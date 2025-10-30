30 de octubre de 2025
Sitio Andino
Banco Nación lanzó un beneficio exclusivo en indumentaria y muchos ya lo están aprovechando

Banco Nación lanzó un beneficio exclusivo en indumentaria para disfrutar. Entrá y conocé cómo aprovechar esta promoción especial.

 Por Juan Pablo Strappazzon

El Banco Nación suele lanzar distintas promociones para quienes utilizan sus servicios a diario. En esta ocasión, la entidad financiera anunció a través de su sitio web un beneficio especial en indumentaria disponible durante las próximas semanas. Conocé todos los detalles.

Banco Nación activa beneficio especial para compras de indumentaria

Así es el beneficio del Banco Nación para indumentaria

El Banco Nación lanzó un beneficio especial para la compra de indumentaria en comercios adheridos. Los clientes pueden acceder a descuentos de hasta el 20% y financiar sus compras en 3 o 6 cuotas sin interés, según el local participante.

Entre las marcas destacadas se encuentran VayPol, Crocs y Equus, y el listado completo puede consultarse en el sitio oficial de Semana Nación, lo que permite planificar las compras de manera cómoda y segura.

La promoción busca impulsar el consumo y ofrecer alivio económico a los usuarios del banco. Los días de vigencia y topes de reintegro varían según el comercio, por lo que se recomienda verificar los detalles antes de realizar la compra.

Para acceder a la promoción, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. El beneficio se activa escaneando el código QR disponible en los locales adheridos o gestionándolo directamente desde la app del banco, lo que brinda comodidad a quienes prefieren las compras digitales.

Si querés conocer todas las promociones que los bancos ofrecen este octubre, hacé clic aquí y accedé a la información completa.

