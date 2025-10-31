Hoy comienza la jornada de puertas abiertas del INTA: feria, ciencia, tecnología y degustaciones

El predio de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) abre sus puertas a la comunidad en el evento llamado "Una experiencia distINTA". Habrá feria con productos locales, proyectos científicos de la institución y degustaciones.
El predio de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) abre sus puertas a la comunidad en el evento llamado "Una experiencia distINTA". Habrá feria con productos locales, proyectos científicos de la institución y degustaciones.
Este viernes y sábado, las familias mendocinas podrán visitar la jornada de puertas abiertas en la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del INTA en Luján de Cuyo. Es el segundo año que se realiza el evento que acerca las investigaciones científicas y el desarrollo tecnológico a la comunidad.
Es una actividad de acceso libre, que puede ser un gran plan de fin de semana para quienes gusten de la agricultura, la ciencia y los alimentos de la huerta.
En un recorrido que combina naturaleza, cultivos productivos y muestra de maquinarias y servicios agrícolas, los interesados en concurrir podrán participar de talleres de elaboración de conservas y dulces, como también de demostraciones de hidroponía, autoproducción y extracción de semillas; a cargo de los especialistas. Así como apreciar en los stands investigaciones en viticultura y enología, fruticultura, horticultura, agroecología, apicultura, valorización de residuos orgánicos agroindustriales, energías renovables, sanidad vegetal y otros. Todo esto estará dispuesto en más de 200 stands de instituciones afines, empresas y feriantes.
También podrán visitar parcelas experimentales de viñedos y aromáticas, participar de degustaciones guiadas de vinos, cerezas, mieles, aceite de oliva; informarse desde la radio abierta y almorzar en el patio de comidas, para luego seguir paseando.
Algo particular de esta edición es que se inaugurará un espacio emplazado en la enoteca de la EEA Mendoza, donde se lucirán obras del artista Honorio Barraquero. Se trata de una colección de óleos de variedades de vid identificadas por el Ingeniero Eduardo Vega.