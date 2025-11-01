1 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Efemérides

Hoy, 1 de noviembre, es el Día de Todos los Santos: origen y significado

Cada 1 de noviembre, se conmemora el Día de Todos los Santos. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Hoy, 1 de noviembre, es el Día de Todos los Santos: origen y significado

Hoy, 1 de noviembre, es el Día de Todos los Santos: origen y significado

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 1 de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos. Esta fecha tiene un origen religioso y honra a todos los santos de la Iglesia Católica, especialmente en los países de tradición occidental. Te contamos más detalles a continuación.

santos (2)
Todo sobre el Día de Todos los Santos

Todo sobre el Día de Todos los Santos

Por qué se celebra el Día de Todos los Santos hoy, 1 de noviembre

Aunque hoy se celebra cada 1 de noviembre por muchos católicos romanos, cristianos y ortodoxos (aunque estos últimos lo conmemoran el primer domingo después de Pentecostés), el Día de Todos los Santos tiene su origen el 13 de mayo del año 609, cuando el papa Bonifacio IV instituyó la fecha en honor a la iglesia del Panteón de Roma.

Lee además
Qué ver en Netflix en noviembre de 2025: series y películas que se estrenan
Streaming

Qué ver en Netflix en noviembre de 2025: series y películas que se estrenan
Por qué el 1 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Ecología
Efemérides

Por qué el 1 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Ecología

Más tarde, durante el pontificado de Gregorio III (731-741), la celebración se trasladó al 1 de noviembre, en recuerdo de la Basílica de San Pedro de Roma, que dedicó en honor a todos los santos. Finalmente, en 837, el papa Gregorio IV consolidó la fecha, estableciendo el primer día del penúltimo mes como el momento oficial para conmemorar a Todos los Santos.

Más detalles del evento

En esta fecha se reconocen únicamente a aquellos que consideran a Dios como su santidad, aunque en la tradición católica la atención se centra en los santos canonizados. También se conoce como Día Santo de Obligación, lo que implica que todos los creyentes deben asistir a misa, salvo por razones médicas u otras excepciones personales.

La celebración se extiende por gran parte del mundo, excepto en Estados Unidos, con variaciones según el país. En lugares como Francia y Alemania, es día feriado, con establecimientos cerrados. En Filipinas, además de los santos, se recuerdan a los familiares fallecidos mediante oraciones, flores y ofrendas, integrando la tradición religiosa con costumbres locales. / CNN

Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que también se conmemoran este 1 de noviembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Temas
Seguí leyendo

Becas Progresar: ¿Aumentará el monto en noviembre 2025?

Cuánto cobran las empleadas domésticas en noviembre 2025

Cuándo es el fin de semana largo de noviembre 2025

Cómo obtener la Pensión No Contributiva en noviembre 2025: requisitos

Por qué podrías no cobrar la Beca Progresar en noviembre 2025

¿Cuándo se estrena Maxton Hall 2 en Prime Video?

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio del domingo 2 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy sábado 1 de noviembre

LO QUE SE LEE AHORA
Arrancó el corte de agua en Mendoza: hasta qué hora se extenderá y qué zonas afectará.
Obras de mantenimiento

Arrancó el corte de agua en Mendoza: hasta qué hora se extenderá y a qué zonas afectará

Las Más Leídas

Qué hacer este fin de semana en la provincia de Mendoza: todas las actividades en arte, gastronomía y música
Para todos los gustos

Qué hacer este fin de semana en la provincia de Mendoza: todas las actividades en arte, gastronomía y música

Pediatras alertan por una enfermedad respiratoria muy contagiosa: la situación en Mendoza.
Para tener en cuenta

Pediatras alertan por una enfermedad respiratoria muy contagiosa: la situación en Mendoza

En un trabajo conjunto, se realizaron doce allanamientos y se secuestró droga y armas.
Megaoperativo

Desarticularon una red narco que traficaba droga en las cárceles de Mendoza

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 31 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 31 de octubre

Se produjo un asesinato este viernes en Chapanay.
Asesinato

Mataron a un joven en San Martín y buscan a un expolicía por el homicidio

Te Puede Interesar

El manejo del agua como eje de la nueva minería cuyana video
Argentina Mining

El manejo del agua como eje de la nueva minería cuyana

Por Marcelo López Álvarez
Entre 2020 y 2025 se registraron 128 femicidios en contextos de narcocriminalidad
Alerta

En Argentina el 65% de los femicidios está vinculado al narcotráfico y Mendoza también los registra

Por Carla Canizzaro
Combate sobre heladas tardías (foto ilustrativa) video
La noche "larga" de los productores agrícolas

Heladas tardías: cómo se defienden los cultivos ante el frío extremo

Por Pablo Marcelo Pérez