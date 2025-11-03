Día Mundial del Sándwich: por qué se celebra este 3 de noviembre

Cada 3 de noviembre se celebra el Día Mundial del Sándwich, una fecha creada para homenajear a este popular y versátil plato que se disfruta en todo el mundo. A continuación, te contamos todo lo que debés saber de esta conmemoración.

sandwich (2) Por qué se celebra hoy, 3 de noviembre, el Día Mundial del Sándwich Día Mundial del Sándwich: por qué se celebra hoy, 3 de noviembre Según distintas fuentes, la historia del sándwich se remonta al siglo XVIII, vinculada al nacimiento del inglés John Montagu, IV Conde de Sándwich. Se cuenta que Montagu era un apasionado jugador de cartas y, al mismo tiempo, amante de la buena gastronomía.

Para no interrumpir sus partidas ni ensuciar los naipes, ideó colocar la carne entre dos rebanadas de pan, creando así lo que hoy conocemos como sándwich. Con el tiempo, este ingenioso invento se popularizó en todo el mundo y dio origen a innumerables variantes y combinaciones, convirtiéndose en uno de los alimentos más consumidos y versátiles a nivel global.

Cada 3 de noviembre se celebra el Día Mundial del Sándwich, una jornada que rinde homenaje a este plato tan querido. Miles de personas lo eligen a diario para disfrutarlo en diferentes momentos del día, desde desayunos rápidos hasta almuerzos y meriendas. / diainternacionalde

Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que también se conmemoran este 3 de noviembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

