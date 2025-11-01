Por qué el 1 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Ecología

Cada 1 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Ecología, una fecha establecida para concienciar sobre la importancia de conservar el medio ambiente y promover acciones sostenibles que favorezcan la biodiversidad del planeta.
Aunque se desconoce el origen exacto de esta efeméride, cada 1 de noviembre se celebra con el propósito de rendir homenaje a la Ecología como ciencia y reconocer la labor de los profesionales ecólogos. A través de charlas, talleres y conferencias, especialistas buscan sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de proteger los ecosistemas y fomentar prácticas responsables con el entorno natural.
La ecología es una rama de la biología que estudia las relaciones entre los seres vivos y el ambiente que los rodea. Su análisis depende de los elementos que componen el entorno y de los diversos factores que influyen en esas interacciones.
Entre sus ramas más relevantes se destacan: