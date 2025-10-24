Elecciones 2025: el Registro Civil abrirá el domingo para la entrega de DNI y certificados excusatorios.

En el marco de las Elecciones 2025 , las autoridades del Registro Civil de la provincia de Mendoza anunció un operativo especial para facilitar la participación ciudadana. Por ello, el próximo domingo, sus oficinas estarán abiertas en los 18 departamentos, de 8 a 18, para la entrega de Documentos Nacionales de Identidad ( DNI ) y la confección de certificados excusatorios .

La medida, dispuesta por el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, busca asegurar que todos los ciudadanos con trámites pendientes puedan ejercer su derecho a voto.

Los ciudadanos podrán acceder a los siguientes servicios en las oficinas habilitadas:

Durante las Elecciones 2025, las oficinas de Registro Civil permanecerán abiertos de 8 a 18.

Confección de certificados excusatorios: se emitirán certificados por diversos motivos que impidan la votación:

Atención importante: los DNI tramitados en las oficinas de Ventanilla Única (Casa de Gobierno), Gimnasio N°2, oficina Cuarta Sección, Legislatura y Poder Judicial deberán ser retirados en la oficina de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza (9 de Julio 500, Planta Baja).

Entrega de DNI: se entregarán los documentos que fueron devueltos a la oficina de origen tras no poder ser entregados en el domicilio (luego de dos visitas).

No haber recibido el DNI y que este no se encuentre en el Registro Civil.

Estar a más de 500 km de distancia del lugar de votación.

Pérdida o extravío del documento.

Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, oficina del Registro Civil nuevo CDR. - 452754 Los que hayan tramitado su DNI podrán retirarlo el domingo, en las oficinas de toda la provincia. Foto: Prensa de Gobierno de Mendoza

Trámite de certificado de extravío por internet

Para el caso de pérdida o extravío del DNI, el certificado excusatorio también podrá tramitarse de manera online.

El enlace para ingresar a la opción "Certificados de Extravío" estará habilitado únicamente el domingo 26 de octubre desde las 8.

Oficinas con atención a los ciudadanos

A continuación, el listado completo de las oficinas del Registro Civil que prestarán servicio este domingo 26 de octubre, de 8 a 18: