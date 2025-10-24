Clases en Mendoza: cuántos celadores estarán afectados en la limpieza de las escuelas, tras las Elecciones 2025.

La Dirección General de Escuelas (DGE) dio a conocer el operativo especial que se montará para garantizar el normal dictado de clases en las escuelas, el próximo lunes posterior a las Elecciones 2025, manteniendo la política implementada en la provincia de Mendoza desde 2017.

El foco del plan está puesto en la limpieza y desinfección inmediata de los establecimientos utilizados como centros de votación. Serán más de 1.900 celadores los que estarán afectados a estas tareas de higiene durante el fin de semana.

DGE Qué pasará con las clases en Mendoza luego de las elecciones del 26 de octubre

Alerta Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza

La jefa de Gabinete del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Daniela García, explicó el funcionamiento del dispositivo que abarca las 644 escuelas destinadas para los comicios, donde se instalarán un total de 4.445 mesas.

“Como venimos haciendo desde 2017, el domingo trabajan los celadores para garantizar la limpieza y el mantenimiento durante la jornada electoral. Se les paga una jornada de $50.000, y si se requiere personal adicional, se reconoce doble jornada en las suplementarias del mes siguiente”, detalló García.

Desde la DGE advirtieron que más de 1900 celadores serán los responsables de limpiar las escuelas afectdas.

De esta manera, la limpieza y desinfección de los edificios se realiza el mismo domingo, permitiendo que todas las escuelas brinden el servicio educativo con normalidad el lunes 27 de octubre. García confirmó enfáticamente: “Todas las escuelas tendrán clases el lunes, ya que la limpieza y desinfección se realiza el mismo domingo”.

Celadores - 157373 Los más de 1900 celadores percibirán $50000 pesos por la jornada laboral.

Esta política es fundamental, ya que desde su implementación hace varios años, se evita la pérdida de una jornada de clases posterior a las elecciones y se da cumplimiento a la cantidad de días estipulada en el Calendario Escolar.

Otro extra para los celadores y ordenanzas

Para tal fin, las tareas organizadas durante el fin de semana serán remuneradas con el ítem Elecciones. Además de su trabajo el domingo, los ordenanzas y celadores percibirán $40.000 por la apertura y recepción del material eleccionario el sábado.

“El sábado trabajamos junto a las fuerzas de seguridad

para recibir el material que se utilizará el domingo. La distribución ya está organizada en los centros generales y desde mañana (sábado) iniciamos la redistribución a cada establecimiento”, explicó la funcionaria.

Por otro lado, la funcionaria manifestó que los equipos directivos de las escuelas también recibirán el pago correspondiente por la responsabilidad de la guarda escolar.