
Junín: Román Cano e Yrigoyen, La Colonia (Entre Ríos 150), Ingeniero Giagnoni (Liceo s/n), Medrano (Colón y Luis Correa), Los Barriales (Avenida Libertador s/n).
Santa Rosa: San Martín 301, La Dormida (Remo Falcione S/N), Las Catitas (Antonio Panza y Alejo Mallea).
La Paz: Belgrano s/n - Centro Cívico.
Luján de Cuyo: Chacras de Coria (Italia 5405), Carrodilla (Manuel A. Sáenz 8253), Potrerillos (B° Cívico), El Carrizal (Ruta Nacional 16-s/n), Luján de Cuyo (San Martín 110).
Maipú: Padre Vázquez 110, Gutiérrez (Vicente López y Planes 135), Luzuriaga (Piedra Buena y Olascoaga), Beltrán (Alberdi 569), Rodeo del Medio (Ruta 50 N° 4800).
Godoy Cruz: Hiper Libertad (Joaquín V. González 450).
San Rafael: Emilio Civit 70, Capitán Montoya (Ruta Nacional 143), Salto Las Rosas (Alberdi S/N), Villa Atuel (9 de Julio y San Martín), Rama Caída (Ejercito de los Andes 2000), Monte Comán (Italia 152).
General Alvear: San Pedro del Atuel (María Orduino S/N), CDR Gral. Alvear (Alvear Oeste 540), Bowen (Mitre 53), Alvear Oeste (Laprida 58).
Malargüe: CDR Malargüe (San Martín 258), Pata Mora (Barrio Cívico), Oficina Agua Escondida.