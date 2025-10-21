21 de octubre de 2025
Sitio Andino
¿Tenés mascotas? Así podés aprovechar la promoción del Banco Nación en veterinarias

Este octubre, el Banco Nación lanzó un beneficio especial en veterinarias. Descubrí cómo cuidar a tu mascota y aprovechar la promoción.

 Por Juan Pablo Strappazzon

El Banco Nación suele ofrecer diversas promociones a sus clientes habituales. Este octubre, a través de su sitio web, la entidad anunció un beneficio especial en veterinarias, brindando una oportunidad única para cuidar a las mascotas y aprovechar descuentos exclusivos.

Promoción del Banco Nación en veterinarias

Cómo usar la promoción del Banco Nación en tu veterinaria favorita

El Banco Nación lanzó un beneficio exclusivo para la compra de productos en veterinarias durante este octubre. Los usuarios pueden obtener hasta un 10% de descuento sin tope de reintegro.

Además, es posible financiar las compras en hasta 3 cuotas sin interés, según el comercio participante. Entre los locales adheridos se destacan Pet Shop Yeye, Distrimaff, Mi Mascota Las Torres, entre otros. El listado completo está disponible en el sitio oficial del banco.

La promoción tiene como objetivo facilitar el acceso a productos para mascotas y brindar un alivio económico. Estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2025 y podrá aprovecharse solo los días martes durante este período.

Para acceder al beneficio, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. La promoción se activa escaneando el código QR disponible en los locales o gestionándola directamente desde la app del banco, ofreciendo mayor comodidad para quienes prefieren las compras digitales.

Si querés conocer todas las promociones que los bancos ofrecen este octubre, hacé clic aquí y accedé a la información completa.

