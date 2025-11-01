Por qué el 1 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Ecología Foto: web

Cada 1 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Ecología, una fecha establecida para concienciar sobre la importancia de conservar el medio ambiente y promover acciones sostenibles que favorezcan la biodiversidad del planeta.

Día Mundial de la Ecología: por qué se celebra el 1 de noviembre Aunque se desconoce el origen exacto de esta efeméride, cada 1 de noviembre se celebra con el propósito de rendir homenaje a la Ecología como ciencia y reconocer la labor de los profesionales ecólogos. A través de charlas, talleres y conferencias, especialistas buscan sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de proteger los ecosistemas y fomentar prácticas responsables con el entorno natural.

Día Mundial de la Ecología - Efeméride Alexander von Humboldt, un científico al que muchos atribuyen como el fundador de la Ecología. Foto: web Qué es la Ecología y cuáles son sus principales ramas La ecología es una rama de la biología que estudia las relaciones entre los seres vivos y el ambiente que los rodea. Su análisis depende de los elementos que componen el entorno y de los diversos factores que influyen en esas interacciones.

Entre sus ramas más relevantes se destacan:

Ecología microbiana: analiza los microorganismos en su hábitat. Gracias a esta disciplina, se ha comprobado que la actividad microbiana en el suelo es clave para su fertilidad.

analiza los microorganismos en su hábitat. Gracias a esta disciplina, se ha comprobado que la actividad microbiana en el suelo es clave para su fertilidad. Ecología del paisaje: combina geografía y biología para estudiar los paisajes naturales y los cambios producidos por la acción humana.

combina geografía y biología para estudiar los paisajes naturales y los cambios producidos por la acción humana. Autoecología: estudia la relación de una especie en particular con su ambiente, considerando factores de adaptación y tolerancia a las condiciones físicas.

estudia la relación de una especie en particular con su ambiente, considerando factores de adaptación y tolerancia a las condiciones físicas. Sinecología: se centra en el estudio de las comunidades de organismos y sus interacciones, incluyendo las redes tróficas y la estructura de los ecosistemas.

se centra en el estudio de las comunidades de organismos y sus interacciones, incluyendo las redes tróficas y la estructura de los ecosistemas. Ecología de comunidades: investiga la convivencia entre distintas especies, la organización de la biodiversidad y su evolución a lo largo del tiempo.

investiga la convivencia entre distintas especies, la organización de la biodiversidad y su evolución a lo largo del tiempo. Ecología de ecosistemas: examina los flujos de energía y los ciclos de materia entre los organismos y su entorno físico.

examina los flujos de energía y los ciclos de materia entre los organismos y su entorno físico. Ecología evolutiva: analiza cómo las poblaciones cambian a través del tiempo en respuesta a variaciones ambientales y procesos adaptativos.

