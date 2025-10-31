Hoy comienza la jornada de puertas abiertas del INTA: feria, ciencia, tecnología y degustaciones INTA Mendoza

Este viernes y sábado, las familias mendocinas podrán visitar la jornada de puertas abiertas en la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del INTA en Luján de Cuyo. Es el segundo año que se realiza el evento que acerca las investigaciones científicas y el desarrollo tecnológico a la comunidad.

Es una actividad de acceso libre, que puede ser un gran plan de fin de semana para quienes gusten de la agricultura, la ciencia y los alimentos de la huerta.

INTA Mendoza jornada puertas abiertas 2024 El INTA abre sus puertas a la comunidad. INTA Mendoza "Una experiencia distINTA" En un recorrido que combina naturaleza, cultivos productivos y muestra de maquinarias y servicios agrícolas, los interesados en concurrir podrán participar de talleres de elaboración de conservas y dulces, como también de demostraciones de hidroponía, autoproducción y extracción de semillas; a cargo de los especialistas. Así como apreciar en los stands investigaciones en viticultura y enología, fruticultura, horticultura, agroecología, apicultura, valorización de residuos orgánicos agroindustriales, energías renovables, sanidad vegetal y otros. Todo esto estará dispuesto en más de 200 stands de instituciones afines, empresas y feriantes.

También podrán visitar parcelas experimentales de viñedos y aromáticas, participar de degustaciones guiadas de vinos, cerezas, mieles, aceite de oliva; informarse desde la radio abierta y almorzar en el patio de comidas, para luego seguir paseando. Algo particular de esta edición es que se inaugurará un espacio emplazado en la enoteca de la EEA Mendoza, donde se lucirán obras del artista Honorio Barraquero. Se trata de una colección de óleos de variedades de vid identificadas por el Ingeniero Eduardo Vega. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por INTA Mendoza (@intamendoza) Los detalles de la jornada de puertas abiertas del INTA Fecha: 31 de octubre y 1 de noviembre.

31 de octubre y 1 de noviembre. Horario: de 10 a 19 horas.

de 10 a 19 horas. Lugar: INTA Mendoza - Calle San Martín al 3853. Mayor Drummond, Luján de Cuyo , Mendoza.

INTA Mendoza - Calle San Martín al 3853. Mayor Drummond, , Mendoza. Ciencia y Tecnología : 36 stands con proyectos innovadores del INTA y otras instituciones.

: 36 stands con proyectos innovadores del y otras instituciones. Empresas: más de 30 firmas de servicios agrícolas y exposición de maquinaria.

más de 30 firmas de servicios agrícolas y exposición de maquinaria. Feriantes : más de 80 productores y productoras locales con alimentos, artesanías y productos agroecológicos.

: más de 80 productores y productoras locales con alimentos, artesanías y productos agroecológicos. Recorridos y degustaciones : visitas guiadas y degustaciones de mieles, cerezas, vinos y aceites de oliva.

: visitas guiadas y degustaciones de mieles, cerezas, vinos y aceites de oliva. Patio de comidas para disfrutar en familia.