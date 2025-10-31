Reducen aranceles a la industria del juguete para que bajen los precios: cuáles son los productos alcanzados

Reducen aranceles a la industria del juguete para que bajen los precios en el país.

El Gobierno nacional redujo del 35% al 20% los aranceles de importación a la industria del juguete para fomentar la baja de los precios locales, que "se encuentran entre los más altos de la región". La medida se implementó a través del decreto 781/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Según la Secretaría de Industria y Comercio, la iniciativa que comienza a regir este 31 de octubre busca estimular la competencia en el sector, reducir los costos para el consumidor y equiparar los impuestos con los niveles establecidos por el bloque regional Mercosur.

En el país habían sido incrementados por encima del nivel regional con fines recaudatorios y de protección de la industria local , lo que desalentó las importaciones y elevó los precios de los productos en el mercado argentino, aseguró el Ejecutivo.

El decreto alcanza a triciclos, patinetas, juguetes con ruedas, muñecas y muñecos, coches para muñecos, rompecabezas y bloques de construcción , entre otros.

La medida ya entró en vigencia.

Desde 2012, las importaciones de juguetes en la Argentina estuvieron reguladas por un esquema de aranceles que el Gobierno de ese entonces fijó en 35%, un 15% por encima del límite definido por el Mercosur.

Los juguetes más caros de la región

La información oficial señala que el mercado argentino presenta precios notablemente superiores al resto de Latinoamérica, especialmente en juguetes vinculados con franquicias internacionales. Por ejemplo, un muñeco transformable de una marca global ronda los $60.000 en el país, mientras que en Colombia cuesta $40.000, en Brasil y Chile $20.000, y en México $15.000, con diferencias de hasta un 75%.

En bloques de construcción infantiles, los valores en Argentina llegan a $50.000, mientras que en Chile, México y Colombia oscilan entre $25.000 y $35.000, es decir, entre un 30% y 50% menos. En el caso de una muñeca, el precio argentino es de $50.000, comparado con $45.000 en Chile, $40.000 en Colombia y $35.000 en Brasil.

Los artículos sin marca internacional también reflejan diferencias relevantes. Por ejemplo, unos patines infantiles cuestan $87.000 en Argentina, mientras que en Brasil, Chile y Colombia se venden por $50.000.

Lista Nacional de Excepciones al arancel del Mercosur

El decreto también actualizó la Lista Nacional de Excepciones al arancel del Mercosur, incorporando baterías con acumuladores interconectados de hasta 18 módulos y tensión máxima de 2.500 V por módulo, con un arancel del 0%, con el objetivo de facilitar el desarrollo de proyectos energéticos y alinear la descripción arancelaria de las baterías con la disponibilidad internacional. El ajuste se realizó en el marco de la Convocatoria Abierta Nacional e Internacional “Almacenamiento AlmaGB”. Fuente: Ámbito/ Infobae.