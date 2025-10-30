30 de octubre de 2025
Sitio Andino
Becas Progresar: ¿Aumentará el monto en noviembre 2025?

Muchos beneficiarios se preguntan si las Becas Progresar tendrán aumento en noviembre. En esta nota, te contamos todos los detalles.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Como ocurre todos los meses, la Secretaría de Educación distribuye el monto del programa Progresar a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Muchos beneficiarios se preguntan si habrá un aumento en noviembre. En esta nota aclaramos todas las dudas.

Becas Progresar: ¿cuánto pagará ANSES en noviembre 2025?

¿Subirá el monto de las Becas Progresar en noviembre 2025?

El Progresar, conocido anteriormente como Becas Progresar, es un beneficio destinado a incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional.

Según información oficial, el aumento general del 2,1% aplicado a las prestaciones de Anses, basado en la inflación reportada por el INDEC, no alcanzará a quienes reciben esta ayuda económica educativa, que depende del Ministerio de Capital Humano.

Por lo tanto, el monto bruto mensual se mantiene en $35.000, pero se deposita solo el 80% del total ($28.000). Recién a fin de año, cuando el beneficiario presenta la documentación que certifica la cursada, se habilita el cobro del porcentaje retenido correspondiente al ciclo lectivo.

