Hoy, 1 de noviembre, es el Día de Todos los Santos: origen y significado

Cada 1 de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos. Esta fecha tiene un origen religioso y honra a todos los santos de la Iglesia Católica, especialmente en los países de tradición occidental. Te contamos más detalles a continuación.

santos (2) Todo sobre el Día de Todos los Santos Por qué se celebra el Día de Todos los Santos hoy, 1 de noviembre Aunque hoy se celebra cada 1 de noviembre por muchos católicos romanos, cristianos y ortodoxos (aunque estos últimos lo conmemoran el primer domingo después de Pentecostés), el Día de Todos los Santos tiene su origen el 13 de mayo del año 609, cuando el papa Bonifacio IV instituyó la fecha en honor a la iglesia del Panteón de Roma.

Más tarde, durante el pontificado de Gregorio III (731-741), la celebración se trasladó al 1 de noviembre, en recuerdo de la Basílica de San Pedro de Roma, que dedicó en honor a todos los santos. Finalmente, en 837, el papa Gregorio IV consolidó la fecha, estableciendo el primer día del penúltimo mes como el momento oficial para conmemorar a Todos los Santos.

Más detalles del evento En esta fecha se reconocen únicamente a aquellos que consideran a Dios como su santidad, aunque en la tradición católica la atención se centra en los santos canonizados. También se conoce como Día Santo de Obligación, lo que implica que todos los creyentes deben asistir a misa, salvo por razones médicas u otras excepciones personales.

La celebración se extiende por gran parte del mundo, excepto en Estados Unidos, con variaciones según el país. En lugares como Francia y Alemania, es día feriado, con establecimientos cerrados. En Filipinas, además de los santos, se recuerdan a los familiares fallecidos mediante oraciones, flores y ofrendas, integrando la tradición religiosa con costumbres locales. / CNN Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que también se conmemoran este 1 de noviembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

