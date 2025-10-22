22 de octubre de 2025
¿Cuándo se estrena Maxton Hall 2 en Prime Video?

La segunda temporada de la serie juvenil de romance estará disponible muy pronto en Amazon Prime Video. Conocé la sinopsis, los personajes y la fecha de estreno.

 Por Luis Calizaya

Aunque Prime Video ofrece una amplia variedad de producciones, son pocas las que logran sobresalir en la plataforma. Una de ellas fue Maxton Hall: El Mundo Entre Nosotros (2024), una serie de romance que adaptó una de las novelas escritas por Mona Kasten y conquistó al público internacional con sus seis episodios.

Ahora, los fanáticos esperan la segunda parte, que tiene fecha de estreno programada para el próximo mes. Además, desde la empresa de streaming confirmaron que la historia ya fue renovada para una tercera temporada.

¿Cuándo se estrena la 2.ª temporada de Maxton Hall en Prime Video?

Basada en Save You, el segundo libro de la saga juvenil de Kasten, la nueva temporada llegará exclusivamente a Prime Video. Según reveló la plataforma, su estreno está programado para el viernes 7 de noviembre, con el lanzamiento de los primeros tres episodios en más de 240 países. Luego, los capítulos restantes se estrenarán semanalmente hasta el gran final del 28 de noviembre.

Al igual que la primera parte, contará con 6 episodios totales.

¿De qué trata la nueva temporada?

Tras una noche apasionada en Oxford y con su mayor sueño al alcance, la vida de Ruby (Harriet Herbig-Matten) parece perfecta. Sin embargo, todo cambia cuando su familia enfrenta un duro golpe y James (Damian Hardung), el joven que le robó el corazón, se convierte en el centro de su conflicto emocional.

Destrozada, Ruby intenta superar los sentimientos hacia James después de haber sido lastimada profundamente. Quiere volver a su antigua vida, cuando no era nadie en Maxton Hall ni formaba parte del mundo elitista de sus compañeros. Aun así, no puede olvidarlo, y James hará todo lo posible por recuperarla.

¿Quiénes regresan a Maxton Hall?

Además del regreso de los protagonistas Damian Hardung y Harriet Herbig-Matten, el elenco incluye a Sonja Weißer (Lydia), Ben Felipe (Cyril), Fedja van Huêt (Mortimer), Runa Greiner (Ember), Justus Riesner (Alistair), Andrea Guo (Lin), Frederic Balonier (Kieran) y Eli Riccardi (Elaine).

La 2° temporada de Maxton Hall traerá de regreso a sus antiguos personajes.

La dirección volverá a estar a cargo de Martin Schreier, quien también lideró la primera temporada.

Más series y películas con Damian Hardung

  • En series:

1. How to Sell Drugs Online (Fast)

La serie narra cómo dos adolescentes alemanes montan un negocio de drogas por internet desde su habitación para impresionar a una exnovia. Lo que comienza como una broma juvenil se convierte rápidamente en un imperio de tráfico virtual con consecuencias peligrosas.

2. Club der roten Bänder

Ambientada en un hospital pediátrico, esta serie sigue a un grupo de jóvenes pacientes que forman un lazo profundo mientras enfrentan enfermedades graves. En medio del tratamiento, desarrollan amistad, esperanza y lucha frente a la adversidad.

3. Love Sucks

Esta serie mezcla romance y fantasía: tras un encuentro en una feria, una joven boxeadora descubre que su enamorado pertenece a una familia de vampiros, y al mismo tiempo ella se entera de que su propia familia ha sido cazadora de vampiros por generaciones. El tópico romántico se ve enmarañado entre secretos, lealtades y peligro.

  • En películas:

1. The Most Beautiful Girl in the World (2018)

Adaptación moderna del clásico Cyrano de Bergerac, esta comedia romántica alemana cuenta la historia de un muchacho tímido que no se atreve a declararse a una compañera de clase, por lo que recurre a escribirle mensajes de amor en nombre de otro, desencadenando malentendidos, chistes y una reflexión sobre la autoestima.

2. Stella – Ein Leben (2023)

Basada en hechos reales, esta película histórica retrata la vida de Stella Goldschlag, una joven judía en Berlín durante la Segunda Guerra Mundial. Presionada por la Gestapo, se convierte en informante que delata a otros judíos para salvarse a sí misma y a sus padres, enfrentando dilemas morales y una existencia marcada por la traición y la supervivencia.

3. War Sailor (2022)

Este drama épico relata la odisea de dos amigos noruegos que, con la Segunda Guerra Mundial en pleno desarrollo, trabajan en un barco mercante al servicio de los Aliados. Sin armas y en medio del océano, enfrentan ataques de submarinos, pérdidas personales y la difícil esperanza de volver a casa, mientras sus familias viven la ocupación en Bergen.

Tráiler de "Maxton Hall: temporada 2"

Embed - Maxton Hall Segunda Temporada | Tráiler Oficial

