¿Tenés mascotas? Así podés aprovechar la promoción del Banco Nación en veterinarias

El Banco Nación suele ofrecer diversas promociones a sus clientes habituales. Este octubre , a través de su sitio web, la entidad anunció un beneficio especial en veterinarias , brindando una oportunidad única para cuidar a las mascotas y aprovechar descuentos exclusivos.

El Banco Nación lanzó un beneficio exclusivo para la compra de productos en veterinarias durante este octubre. Los usuarios pueden obtener hasta un 10% de descuento sin tope de reintegro .

Además, es posible financiar las compras en hasta 3 cuotas sin interés , según el comercio participante. Entre los locales adheridos se destacan Pet Shop Yeye, Distrimaff, Mi Mascota Las Torres , entre otros. El listado completo está disponible en el sitio oficial del banco.

La promoción tiene como objetivo facilitar el acceso a productos para mascotas y brindar un alivio económico . Estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2025 y podrá aprovecharse solo los días martes durante este período.

Para acceder al beneficio, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. La promoción se activa escaneando el código QR disponible en los locales o gestionándola directamente desde la app del banco, ofreciendo mayor comodidad para quienes prefieren las compras digitales.

