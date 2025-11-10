10 de noviembre de 2025
Fabián Gregorio, de PSJ Cobre Mendocino: "La Declaración de Impacto Ambiental no es un cheque en blanco"

El CEO de PSJ Cobre Mendocino subrayó que la Declaración de Impacto Ambiental deberá actualizarse de manera continua, aunque no pasará por la Legislatura.

Por Sitio Andino Política

Mientras la Legislatura de Mendoza avanza en el análisis de la Declaración de Impacto Ambiental para la explotación de PSJ Cobre Mendocino, hay expectativas en la empresa y en la minería por el reimpulso que podría tener la producción de cobre en el país. Y frente a algunos cuestionamientos, el CEO de la empresa, Fabián Gregorio, aclara: "La DIA no es un cheque en blanco".

Fabián Gregorio dialogó con Aconcagua Radio y explicó que la empresa presentó al Gobierno provincial una propuesta para reactivar el proyecto de cobre ubicado en Uspallata, Las Heras, a la que el Gobierno le dio algunas instrucciones, que incorporaron a la DIA enviada a la Legislatura ya que se está en "condiciones técnicas, económicas y financieras" de cumplir.

En ese sentido, el CEO de PSJ Cobre Mendocino subrayó que la Declaración de Impacto Ambiental deberá actualizarse de manera continua.

A la espera del aval legislativo

El proyecto San Jorge, en el distrito de Uspallata, avanza en su camino para convertirse en el primer emprendimiento de cobre activo en Mendoza tras años de inactividad en la exploración provincial, tras el cierre de La Alumbrera, en 2018.

Fabián Gregorio, CEO de PSJ Cobre Mendocino, confirmó que la compañía cuenta con un documento que avala la propuesta presentada al Gobierno provincial y aclaró que la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) no otorga carta blanca, sino que implica un compromiso de cumplimiento y revisión permanente.

La DIA no es un cheque en blanco. Es un proceso que debe actualizarse cada dos años. La Legislatura interviene solo en la primera aprobación (que es la que está en anáisis en este momento), y luego el control queda en manos de la Autoridad Ambiental”, precisó Gregorio en diálogo con Aconcagua Radio.

Un nuevo ciclo para la minería mendocina

Gregorio explicó que San Jorge representa el reinicio de la etapa de explotación del cobre en Mendoza, luego de décadas sin actividad significativa.

“La minería es un proceso lento y de largo aliento. Hay que descubrir, estudiar y volver a invertir. En Mendoza hace veinte años que no tenemos la capacidad de seguir explorando, pero hoy ese proceso se reinicia”, señaló.

El directivo destacó que Argentina cuenta con un enorme potencial geológico, y que San Jorge “está entre los ocho grandes proyectos de cobre del país, dentro de la categoría de emprendimiento mediano”.

Requerimientos técnicos y ambientales

El CEO indicó que el Gobierno provincial impartió instrucciones precisas para que el desarrollo cumpla con los estándares ambientales y sociales exigidos.

Tenemos la capacidad técnica, financiera y económica para adaptarnos y cumplir con esas instrucciones. En general son los requerimientos que existen en todo el mundo: exigencias provinciales, estándares internacionales y tecnologías que se optimizan con el tiempo”, señaló.

Gregorio insistió en que la licencia ambiental es un proceso vivo, que obliga a la empresa a renovar y ajustar sus compromisos periódicamente.

Logística e infraestructura

Desde el punto de vista operativo, San Jorge tiene ventajas logísticas: se ubica a dos horas de un aeropuerto internacional y a 300 kilómetros de un puerto sobre el Pacífico.

“Son pocos los kilómetros que restan sin asfaltar, y en general las condiciones son buenas. De todos modos, debemos mejorar la conectividad y las condiciones de energía eléctrica en Uspallata. Allí tendremos una mirada social para acompañar a la comunidad”, afirmó Gregorio, subrayando que el proyecto generará externalidades positivas en la zona.

"Las condiciones de energía eléctrica no son las mejores en Uspallata. Seguramente vamos a tener una mirada social para mejorar. Pueden surgir cosas positivas tanto para el proyecto como para la comunidad. Nos interesa que la comunidad esté satisfecha", destacó.

Inversión y financiamiento internacional

El plan de PSJ Cobre Mendocino contempla una inversión de 600 millones de dólares. “Es un proyecto financiable en escala. Esos 600 millones se ejecutarán en dos años, durante la construcción de la mina, y mucha gente se verá involucrada”, sostuvo el CEO, quien además confirmó que el emprendimiento reúne condiciones para ingresar al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

Producto

Gregorio explicó de manera didáctica el proceso: "Se extrae la roca, se achica con un proceso de trituración, se lo ingresa a grandes molinos que muelen aún más esa roca triturada, que queda como una especie de harina. Ese producto se termina ingresando a una planta industrial, donde hay recipientes que contienen agua, se agrega aire para generar una burbuja. El cobre se pega a esa burbuja y flota. Por eso se llama proceso de flotación.

Se retira ese cobre, se hace una especie de decantación, filtración y el producto final es una especie de arena negra, con un 25%-28% de cobre fino. Ese cobre fino no se obtiene en la planta: hay que enviarlo en conteiner hacia el puerto, de ahí a una refinería o fundición que se puede encontrar en Corea, China o algún lugar de Europa. Allí finalmente van a obtener el cobre".

San Jorge va a producir unas 40.000 toneladas anuales de cobre fino, aproximadamente.

"Habitualmente el cobre viene asociado a subproductos, en San Jorge, hay oro: se calculan unas 40 mil onzas anuales. En este caso, el oro funciona como una especie de crédito al proyecto", explicó.

Escuchá la nota completa

