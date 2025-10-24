24 de octubre de 2025
Sitio Andino
Operativo especial

Clases en Mendoza: cuántos celadores estarán afectados en la limpieza de las escuelas

Tras las Elecciones 2025, la DGE garantiza el dictado normal de clases, gracias al trabajo del personal de servicio que percibirá por la jornada $50.000.

Clases en Mendoza: cuántos celadores estarán afectados en la limpieza de las escuelas, tras las Elecciones 2025.

Clases en Mendoza: cuántos celadores estarán afectados en la limpieza de las escuelas, tras las Elecciones 2025.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Natalia Mantineo

La Dirección General de Escuelas (DGE) dio a conocer el operativo especial que se montará para garantizar el normal dictado de clases en las escuelas, el próximo lunes posterior a las Elecciones 2025, manteniendo la política implementada en la provincia de Mendoza desde 2017.

El foco del plan está puesto en la limpieza y desinfección inmediata de los establecimientos utilizados como centros de votación. Serán más de 1.900 celadores los que estarán afectados a estas tareas de higiene durante el fin de semana.

daiela garcía elecciones 2025
Desde la DGE advirtieron que más de 1900 celadores serán los responsables de limpiar las escuelas afectdas.

Desde la DGE advirtieron que más de 1900 celadores serán los responsables de limpiar las escuelas afectdas.

El foco puesto en el dictado de clases

“Como venimos haciendo desde 2017, el domingo trabajan los celadores para garantizar la limpieza y el mantenimiento durante la jornada electoral. Se les paga una jornada de $50.000, y si se requiere personal adicional, se reconoce doble jornada en las suplementarias del mes siguiente”, detalló García.

De esta manera, la limpieza y desinfección de los edificios se realiza el mismo domingo, permitiendo que todas las escuelas brinden el servicio educativo con normalidad el lunes 27 de octubre. García confirmó enfáticamente: “Todas las escuelas tendrán clases el lunes, ya que la limpieza y desinfección se realiza el mismo domingo”.

Celadores - 157373
Los más de 1900 celadores percibirán $50000 pesos por la jornada laboral.

Los más de 1900 celadores percibirán $50000 pesos por la jornada laboral.

Esta política es fundamental, ya que desde su implementación hace varios años, se evita la pérdida de una jornada de clases posterior a las elecciones y se da cumplimiento a la cantidad de días estipulada en el Calendario Escolar.

Otro extra para los celadores y ordenanzas

Para tal fin, las tareas organizadas durante el fin de semana serán remuneradas con el ítem Elecciones. Además de su trabajo el domingo, los ordenanzas y celadores percibirán $40.000 por la apertura y recepción del material eleccionario el sábado.

“El sábado trabajamos junto a las fuerzas de seguridad

para recibir el material que se utilizará el domingo. La distribución ya está organizada en los centros generales y desde mañana (sábado) iniciamos la redistribución a cada establecimiento”, explicó la funcionaria.

Por otro lado, la funcionaria manifestó que los equipos directivos de las escuelas también recibirán el pago correspondiente por la responsabilidad de la guarda escolar.

Temas
