Agrimensura y minería: "Los agrimensores estamos esperando los nuevos proyectos mineros"

El presidente del Colegio de Agrimensura de la provincia de Mendoza , Javier Oyhenart, contó cuál es el rol de los profesionales en la minería . En diálogo con Sitio Andino en la Argentina Mining 2025, detalló las iniciativas que realizan para impulsar a los agrimensores en esta actividad.

"Nos sorprendió de manera grata que la organización del Argentina Mining y el Gobierno, a través de la Dirección de Minería, nos hayan invitado a participar, no solamente a exponer, sino con un stand. Eso habla de que la agrimensura de Mendoza ha entendido que tiene que acompañar a la modernización del Estado y al desarrollo de la Provincia, en este caso con la minería", expresó Oyhenart.

El Presidente de la entidad remarcó que los profesionales están esperando los nuevos proyectos mineros. "Estamos armando para el 2026 capacitaciones para nuestros matriculados, porque no es común que un agrimensor de Mendoza ejerza la minería. Normalmente el agrimensor viaja a otras provincias como Catamarca, el sur o Salta, porque acá por muchos años no hubo actividad minera", comentó.

Oyhenart contó que desde hace dos años trabajan en conjunto con la Dirección de Minería . "Hemos generado un registro de peritos oficiales agrimensores , en el se van a poder inscribir una vez al año, con ciertos condicionamientos. Hay una resolución de la Dirección que indica que para ejercer la agrimensura minera van a tener que estar en el registro e inclusive van a tener que estar matriculados en el Colegio de Agrimensura ", detalló.

Además, señaló los beneficios que proporciona este registro de profesionales: "Brinda seguridad jurídica porque las empresas extranjeras y las argentinas que vengan a trabajar a la provincia van a tener ese registro para que elijan al agrimensor que se inscribió como perito minero".

El titular del Colegio resaltó que hay una alta demanda de profesionales en Mendoza, y faltan agrimensores, por lo que buscan impulsar la Ingeniería en Agrimensura que se dicta en la Universidad Juan Agustín Maza. "En el 2026 va a haber un nuevo plan de estudios donde va a haber una materia específica de minería. Desde el Colegio vamos a fortalecer esa capacitación y vamos a dictar una maestría orientada al rubro, que esperamos que en 2026 o 2027 se brinde como posgrado", contó.

En el registro de peritos mineros solo se anotaron veinte profesionales, de un total de 480 matriculados. "El Colegio tomó la posta y decidió capacitar porque estamos muy convencidos de que la minería va a abrir este trabajo para nuestros profesionales", indicó.

Oyhenart aclaró que el agrimensor puede ser parte de todas las etapas del proceso minero. "Sobre todo en el cateo, que es cuando se hacen las mensuras mineras, que son en la superficie donde se va a explorar y va a estar el proyecto", detalló.

Además, agregó: "Después, por supuesto, en todo lo que es la minería de túneles, donde los agrimensores hacen un trabajo bastante arriesgado, por eso nosotros también vamos a capacitar psicológicamente y físicamente a los colegas, porque la verdad es que son trabajos extremos, con temperaturas máximas y tienen que estar preparados. En todo el proceso de la minería el agrimensor va a estar presente".

El 9 de diciembre el Colegio realizará el segundo encuentro nacional de agrimensores orientados a la minería, donde participarán profesionales de distintos puntos del país para compartir sus experiencias con los colegas y estudiantes mendocinos.

"El agrimensor está consiente de que tiene que ser una minería sustentable, segura, responsable y ambiental. Vamos a capacitar a los profesionales para que se enfrenten a esa situación", indicó.